森林浴睡眠(R)を提案するnoom & co.がOZmallが主催する『ウェルネスアイテム総選挙【睡眠アイテム部門】』にノミネート

株式会社noom&co.

株式会社noom & co.（神奈川県川崎市）が展開するライフスタイルブランド「noom & co.（ノームアンドコー）」の人気商品『アロマミスト ヒノキ イン ザ フォレスト』が、OZmallが主催する『ウェルネスアイテム総選挙【睡眠アイテム部門】』にノミネートされたことをお知らせいたします。

日頃よりnoom & co.を応援してくださる皆さまのおかげで、このような機会をいただくことができました。心より感謝申し上げます。

●森林浴睡眠(R)という新しい習慣

noom & co.が提案する「森林浴睡眠(R)」は、森の中で深呼吸をするように、心と身体をゆるめながら眠りへ向かう時間を大切にする考え方です。

忙しい毎日のなかで、私たちは多くの情報や刺激に囲まれて暮らしています。

仕事や家事、人間関係、そしてスマートフォンから流れ込む膨大な情報。

気づかないうちに緊張を抱えたまま、一日を終えている方も少なくありません。

そんな現代だからこそ、眠ることだけではなく、「眠りへ向かう時間」の質が大切なのではないか。

その想いから、noom & co.は「森林浴睡眠(R)」という新しい習慣を提案しています。

●人が持続可能であるために

noom & co.が大切にしているのは、単に睡眠時間を増やすことではありません。

人が自分らしく、健やかに、そして持続可能であること。

そのためには、頑張り続けるだけでなく、立ち止まり、

自分自身をいたわる時間が必要だと考えています。

森の中で深呼吸をすると、肩の力がふっと抜けるように感じることがあります。

noom & co.は、その感覚を日常の中で届けたいという想いから、ヒノキを中心とした森の香りを用いた製品づくりを続けています。

寝室で過ごすひとときが、自分自身に還るための時間になること。

それが私たちの願いです。

●「今のままで、いていい。」

毎日を完璧に過ごせる人はいません。

思うようにいかない日もあれば、頑張れない日もあります。

そんな日があってもいい。

noom & co.は、「今のままで、いていい。」というQuiet Permission（静かな肯定）の想いを大切にしています。

森の香りに包まれながら深呼吸をする時間が、自分を責めるのではなく、自分をいたわる時間になることを願っています。

●代表取締役 内藤美紀 コメント

このたび、OZmallが主催する『ウェルネスアイテム総選挙【睡眠アイテム部門】』に

ノミネートいただけたことを大変嬉しく思います。

そして何より、日頃からnoom & co.を見守ってくださる皆さまに心より感謝申し上げます。

私たちが提案する「森林浴睡眠(R)」は、ただ眠るための習慣ではありません。

情報や刺激にあふれる毎日のなかで、少し立ち止まり、自分自身をいたわる時間を持つこと。その大切さをお伝えしたいという想いから生まれました。

noom & co.が目指しているのは、人が自分らしく、健やかに、そして持続可能であることです。

今回のノミネートを通じて、「森林浴睡眠(R)」という考え方がより多くの方に届き、自分をいたわる時間の大切さを感じていただけましたら幸いです。

株式会社noom & co.

代表取締役 内藤 美紀

●ノミネート商品について

今回ノミネートされた「アロマミスト ヒノキ イン ザ フォレスト」は、ヒノキを中心に天然精油などをブレンドした、「森林浴睡眠(R)」を代表するアイテムです。

おやすみ前の寝室や枕元にひと吹きすることで、まるで森の中で深呼吸をするような心地よい時間を演出します。

noom & co.の「森林浴睡眠(R)」を最も身近に体験いただける、ブランドを象徴する人気商品です。

100mL：2,090円（税込）

●OZmall主催『ウェルネスアイテム総選挙【睡眠アイテム部門】』について

このたびnoom & co.は、OZmallが主催する『ウェルネスアイテム総選挙【睡眠アイテム部門】』に

ノミネートされました。

「森林浴睡眠(R)」という考え方に触れていただけましたら幸いです。

【OZmall主催『ウェルネスアイテム総選挙』の概要】

「ウェルネスアイテム総選挙」は、おでかけメディア「OZmall」が主催するユーザー参加型企画。

ついつい同じもの、ヒット商品、ベストセラーを選びがちなOZmallユーザーに対して、「次に気に

なるもの・買いたいもの」を投票してもらうことで、自分ごと化しながら新しい商品を知り、次に

購入したい商品と出会うきっかけを提供するコンテンツです。

【投票ページ】

https://www.ozmall.co.jp/beauty/feature/45526/

――――――――――

森へ行く時間がなくても、

森の心地よさを暮らしの中へ。

――――――――――

noom&co. HP：https://noomandco.shop

noom&co. instagram：https://www.instagram.com/noom.and.co_shop

noom&co. X：https://x.com/noomandco

noom&co.販売場所：

一部のロフト及びロフトネットストア（https://www.loft.co.jp/store/）

自社のECサイト（https://noomandco.shop）

ロフト店舗情報：

https://www.loft.co.jp/shop_list/

■会社概要

211-0065 神奈川県川崎市中原区今井仲町9-34 カーサ冨岡B棟101

株式会社noom & co.

代表取締役 内藤美紀

https://noomandco.shop