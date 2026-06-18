【500名に調査】おうちBBQで食べたい和牛部位ランキング！王道の「カルビ」が圧倒的1位、家だからこそ楽しみたい“あの希少部位”も上位にランクイン

株式会社NEXER

■おうちBBQで食べてみたい和牛・黒毛和牛の部位はどれ？

気温が上がり、外で食事を楽しむ季節がやってきました。

庭やベランダ、キャンプ場で炭火を囲む「おうちBBQ」は、いまや初夏の定番イベントです。

和牛・黒毛和牛には、カルビやロース、希少部位のシャトーブリアンなど、個性豊かな部位が数多くそろっています。選択肢が多いため、いざ「どれを焼こうか」と悩む方も少なくないでしょう。

ということで今回はお肉専門店『高橋畜産食肉株式会社』と共同で、全国の男女500名を対象に「おうちBBQで食べてみたい和牛・黒毛和牛の部位」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとお肉専門店『高橋畜産食肉株式会社』による調査」である旨の記載

・高橋畜産食肉株式会社（https://takahashi-beef.jp/）へのリンク設置

「おうちBBQで食べてみたい和牛・黒毛和牛の部位に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月26日 ～ 6月4日

調査対象者：18歳～64歳の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：おうちBBQで食べてみたい和牛・黒毛和牛の部位を教えてください。

質問2：もっとも食べてみたいと思った部位を1つ選び、その理由を教えてください。

おうちBBQで食べてみたい和牛・黒毛和牛の部位ランキング！

◆第1位 カルビ（バラ） 159票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・カルビ、元々好きだから。（20代・女性）

・歯ごたえがあるから。（20代・男性）

・カルビ。いい感じの脂身がバーベキューに合うから。（20代・女性）

・一番好きな部位だから。（20代・女性）

・とても好きなので。（20代・男性）

第1位に選ばれたのは「カルビ（バラ）」でした。

選んだ理由として目立ったのは、「元々好きだから」「一番好きな部位だから」といった支持でした。

また、「いい感じの脂身がバーベキューに合うから」という声もありました。

炭火でじっくり焼いたときに脂が落ち、香ばしく仕上がる点は、まさにBBQ向きの部位といえそうです。

◆第2位 ロース 58票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・ロース 好きだから。（20代・女性）

・食べ応えがありそう。（20代・男性）

・美味しそうだから。（20代・女性）

・さっぱりして美味しそう。（30代・女性）

・食べやすい。（20代・男性）

第2位は「ロース」でした。

選んだ理由では、「食べ応えがありそう」「食べやすい」といった、食感やバランスに触れる声が目立ちました。脂と赤身のバランスがよく、誰にとっても親しみやすい部位だといえます。

「さっぱりして美味しそう」という声もあり、こってりしたカルビとはまた違った魅力で支持を集めているようです。

◆第3位 シャトーブリアン 51票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・名前が美味しそうだったので。（20代・男性）

・貴重だから。（30代・男性）

・上質そうだから。（30代・女性）

・高級で食べたことがないから。（30代・男性）

・贅沢感があってジューシーな味わいを堪能できて良いなと思ったから。（30代・男性）

第3位には、希少部位の「シャトーブリアン」がランクインしました。

ヒレの中でも特に希少とされるこの部位は、「貴重だから」「高級で食べたことがないから」という、特別感への憧れが理由として多く挙がりました。

普段はなかなか口にできない部位だからこそ、家でのBBQという特別な機会に味わってみたいという気持ちが伝わってきます。

◆第4位 ハラミ 46票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・脂が少なく食べやすいから。（30代・女性）

・食べやすくおいしい。（30代・女性）

・美味いから。（30代・男性）

・おいしそうだから。（30代・男性）

・好きだから。（40代・男性）

第4位は「ハラミ」でした。

「脂が少なく食べやすいから」「食べやすくおいしい」など、軽やかさを評価する声が目立ちました。ハラミは横隔膜まわりの部位（赤身に近い見た目ながら、やわらかく食べやすいのが特徴）で、脂が重く感じにくい点が支持につながっているようです。

◆第5位 サーロイン 42票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・一番高級っぽい。（20代・男性）

・食べ慣れてるから。（20代・女性）

・特別感があるから。（30代・女性）

・普段食べることがないから。（30代・女性）

・見た目が華やか。（30代・女性）

第5位には「サーロイン」がランクインしました。

「一番高級っぽい」「特別感があるから」など、ステーキの王道ならではの高級感を挙げる声が多く見られました。「見た目が華やか」というコメントもあり、食卓に並んだときの満足感や見栄えも、選ばれる理由のひとつになっているようです。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 タン 38票

・タンがいちばん好きだから。（20代・女性）

・その部位が好きだから。（20代・男性）

・タン 1番あっさりといただけるから。（30代・女性）

第7位 骨付き肉 28票

・外食ではなかなか食べられないから。高すぎて。（30代・女性）

・本格的な焼肉という感じ。（30代・女性）

・お店だと食べにくいけど家でやるなら豪快に食べてみたい。（40代・女性）

第8位 ヒレ 26票

・希少部位だから。（40代・男性）

・脂っこくない部位が良いから。（40代・女性）

・ヒレ、脂身が少ないから。（40代・男性）

第9位 ホルモン類（ミノ・センマイ・レバーなど） 16票

・普段、お店で注文しづらいものを食べたい。（50代・女性）

・内臓のクセが味としてくせになります。（50代・男性）

・ホルモンが好きだから。（40代・男性）

第10位 塊肉（ブロック） 11票

・塊肉に豪快にかぶりつきたいから。（20代・男性）

・ブロック肉で豪快に頬張りたい。（30代・女性）

・こういう機会でないと食べなさそうなので。（40代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

本調査では、定番の「カルビ」が2位以下に大差をつけて1位となったほか、自宅ならではの開放感からか「シャトーブリアン」や「塊肉」など、普段は手が出しにくい贅沢な部位・食べ方に注目が集まる結果となりました。

外食では味わいにくい部位も、自宅でなら時間を気にせず、好きな焼き加減でじっくり堪能できます。今年のおうちBBQでは、いつものカルビに加えて、少し贅沢な部位を取り入れてみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとお肉専門店『高橋畜産食肉株式会社』による調査」である旨の記載

・高橋畜産食肉株式会社（https://takahashi-beef.jp/）へのリンク設置

【高橋畜産食肉株式会社について】

社名：高橋畜産食肉株式会社

所在地：〒990-2435 山形県山形市青田1丁目1-44

販売責任者：佐藤 亮

Tel：023-664-1729

URL：https://takahashi-beef.jp/

事業内容：高橋畜産グループは創業から70年以上にわたり、独自の流通体制である「T1（高橋畜産食肉一貫生産体制）」を構築してきました。繁殖・育成から販売までをほぼすべて自社で行うことで、シンプルかつスピーディーで、ダイレクトな流通を実現しています。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア