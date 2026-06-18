【メルキュール横須賀】ぜ～んぶ食べ放題＆飲み放題！KING′S HAWAIIAN公認スライダーも楽しめる「夏のグルメフェア2026～サンセット in ハワイ～」【早割販売開始】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社夏のグルメフェア2026 ～サンセット in ハワイ～

「三浦半島の遊びのスタートライン、ここだけの横須賀エクスペリエンス」をコンセプトにしたベイビューホテル「メルキュール横須賀」（神奈川県横須賀市本町3-27 総支配人：吉住尚人）では、2026年7月16日（木）から8月29日（土）まで、20階特設会場「スカイバンケット」にて「夏のグルメフェア2026 ～サンセット in ハワイ～」を開催いたします。

本イベントは、メルキュール横須賀ホテル全体で7/1より開催する「ALOHA！ハワイフェア2026」の期間限定ディナーイベントです。1950年にハワイ州ヒロで創業し、全米で長年愛され続けるスウィートロールブランド「KING'S HAWAIIAN（キングスハワイアン）」（以下、KING'S HAWAIIAN）とのコラボレーションのもと、公認スライダーや同ブランドのオリジナルハワイアンスウィートロールもすべてブッフェにてご提供いたします。

ハワイの美しいサンセットをテーマにしたブッフェと飲み放題ドリンクをご用意し、夕暮れのハワイをイメージした演出とともに、まるで現地を旅しているかのようなリゾート気分をご体験いただけます。

東京湾を一望する20階特設会場「スカイバンケット」では、夕暮れに染まる横須賀港の絶景とともに、横須賀ならではのベイビューとハワイの魅力が融合した、夏だけの特別なひとときをお届けいたします。

さらに、ご来場のお客様を対象に、KING'S HAWAIIAN公式グッズやメルキュール横須賀宿泊招待券などが当たる「ハズレなし！ALOHAプレゼント抽選会」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000935.000052177.html)も開催。イベントの思い出とともに、うれしいプレゼントもお楽しみいただけます。

ハワイを思わせる美しいサンセットとともに。東京湾を望む横須賀ならではの夏の絶景をお楽しみいただけます。

【期間限定】早期予約で10％OFF

2026年7月16日（木）23:59までのご予約で、「夏のグルメフェア2026 ～サンセット in ハワイ～」を早割特別価格6,000円（税込）にてご予約いただけます（通常6,600円・税込）。

ご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/ja/shops/mercureyokosuka-banquet/reserve?utm=pressrelease&start_date=2026-07-16&start_time=17:00)

※20階「スカイバンケット」の窓側席は人気のため、お早めのご予約をおすすめいたします。

KING'S HAWAIIAN公認スライダーが食べ放題！

KING'S HAWAIIAN公認「メルキュール横須賀限定 トロピカル・チャーシュー・スライダー」

本イベントの目玉メニューとして、ハワイ生まれのスウィートロールブランド「KING'S HAWAIIAN」のオリジナルハワイアンスウィートロールを使用した「メルキュール横須賀限定 トロピカル・チャーシュー・スライダー」がブッフェで登場いたします。

メルキュール横須賀のシェフが考案したオリジナルレシピは、KING'S HAWAIIANからも認められた公認メニュー。ジューシーなBBQ風味のチャーシューに、香ばしくグリルしたパイナップルを合わせ、甘みと旨みが絶妙に調和する一品に仕上げました。

この夏だけの特別なコラボレーションメニューを、ブッフェスタイルで心ゆくまでご堪能ください。

ハワイのサンセットがテーマ！

ハワイアンフード＆トロピカルカクテルをお好きなだけ

横須賀にいながらハワイ旅行気分を

ハワイの豊かな食文化をテーマに、南国の恵みを感じる多彩なブッフェメニューをご用意いたします。

サラダコーナーには、ヤシの芽とトマトのサラダやスパムとパイナップルのサラダ、チキン・マンゴー・雑穀のサラダなど、三浦半島産の新鮮な野菜を中心に使用した新鮮で彩り豊かなメニューが並びます。また、ハワイのローカルフードとして親しまれるロミロミサーモンやシーフードロミロミなど、南国ならではの味わいをお楽しみいただけます。

温製料理には、ガーリックシュリンプやモチコチキン、フリフリチキンなど、ハワイの人気ローカルフードが並ぶほか、魚介料理もご用意し、南国の食文化を幅広くブッフェでお楽しみいただけます。

ハワイの伝統料理「カルアポーク」トロピカルカクテルも飲み放題

なかでも注目は、ハワイの伝統料理「カルアポーク」です。ハワイ出身のシェフから受け継いだ秘伝レシピをもとに、当ホテルのシェフが本場の味わいを忠実に再現。じっくりと火を入れることで引き出される、ほろほろとほどける柔らかな食感と豊かな旨みをご堪能いただけます。

