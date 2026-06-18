【東海エリア待望の新店舗OPEN！】バニラスイーツ専門ブランド「バニラージュ」が7月1日(水)松坂屋名古屋店にグランドオープン。OPEN記念限定セットとともに、香り豊かなバニラスイーツの世界をお届け！

■新店舗詳細

若尾製菓株式会社涼しげなライトブルーのブランドカラーと『ハチドリ』が目印！松坂屋名古屋店 店舗情報 :https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/topics/5_trendy_main_newandrenewal_vanillage.html

店舗名称 バニラージュ

住所 〒460-8430 愛知県 名古屋市中区栄3-16-1松坂屋名古屋店 本館地下１階

代表電話番号 050-1782-7000

営業時間 松坂屋名古屋店の営業時間となります。

休業日 松坂屋名古屋店の休業日となります。

交通案内

最寄り駅 地下鉄東山線栄駅 16番出口より南へ徒歩5分

■さっくり食感の濃厚なバニラ香るマカロン

【人気商品】グラス・マカロン・パリジャン5個入

glace Macarons Parisiens グラス・マカロン・パリジャン 5個入 1,782円（税込）

マカロンの生地の外側は「クッキーとマシュマロを合わせたような食感」、内側は「最中やキャラメルのような食感」をお楽しみいただけます。 口に含むと崩れた生地がとろけて、中に挟まったガナッシュクリームと一緒になり、より濃厚な味わいとバニラの香りが口いっぱいに広がります。

”ガナッシュクリーム”には北海道産の生乳を使用しており、ホワイトチョコレートと生クリームを混ぜる際、特殊な製法を用いて極限まで水分を保ち乳化させることで、他にはない口どけよく滑らかなクリームに仕上げました。コロンとしたフォルムが可愛い”マカロン”の誕生です。

■貴重なスパイス「バニラ」を使用した香る世界へ

バニラバウムクーヘン 2,268円（税込）アソートボックス12個入 1,890円（税込）

本物のバニラビーンズは、実は「銀」よりも高いと言われるほど高価で貴重な素材。

当たり前に存在していたけれど、あえてフォーカスされることのなかった素材にこだわり、

本物のバニラの特徴を活かしたお菓子をつくりました。

「Basic flavor」から「Most vanilly（最もバニラ）」へ。本物のバニラをお楽しみください。

東海エリア初出店 常設店舗OPENを記念して「名古屋OPEN記念セット第1弾」を販売！

※各日50個限定 無くなり次第終了です

【名古屋OPEN記念セット第1弾】

販売価格：2,700円（税込）

販売期間：7月1日（水）～7月5日（日）

数 量：各日50個限り

内 容：ディアマンバニーユ4個入・バニラマカロン5個入・カカオバニーユ4個入

■「バニラージュ」とは

公式オンラインストア :https://store.wakaoseika.co.jp/pages/vanillageバニラスイーツ専門ブランド

【バニラの香りが花ひらく】

幼い頃から誰もが慣れ親しんできたフレーバー「バニラ」。

そんな身近な素材でも、実は本物の香りを知る人は少ないのではないでしょうか。

忙しく日々を過ごすあなたに、バニラの甘い香りで極上の癒し時間をお届けします。

バニラスイーツ専門ブランドならではの、多彩なラインナップを取り揃えました。

＜マダガスカル産 ブルボンバニラ＞

マダガスカルの周辺諸国も含めた地域で生産され、現在のレユニオン島（フランス海外県）が「ブルボン諸島」と呼ばれていたことからその名が付きました。「バニラージュ」で使用するブルボンバニラは、農薬や化学肥料は一切使わずに自然の力で栽培し、アメリカのオーガニック認証を受けたAMPIANA VANILLAです。長さ16cm以上の最高級グレードAのバニラビーンズは、バニラの王道と言える、まっすぐに甘い香りが届きます。

■社会貢献活動

「バニラージュ」の売り上げの一部を特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンに寄付しています。これまでに途上国に建設された学校は、ミャンマー、バングラデシュ、ケニア、スリランカ、インドネシアの5校。これからも「バニラージュ」を通して、アジアまたはアフリカの子ども達のために教育支援資金として寄付を続けて参ります。

■企業情報

社 名：若尾製菓株式会社

代表者：代表取締役 若尾 達也

所在地：〒505-0029 岐阜県美濃加茂市あじさいヶ丘1丁目7番地

T E L ：0570-080-073（問い合わせ担当）、0574-25-3239（代表）

概 要：1935年創業以来、「和優創造」の理念のもと、岐阜県美濃加茂市の地で菓子作り一筋に歩んできました。 素材選びから製法、品質管理に至るまで一貫したものづくりを大切にし、全国のお客様に”癒しとやさしさ”を感じていただけるお菓子をお届けしています。 2020年10月にはオンラインストアを開設し、販路の多様化と新たな価値創造に取り組んでいます。

コーポレートサイト :https://wakaoseika.co.jp/オンラインストア :https://store.wakaoseika.co.jp/pages/vanillageInstagram :https://www.instagram.com/vanillage.jp/