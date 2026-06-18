Nature、つながりやすさ・セキュリティ面も安心感のあるブランドへ

Nature株式会社

「自然との共生をドライブする」をミッションに掲げるNature株式会社（所在地：神奈川県横浜市神奈川区、代表取締役：塩出 晴海、以下「Nature」）は、自社で開発した赤外線解析・登録ツール「Nature Learn（ネイチャーラーン）」を用いて、メンバーの手でリモコン実機を購入の上、赤外線情報の取得・登録をする体制を採用しています。また一部のメーカーとは連携して、赤外線情報の提供をいただき、エアコンのメーカー固有機能にも対応し、品質を高めてまいりました。安心してスマートホームの導入を進めていただくため、スマートリモコン「Nature Remo mini 2」および「Nature Remo Lapis」を対象に、2026年6月17日（水）から2026年8月31日（月）まで「Nature Remo、エアコン操作保証キャンペーン」を実施します。

背景

スマートリモコンの購入を検討する方から「自分のエアコンに対応しているかわからない」「買ったことがない製品なので不安」「まずは試してみたい」という不安の声は未だあり、購入前のハードルになっています。Natureでは、リモコン実機から手作業で赤外線信号を取得・登録する社内体制を採用しております。また、一部メーカーとは連携の上、除湿冷房やおやすみ運転といったメーカー固有の機能操作にも幅広く対応しています。

「Nature Remo、エアコン操作保証キャンペーン」は、その対応実績への自信を形にし、導入をためらうユーザーの不安を取り除くために実施いたします。Nature公式ストア、Amazon.co.jp、楽天市場公式ストアにて「Nature Remo mini 2」もしくは「Nature Remo Lapis」を購入したユーザーを対象とし、「Nature Remo」を通じてお持ちのエアコンの基本操作ができない場合には、返金対応をいたします。操作ができないと感じたら、まずはカスタマーサポートにお問い合わせ頂き、個別対応にて解決を試み、万が一解決できない場合は、返金対応までご案内をいたします。使えるか不安でもまずは安心して「Nature Remo」を手に取っていただき、スマートホームを体験して頂きたいと考えています。

エアコンは家庭内でもっとも消費電力が大きな家電であり、スマートリモコンで制御することが家庭のエネルギーマネジメントにおいて効果的な手段のひとつです。Natureがほかの家電ではなくエアコンの対応保証を打ち出す背景には、各ご家庭のエアコン制御が省エネ・自動化の中核にあるという考えがあります。

■Nature Remoのエアコン対応の強み

【メーカーごとの仕様に柔軟に対応】

メーカー独自の加湿暖房や除湿冷房、オートクリーンやおやすみ運転といった特殊な操作体系や複雑な風向制御に関しても、実機解析や一部メーカーとの連携を通じて、対応可能なモデルから順次アップデートを行っております。これは自社で開発した「Nature Learn」を用いた高度な赤外線解析とデータベース化に加え、提携メーカーからの公式な赤外線情報をご提供いただき、品質を追求してきた成果です。

【高い対応実績と背後にあるサポートの個別対応】

「Nature Remo」のプリセット（ボタンひとつでリモコンの型を判別し、リモコンの登録が完了する）で、国内主要メーカーのエアコンが動作する状態が整っています。

ユーザーからのお問い合わせには、AIサポートも用意していますが、個々のエアコンの型番ごとの詳細な赤外線情報をAIは取得できずに、適切に回答できません。Natureのカスタマーサポートでは、全てのお問い合わせに対して、型番に応じた操作ができるまでご案内をしております。

【サーバー障害時も、自宅Wi-Fi内でのエアコン操作を確保】

「Nature Remo」にはサーバー障害時でも自宅内Wi-Fi経由でエアコンを操作できる「ローカルコントロール」機能を搭載しています。インターネット接続が不安定な状況でも、自宅内からであれば電源や運転モードの操作が可能です。エアコンの対応品質だけでなく、日常的な使い勝手と信頼性の両面から、安心してお使いいただける設計になっています。

さらに、これまでボタンひとつでリモコンの型番の判定をしてプリセット登録を行っておりましたが、追加で2～3個のボタンを押していただき、リモコンの検出精度をより高めていく開発を、6月中の実装を目指して行っています。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19285/table/170_1_c9528d1ae93b13ab61290fe132102000.jpg?v=202606180751 ]【保証の流れ】- エアコンの基本的な操作がNature Remo経由でできない場合に、Natureのカスタマーサポートにお問い合わせください。個別にエアコン操作が可能になるまでご案内いたします。- 遠隔での個別対応が難しい場合には、該当のリモコンを入手して、赤外線データを解析、追加対応を試みます。- いずれの方法でもエアコンの操作ができない場合には、 返金対応をいたします。【キャンペーン対象となるエアコン・リモコンの条件】

・赤外線リモコン方式のエアコンであること

・製造から10年以内のモデルであること(※)

・国内正規販売品であること

・シリーズ単位での自動検出で正しい操作ができること（型番の完全一致は問いません）

（※）10年を超えるものでもカスタマーサポート対応はいたしますので、お問い合わせください。

■今後の展開

Natureはエアコンの赤外線信号の自前取得・登録を継続し、対応機種のさらなる拡充と信号品質の向上に取り組んでいきます。エアコンのスマート制御を起点に家庭でのエネルギーマネジメントが広がることを目指します。

■「Nature Remo」シリーズについて

「Nature Remo（ネイチャーリモ）」は、累計販売台数80万台を超えるスマートリモコンです。赤外線リモコンを備えた家電であれば、メーカーや型番・年式などに関係なく使用でき、スマートフォンで外出先から家電の操作やスマートスピーカーと連携すれば、家電の音声操作も可能。また、タイマー機能や搭載センサー、スマートフォンのGPSなど条件を設定して、ご自身のライフスタイルに合わせた家電の自動操作も実現します。エアコンの節電制御や快適な室温制御機能を備え、自然の石をモデリングしてデザインを一新した「Nature Remo Lapis」、温度・湿度・照度・人感センサーを搭載した「Nature Remo 3」と温度センサーのみ搭載の「Nature Remo mini 2」、スマートホーム共通規格Matter対応の「Nature Remo nano」がございます。

■Natureについて

Natureは「自然との共生をドライブする」をミッションに、IoTプロダクトを活用し、再生可能エネルギーへのシフトを目指しています。2017年にスマートリモコン「Nature Remo」を発売、日本のスマートホーム市場を牽引。2019年にスマホHEMS「Nature Remo E」でエネルギーマネジメント事業に参入し、2022年の電力会社向けの「デマンドレスポンス支援サービス」開始や2025年のEV充電コントローラー「Nature EV Switch」発売によって事業の拡大を続けています。太陽光パネル・蓄電池・EV等の分散型エネルギーリソース（DER）を最適制御する「Nature DER Platform」を構築し、電力インフラのアップデートに貢献することでエネルギーの新しい未来を創造してまいります。

■Nature株式会社 概要

社名 ：Nature株式会社（ネイチャーカブシキガイシャ）

所在地 ：〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1

設立 ：2014年12月10日

代表者 ：代表取締役 塩出 晴海（しおで はるうみ）

事業概要：IoT機器の開発・製造・販売、およびエネルギーマネジメント事業

URL ：https://nature.global/