また、本イベントのテーマである「サンセット in ハワイ」をイメージしたトロピカルカクテル3種とモクテル3種も飲み放題でご提供。夕焼け空を思わせる鮮やかな色彩と爽やかな味わいが、ハワイのリゾート気分を演出します。

ハワイの人気スイーツもお好きなだけ！KING'S HAWAIIANのスウィートロールも食べ放題

デザートコーナーでは、トロピカルフルーツを使用したスイーツをはじめ、パティシエ特製デザートをお好きなだけお楽しみいただけます。

また、KING'S HAWAIIANのスウィートロールを自由に味わえる「KING'S HAWAIIAN STATION」もブッフェエリアに登場し、ハワイの食文化をより身近に感じていただけます。

横須賀にいながらハワイ旅行気分を味わえる、夏だけの特別なディナーイベントをお楽しみください。

「夏のグルメフェア2026 ～サンセット in ハワイ～」概要

■期間：

2026年7月16日(木）～8月29日(土)

※期間中の木・金・土曜日のみ開催

■日程：

7/16（木）7/17(金）7/18(土） 7/23（木）7/24(金）7/25(土）7/30（木）7/31(金）8/1(土）8/6（木）8/7(金）8/8(土）8/13（木）8/14（金）8/15(土）8/20（木）8/21（金）8/22（土）8/27（木）8/28（金）8/29（土）

■会場：

メルキュール横須賀20階 特設会場「スカイバンケット」

■所在地：

神奈川県横須賀市本町3-27

■アクセス：

京浜急行線「汐入駅」徒歩1分/JR線「横須賀駅」 徒歩8分

■営業時間：

【木・金】17：00～21：00（L.O. 20：30）

【土】17：00～21：30（L.O. 20：30）

■料金：

早割［10％オフ］キャンペーン

2026年6月18日（木）～7月16日（木）23:59までの事前予約が対象

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/963_1_2402302c582ea632cd1ea7aae77dff8d.jpg?v=202606180452 ]

※料金に含まれるもの：ブッフェのお食事＆飲み放題ドリンクのみ

※全て消費税・サービス料込

【追加別料金】

・１時間食べ＆飲み放題 追加：お一人様1,000円

・ハワイアンステーキ：お一人様1,500円

・KONA BEER各種：1,000円/１本

■ご予約：

・TEL 046-821-1110（営業部直通・9AM-6PM土日祝除く）

・メール： H7490-SL@accor.com

・オンライン予約

早割価格で予約する :https://www.tablecheck.com/ja/shops/mercureyokosuka-banquet/reserve?utm=meta&start_date=2026-07-16&start_time=17:00*7/16 23:59までイベント公式サイト :https://www.mercureyokosuka.jp/ja/news/sunsetinhawaii2026jp/

■ブッフェ内容：

【お食事】

ヤシの芽とトマトのサラダ、スパムとパイナップルのサラダ、チキン・マンゴー・雑穀のサラダ、パスタサラダ、チップス＆ディップ、ロミロミサーモン、シーフードロミロミ、アボカドトルティーヤチップ、 ガーリック枝豆、マグロソテー醤油風味レモンソース、マヒマヒのフライ～アサイー入りタルタルソース～、ガーリックシュリンプ、本格ハワイアンカルアポーク、チキンウィングのモチコチキン、 フリフリチキン、フライドライス ～ハワイアンスタイル～ 、フライドポテト、よこすか海軍カレー、試験潜水艦たいげいカレー、など

・【KING'S HAWAIIAN公認】

メルキュール横須賀オリジナル「トロピカル・チャーシュー・スライダー」

・【KING'S HAWAIIAN STATION】オリジナルハワイアンスウィートロール

【デザート】

マカダミアナッツのブラウニー 、トロピカルフルーツのタルト 、ココナッツハウピア 、アロエとナタデココのココナッツ風味 、ハワイアンマラサダ、など



■飲み放題ドリンク内容：

【オリジナルトロピカルカクテル】

トロピカルサングリア、ココ・マヒナ、ラグーン・ミスト

【アルコール】

スーパードライ樽生、梅酒（ロック・水割り・ソーダ）、グラスワイン（赤・白）、サングリア、麦＆芋焼酎（ロック・水割り・ソーダ）、ウイスキー（ロック・水割り・ソーダ）、ブラックニッカハイボール、レモンサワー、ジントニック、カシスオレンジ、カンパリオレンジ、カンパリソーダ、カンパリウーロン、など



