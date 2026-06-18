合同会社ATK

合同会社ATK（代表社員：高本誠也、所在地：東京都港区新橋5-35-6 第二水野ビル7F）は、AIを使いこなす開発者・デザイナーの職人ギルド 「電脳技巧集団（AI職人ギルド）／Cyber Artisan Guild（略称：CAG）」 を始動し、公式サイト（https://cyberartisanguild.com/ ）を公開しました。CAGは、ATKのCAIO（最高AI責任者）であり同ギルド主宰の甲斐ショウジが率いる事業です。

不透明な「人月商売」から脱却し、成果物 × 定価 ＋ AI実費パススルーの透明な見積りで、Webサイト・LP・業務システム・AIエージェントを一気通貫で提供します。

象徴的なのは、CAG自身のサイトに常駐する問い合わせ対応AIを自社で内製していること。「作れる」という主張を、サイトそのものが動く証拠として示します。

背景：「人月」という、見えない箱

従来の受託開発は「人月（にんげつ）」を単位に価格が決まり、

(1) 多重下請けによる中抜き

(2)「一式」でぼかされた不透明な見積り

(3) 工数と属人性に律速される遅さ--という構造的な課題を抱えてきました。価格・速度・品質が同時に蝕まれ、発注側には判断材料が渡りません。

CAGは、この構造そのものを問い直します。中間の層を持たず、AIを使いこなす職人が直接手を動かす。少数精鋭の判断をAIで増幅し、ヒアリングから納品・運用までを分断せず通します。

電脳技巧集団（CAG）とは：成果物 × 定価の透明見積り

CAG（電脳技巧集団／AI職人ギルド）公式webサイト（ https://cyberartisanguild.com/ )

CAG（電脳技巧集団／AI職人ギルド）の特徴は3点です。

- フルAI駆動：設計から実装・検証までAIを前提に組み直したワークフローで、時間あたりの密度を高める- 一気通貫：ヒアリングから納品・運用までを通し、手戻りと引き継ぎロスを削ぐ- 透明見積り：成果物に定価を付け、AIの利用実費はマージンを載せず実費のまま開示（パススルー）。「一式」表記をなくす

開発期間は、フルAI駆動により短縮を図ります（"半減"は目安）。

"作れる証拠"：問い合わせ対応AIを自社で内製

CAG（電脳技巧集団／AI職人ギルド）の問い合わせ対応AIシステム https://cyberartisanguild.com/contact

CAG（電脳技巧集団／AI職人ギルド）は、自社サイトの問い合わせに一次対応するAIを内製しました。主な実装内容は次のとおりです。

- マルチテナント基盤、RAGと顧客別メモリを持つ対応エージェント- 見積もりなど要判断は人間に渡す HITL（Human-in-the-Loop）設計- メールへの返信がそのままチャットになる双方向統合- 全機能を実機で確かめる自動検証

「作れること」と「届けられること」は別問題--という設計思想のもと、本番品質の顧客対応AIを短期間で稼働に乗せました。制作の詳細はCAGブログの制作事例で公開しています。

制作事例：「このサイトのAIは、自分たちで作った」

https://cyberartisanguild.com/blog/customer-response-ai

主宰・甲斐ショウジ コメント

電脳技巧集団 主宰／合同会社ATK CAIO（最高AI責任者） 甲斐ショウジ プロフィール

「AIは、ものづくりの密度を何倍にも増幅します。だからこそ私たちは、価格と速度と品質を同時に良くできると考えました。CAGは、不透明な"一式"をやめ、作るものを定価で正面から示します。最終的な判断と責任は、顔の見える人間が負う--その前提でAIを使い倒すのがCAG（電脳技巧集団／AI職人ギルド）の流儀です。まずは、私たちのサイトに常駐するAIそのものを見てください。」

--電脳技巧集団 主宰／合同会社ATK CAIO（最高AI責任者） 甲斐ショウジ

※甲斐ショウジは、20年超のIT事業経験を持ち、生成AI・AIエージェントの実装を主導。現在も複数のAI企業でCAIOを務め、多数の企業のAIコンサルティング、100以上のAIプロダクト開発を指揮。CAG（電脳技巧集団／AI職人ギルド）では透明性とHITL（人間による最終判断）の最終責任者として実名で運営にあたります。職人メンバーは各自のプライバシーに配慮しハンドルネームで参画しています。

運営会社・合同会社ATKについて

合同会社ATK（2025年設立）は、人とAIエージェントがともに複数の事業を運営する「AIネイティブ・カンパニー」です。AIを業務の基盤に据え、プロダクト（AI検索チェック）、AIネイティブ事業運営、M&A・事業投資の各領域で事業に取り組んでいます。CAG（電脳技巧集団／AI職人ギルド）は、ATKが掲げる「AIで事業をつくり、育てる」を体現するフラッグシップ事業であり、AI駆動で本番品質の受託・プロダクトを短期に立ち上げられることの実証でもあります。

経営体制は、CEO・高本誠也（メディア／複数のベンチャー起業）、CFO・安部眞一（M&A・IPOの財務専門家）、CAIO・甲斐ショウジ（生成AI・AIエージェント実装を主導）。財務とAI実装の両輪で、中長期の企業価値向上に取り組みます。

今後の展開

CAG（電脳技巧集団／AI職人ギルド）は、Webサイト・LP・業務システム・AIエージェントの受託を、透明な定価とスピードで提供していきます。あわせて、AIで生産力を増幅し成果に正当な値付けを行う 「AI職人」の参画も受け入れていきます。無料相談はサイトのAIチャットまたはフォームから受け付けています。

会社概要

会社名：合同会社ATK（ATK LLC）

- 代表社員（CEO）：高本誠也- 経営体制：CEO 高本誠也／CFO 安部眞一／CAIO 甲斐ショウジ（人 × AIエージェント）- 所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-35-6 第二水野ビル7F- 設立：2025年- 事業内容：AIネイティブ事業運営、プロダクト（AI検索チェック）、M&A・事業投資、電脳技巧集団（CAG）の運営- 会社URL：https://a-t-k.net/- 電脳技巧集団サイト：https://cyberartisanguild.com/

本リリースに関するお問い合わせ- 合同会社ATK 広報担当：井上修- メール：contact@a-t-k.net- ATKお問い合わせ：https://a-t-k.net/contact.html- CAGお問い合わせ：https://cyberartisanguild.com/contact