KRAFTON、「KRAFTON Steam Publisher Sale 2026」を開催！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社は、グローバルPCゲームプラットフォーム Steam にて「KRAFTON Steam Publisher Sale 2026」を開催することをお知らせいたします。

本セールは、日本時間 2026年6月18日（木）午前2時から6月26日（金）午前1時59分までの8日間限定で開催されます。期間中、KRAFTONおよび傘下のクリエイティブスタジオ、パートナースタジオによる複数のPCゲーム作品を特別価格で販売いたします。

■ 主なセール内容と注目ラインナップ

今回のパブリッシャーセールでは、サバイバルライフシミュレーションゲーム『Dinkum(ディンカム)』をはじめ、KRAFTON傘下スタジオおよびパートナースタジオによる多彩なタイトルがラインアップされています。

『Hi-Fi RUSH』、『My Little Puppy』、『MIMESIS』に加え、アクションRPG『Last Epoch』など幅広いジャンルの人気作品をお得な価格でお楽しみいただけます。

●主なセール対象タイトル

・『Dinkum』

・『Hi-Fi RUSH』

・『My Little Puppy』

・『MIMESIS』

・『Last Epoch』

ほか30タイトル以上

※一部言語設定によりご購入対象とならないものがございます。

●『PUBG: BATTLEGROUNDS』で「Double G-COIN」プロモーションを開催

セール期間中、『PUBG: BATTLEGROUNDS』のプレイヤーを対象とした”G-Coin 2倍”プロモーションを実施します。

対象期間中に『PUBG: BATTLEGROUNDS』の”G-Coin”をご購入いただくと、通常価格のまま2倍の”G-Coin”を受け取ることができます。

・開催期間：開催期間： 6月17日（水）午前11:00 ～ 6月24日（水）午前9:00 （日本時間）

詳細なイベント内容は、PUBG公式チャンネル（6月ストアアップデート2026 - お知らせ ）をご確認ください。

https://krafton-jp.com/4a6bjAC

● 今後登場予定の新作タイトル情報や公開テスト情報も公開

当イベントページでは、今後発売予定の新作タイトル情報もあわせて公開しています。

新作タイトル『Age Twisters』に加え、現在開発中の『PUBG: Black Budget』に関する公開テスト（パブリックテスト）の参加案内なども掲載しています。

KRAFTONが今後展開予定の新作ラインアップをいち早くご確認いただけます。

※一部開発中タイトルについては、日本語対応を予定していない場合があります。

●「KRAFTON Steam Publisher Sale 2026」概要

・開催期間：2026年6月18日（木）午前2時 ～ 2026年6月26日（金）午前1時59分まで（日本時間）

・対象タイトル数：30タイトル以上

・最大割引率：最大85% OFF （最大割引対象：「The Callisto Protocol」）

※一部タイトルの割引期間が6月25日終了の場合もございます。

当セールの詳細は下記ページをご覧ください。

「KRAFTON Steam Publisher Sale 2026」Steam 特設ページ：https://krafton-jp.com/4gmwz9a

■KRAFTON、Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、差別化されたクリエイティブを持つグローバル開発スタジオと独自の楽しさを備えたゲームを制作すると同時に、潜在力のあるゲームIPを発掘し、世界中にパブリッシングしています。予想を超える大胆な想像力と技術によって、世界中のゲームファンにとって忘れられない世界を創り出すため、果敢な挑戦を続けています。

2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」、「JOFSOFT」、「Eleventh Hour Games」、「OmniCraft Labs」、「Olivetree Games」、「Loonshot Games」、「9B STUDIO」等のクリエイティブスタジオで構成されています。

各スタジオは、継続的な挑戦と新たな技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンに愛されるためにプラットフォームとサービスを拡張しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『inZOI』、『MIMESIS』、『Hi-Fi RUSH』、『Dinkum』、『TERA』、『My Little Puppy』等様々なゲームを開発およびパブリッシングしています。

「Pioneer the Undiscovered」というスローガンのもと、KRAFTONはファン中心の思考とグローバルな感覚を基盤に、新たなジャンルと技術領域を開拓し、AIをはじめとする技術力を拡張しながら、ゲーム産業の未来の可能性を拡げていきます。

詳細はhttps://krafton-jp.com/3EPy5Ap をご覧ください。

(C) 2026 KRAFTON, INC