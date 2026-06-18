コンラッド大阪　第38回 なにわ淀川花火大会　特別プラン販売開始

コンラッド大阪なにわ淀川花火大会 イメージ

【2026年6月18日】コンラッド大阪（大阪市北区中之島、総支配人 レオ・フランクル）は、2026年10月17日（土）に開催される「第38回なにわ淀川花火大会」をより特別にお楽しみいただける特別プランを販売いたします。

昨年に続き、今年も10月開催が決定した秋の風物詩「第38回なにわ淀川花火大会」。例年約45万人もの人々を魅了する大阪屈指の花火大会を、大切な方とゆったりと鑑賞できる特別な宿泊プランをご用意いたしました。贅沢なプライベート空間から大迫力の花火を一望する特別なひとときを、ぜひ当ホテルでお過ごしください。

■第37回なにわ淀川花火大会 概要

開催日 2026年10月17日（土） 雨天決行 荒天中止

時間 未定

会場 新御堂筋・新淀川大橋より下流国道２号線・淀川大橋までの淀川河川敷

公式ウェブサイト https://www.yodohanabi.com/

この度ご用意したプランは以下の通りです。

【宿泊プラン】

宿泊日：2026年10月17日（土）チェックイン、18日（日）チェックアウト

特典：ボトルシャンパーニュ、フィットネス（ジム・プール）へのアクセス

ご予約 HP(https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/) もしくは、お電話 06-6222-0111 （代表）にて承ります。

URL: https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/12237

ルームサービスイメージ

宿泊プランオプション・ルームサービススペシャルディナーセット

宿泊日：2026年10月17日（土）

提供時間：17時～22時（30分間隔でご予約いただけます ※時間枠には限りがございます）

料金：2名様セット 44,000円

（1名様追加につき22,000円）

※ご予約は2名様より承ります。

※ご予約締切10/14（水）12時

※本プランは、ご宿泊者様のみご利用いただけます。

ご予約・お問合せ 電話：06-6222-0111（代表）にて承ります。

URL:https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/12237

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※画像はイメージです。

※表示のメニュー内容および料金は、仕入れ状況により、予告なく変更になることがあります。

※当日の風向きや打ち上げ場所により、花火全体をご覧いただけない場合がございます。また、 周辺環境の変化により、例年と見え方が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

コンラッド大阪について

水都大阪のランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階（33～40階）に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて-” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ～の広さを誇る客室（164室）、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィットネスクラブ、ウエディングチャペルなど、充実の設備を擁しています。コンラッド大阪は、人と人、人と街、アート、そして文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、conradosaka.jp(https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

コンラッド・ホテルズ＆リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/en/hotels/osacici-conrad-osaka/)は5大陸に約50のホテルを展開しています。大胆なデザイン、印象に残る体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに融合させることで、目的意識を持った旅行者にインスピレーションをもたらします。直感的なサービスと各デスティネーションと深く結びつく体験を通じて、お客様の探求心を高めます。これは、「Conrad 1/3/5」プログラムとして具現化されており、1時間・3時間・5時間の時間枠で、各ホテルの文化、冒険心を刺激するアクティビティ、そして地域の魅力を感じる体験を提供し、デスティネーションとつながりをより深めます。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最高水準のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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