【ソフトドリンク】

コーラ、ジンジャーエール、オレンジジュース、ウーロン茶、など

【オリジナルトロピカルモクテル】*ノンアルコール

コーラルサンセット、トワイライト・オーシャン、ラ二カイ・ラグーン



※仕入れの状況などにより、メニューは変更になる場合がございます

※画像はイメージです

■「KING’S HAWAIIAN」について

「KING’S HAWAIIAN」は、1950年にハワイ州ヒロで創業したベーカリーブランドです。創業当時から受け継がれる伝統のレシピと厳選された素材によって生み出されるオリジナルハワイアンスウィートロールは、世代を超えて多くの人々に愛され続けています。そのやわらかな甘みと、誰とでも分け合いたくなる優しい味わいは、創業以来大切にしてきた“人と人をつなぐブレッド”という想いを体現しています。

現在ではアメリカ全土で最も支持されるスウィートロールブランドとして、家庭の食卓からレストラン、イベントシーンまで、幅広いシーンで親しまれています。

・日本版公式サイト：https://www.kingshawaiian.jp/

・Instagram日本公式アカウント：https://www.instagram.com/kingshawaiianjp/

・Facebook日本公式アカウント：https://www.facebook.com/KingsHawaiianJapan

・X日本公式アカウント：https://x.com/kingshawaiianjp

■「スライダー（Slider）」とは

アメリカでは、KING’S HAWAIIANと言えばスライダー（Slider）とも呼ばれるほど定番のアレンジです。そのままでも美味しいスウィートロールをバンズなどに用い、お好みの食材を挟むだけでとっておきのメインディッシュやデザートに早変わり。本国のサイトでも600を超えるレシピが存在するほど、その可能性はまさに無限大です。きっとみんなでシェアしたくなる「スライダー」をぜひお楽しみください。

メルキュール横須賀・メルキュール横須賀について

フランス・アコーが展開する「メルキュール横須賀」は、「三浦半島の遊びのスタートライン、ここだけの横須賀エクスペリエンス」をコンセプトにした、客室160室、レストラン、宴会・会議室8会場を有するミッドスケールホテルです。横須賀最大級のバンケットホールを備え、宴会や会議、MICEなど多様なニーズに対応しています。

米海軍基地が隣接する国際色豊かな港町・横須賀ならではの文化や食、景色を感じられるホテルとして、地域に根差した体験価値を発信しています。

19階レストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」では、横須賀港を一望するベイビューとともに、地元・三浦半島の食材を取り入れた料理を提供。ランチ、ディナー、ティータイム、宴会まで、多彩なシーンで“横須賀らしさ”を感じる食体験をお楽しみいただけます。

ホテルは京急汐入駅より徒歩1分。横須賀芸術劇場を併設する「ベイスクエアよこすか」内に位置し、「YOKOSUKA軍港めぐり」や猿島航路、三笠公園など、横須賀を代表する観光スポットへのアクセスにも優れています。

メルキュール横須賀 / Mercure Yokosuka

所在地： 神奈川県横須賀市本町3-27

総支配人：吉住尚人

開業日： 2009年10月1日

代表電話番号： 046-821-1111

Email： H7490-FO@accor.com

アクセス：京浜急行 汐入駅徒歩1分、横須賀中央駅徒歩13分、JR 横須賀駅徒歩8分

ホームページ： https://www.mercureyokosuka.jp/ja

インスタグラム： https://www.instagram.com/mercure_yokosuka/

フェイスブック： https://www.facebook.com/MercureYokosuka/

・メルキュールについて

ローマ神話の旅の神マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域に根ざした質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で、「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではのもの・ことに親しんでいただくことを目指しています。

インテリアデザインからその地域の食べ物、飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、65か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティ・プログラム「ALL - Accor Live Limitless」の参加ブランドです。

・アコーについて

アコーは、110か国以上で 5,700の施設、10,000 の飲食施設、ウェルネス施設、フレキシブルなワークスペースを備えた体験を提供する世界有数のホスピタリティグループです。アコーは業界で最も多様なホスピタリティエコシステムを有しており、ラグジュアリーからエコノミーホテルまで、ライフスタイルを重視したエニスモアなど45以上のホテルブランドを展開しております。アコーは、ビジネス倫理、責任ある観光、持続可能な環境、コミュニティへの参加、多様性、包括性を通じてポジティブな行動を推進することを重点に置いています。 1967年に設立されたアコーSAはフランスに本社を置き、ユーロネクスト パリ証券取引所(ISIN コード: FR0000120404) および米国の OTC 市場 (ティッカー: ACCYY) に上場しています。詳細については、group.accor.comにアクセス、またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok でフォローしてください。

アコーのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/52177