デジタルツインプラットフォーム「TRANCITY Nebula」の新機能をリリース

CalTa株式会社

デジタルツインプラットフォーム「TRANCITY」の開発・提供を通じてインフラ・建設業界のDXを推進するCalTa株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：古林 秀之、以下「CalTa」）は、提供するデジタルツインプラットフォーム「TRANCITY Nebula（トランシティ ネビュラ）」の新機能を2026年6月15日にリリースしました。

今回の機能拡張では、現場において不可欠な「設計（図面）と実際の施工位置の照合」を迅速に行うため、「測量座標表示機能」を大幅に拡充しました。あわせて、情報共有を効率化する「ピン機能の拡張（動画・画像表示対応）」、気象条件等の確認を容易にする「時刻・天気機能」を実装し、現場の生産性向上とリスク管理の強化を実現します。

※新機能は、2026年6月15日よりすべてのお客様環境へ自動で適用されています。

1. 測量座標表示機能の新規追加

新機能の概要：TRANCITY Nebulaの画面上で、クリック操作のみで簡単に測量座標（測量点や構造物の基準位置）を登録できる機能を追加しました。また、登録した複数の座標データをCSV形式で一括ダウンロードすることが可能になりました。

導入効果：本機能は、「動画からの点群・３Dモデルの自動生成」、および「BIM/CIMモデルのアップロード、重畳表示」、タブレット等の端末を用いた「自己位置表示機能」とシームレスに連携し、施工の各フェーズにおいて以下の効果を発揮します。

測量座標表示機能- 【施工前：構造物の計画位置を現地で確認】事前に登録した測量座標と、「BIM/CIMモデルのアップロード、重畳表示」および「自己位置表示機能」の連携により、現場管理者がタブレットを手に現場の施工予定地に立つことで、画面内の設計データと現地の実際の足元（位置出し・墨出しの場所）が一致しているかを視覚的に確認・照合できます。数値データだけでは見落としがちな配置の違和感やミスを施工前に検知し、致命的な手戻りリスクを未然に防ぎます。- 【施工中：日々変わる現場の出来形・位置の維持を確認】施工中においては、日々変化する現場状況をスマートフォン等で動画を撮影、アップロードするだけで、点群・３Dモデルを自動生成します。これと「自己位置表示機能」および登録した座標を重ね合わせることで、施工中の構造物の位置と設計値をリアルタイムかつ直感的に管理・確認することが可能になります。2. ピン機能の拡張（動画・画像表示対応）

新機能の概要： 従来のピン機能では、3D空間内にアイコンを配置するのみでしたが、今回の拡張により、ピン自体に動画や画像を設定し、3D空間内にそれらのデータが直接見える形で配置できるようになりました。さらに、スマートフォンやドローン等で撮影したデータに位置情報が含まれている場合、システムが自動で緯度経度を読み取り、正確な位置へ自動プロットします。

導入効果： これまでのアイコン表示では、格納された画像や動画を確認するために毎回ピンをクリックして開く必要がありましたが、空間上に動画・画像そのものがピンとして視認できるようになったことで、開く手間なく直感的に現場の状況を一覧・把握・共有できます。ピン位置の自動プロットによって、現場写真を一枚ずつ手作業で地図にマッピングする工数も大幅に削減され、遠隔地との迅速な状況共有と意思決定に寄与します。

3. 時刻・天気機能の新規追加

従来のピン機能新しくなったピン機能

新機能の概要： ビュー画面中央の「時刻・天気」アイコンをクリックすることで、地図上の時刻や天候（雨や雪など）の表示を変更できる機能を追加しました。

導入効果： TRANCITY Nebulaで確認している点群・３Dモデルに対して、実際の世界における雨や雪などの気象の影響、あるいは時間帯による見え方の違いをオフィスにいながら画面上で確認できます。これにより、多様な気象環境を想定した事前の影響確認や安全対策の検討をサポートします。

4. その他の追加・改善機能

時刻・天気機能（12:00、雪）

利便性向上および実務の効率化に向け、以下のUI/UX改善を行いました。

■ 今後の展望

- 連続寸法計測時の操作性向上： 右クリックの連続操作で「一歩ずつ戻る」修正が可能になりました。- 寸法位置の微調整： 計測管理画面にて、一度配置した寸法の位置を変更・微調整できるように改善しました。- ユーザー詳細設定画面の追加：計測単位や初期表示する地図などを、ユーザー毎に設定が可能になりました。

CalTaは「フィジカル（現実）とデジタルの融合」を最先端のデジタルツイン技術で牽引し、インフラ・建設業界の持続可能な発展に貢献することを目指します。TRANCITY Nebulaは、多様化する現場のニーズに応えるプラットフォームとして、今後も段階的かつ継続的な開発を計画しています。

デジタルツインおよび3Dデータの利活用をさらに高度化し、業界全体のDXと、安全で効率的な現場管理の実現に貢献するため、さらなるサービス向上に努めます。

【会社概要】

CalTa株式会社（URL：https://calta.co.jp/(https://calta.co.jp/)）

所 在 地 ：東京都港区高輪二丁目18番10号高輪泉岳寺駅前ビル3階

代 表 者 ：代表取締役CEO 古林 秀之

設 立 ：2021年7月1日

サービス内容：TRANCITY、CalTa M42、現地映像取得サービス、受託開発

（サービスの詳細：https://calta.co.jp/service/）