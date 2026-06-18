バルカー、「IT導入補助金2026」のIT導入支援事業者に認定　設備点検プラットフォーム「MONiPLAT(R)」が対象ITツールに採択

株式会社バルカー

株式会社バルカー（本社：東京都品川区、代表取締役会長 CEO：瀧澤利一、以下「バルカー」）は、「IT導入補助金2026」のIT導入支援事業者として、昨年に続き3年連続で認定されました。併せて、バルカーが提供する設備点検プラットフォーム「MONiPLAT」に加え、昨年9月にリリースした新サービス「ZeroVisit」も、MONiPLATの拡張機能として補助対象ITツールに採択されました。

これにより、補助対象となる中小企業・小規模事業者の皆様は、「MONiPLAT」「ZeroVisit」導入費用（サービス月額利用料）について、最長2年間で費用の最大1/2（半額）までの補助金を申請いただけます。バルカーはこれからもITによる業務効率化と生産性向上を通じて、お客様の事業成長に貢献してまいります。

■「IT導入補助金2026」を活用したMONiPLAT(R)導入のご案内

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105646/table/81_1_61749aa19f5d60975ae68317e367de84.jpg?v=202606180452 ]

■「IT導入補助金2026」について

IT導入補助金2026は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール（ソフトウェア、サービスなど）の導入を支援する補助金です。

・IT導入補助金2026 詳細

https://it-shien.smrj.go.jp/

・バルカーの関連ページ（IT導入支援事業者）

https://it-shien.smrj.go.jp/search/businessdetail/?business_numbering=ITP07-0000591

・MONiPLATの関連ページ（ITツール）

https://it-shien.smrj.go.jp/search/tooldetail/?it_tool_numbering=DL07-0018952

※「ZeroVisit」は「MONiPLAT」の機能拡張として登録されているため、IT導入補助金の公式サイトにあるITツール検索には表示されません

・補助金申請期間スケジュール

https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/

■補助金申請に関するお問い合わせ先

株式会社バルカー/MONiPLAT サービスデスク E-mail：support-moniplat@valqua.com

■設備点検プラットフォーム「MONiPLAT(R)（モニプラット）」とは

設備管理デジタルサービスの「一元管理」ツールで、現場管理の基本である定期点検にフォーカスしたサービスです。現場で行われているアナログな紙での点検業務を、スマートフォンやタブレットで簡単にペーパーレス化。スマートフォンやタブレットでの点検設備の検索・点検報告書作成やリアルタイムでの承認申請に加え、複雑で煩雑な設備点検のスケジュール管理や点検予定のリマインドも可能。それに加え、予知保全サービスとも連携したワンストップ管理が可能なプラットフォームとして、利用可能サービスを今後もさらに拡大していく予定です。

第１図 MONiPLATのHPトップ画面

第２図 MONiPLATのサービス（スマートフォンイメージ <点検報告書の作成>第３図 MONiPLATのサービス（PCイメージ） <点検設備の検索>

■巡回点検工数ゼロへ ZeroVisit(R)とは

ZeroVisitは、巡回点検ゼロを目指し、現場のDXを劇的に推進する仕組みです。センサーデータの自動取得から点検票への転記、スマートフォンのワンタップによる収集・報告書作成・承認までをシームレスに連携し、圧倒的なコストパフォーマンスで点検作業を効率化します。

配線不要で温湿度・流量・圧力など多様なセンサーに対応し、業界トップクラスの低コストで誰でも手軽に導入可能です。また、蓄積データの分析による予知保全で設備の故障を未然に防ぐとともに、危険箇所での点検作業を削減し、現場の安全性を大きく向上させます。

第４図 ZeroVisitのサービス（PC・スマートフォンのイメージ）

MONiPLAT、ZeroVisitは株式会社バルカーの商標または登録商標です。

以上