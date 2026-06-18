猛暑現場を冷却するスポットクーラーが2機種登場！最高45℃の環境でも使用でき熱中症対策をサポート

タンスのゲン株式会社（画像：今回ああ谷発売したシングルダクトのスポットクーラーとダブルダクトのスポットクーラー）

家具・インテリア×EC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、最高45℃の高温環境下でも使用できる“猛暑環境対応”のスポットクーラー2機種を発売いたしました。

近年の猛暑により、工場や倉庫、厨房、イベント会場など、空調設備の導入が難しい現場での熱中症対策ニーズが高まっています。さらに、2025年6月からは改正労働安全衛生規則の施行により、一定条件下での作業における熱中症対策が企業に義務付けられるなど、職場環境の暑さ対策への関心は一層高まっています。

こうした背景を受け、タンスのゲンでは45℃の高温環境下でも使用可能な“猛暑環境対応”スポットクーラーを開発しました。設置工事不要・家庭用電源（AC100V）対応で、熱気がこもりやすい倉庫や工場、イベント会場など幅広いシーンで手軽に導入でき、作業者の暑さ対策をサポートします。

◇スポットクーラーとは

スポットクーラーとは、周囲の空気を吸い込み、冷たい空気と暖かい空気に分けて排出することで、必要な場所へ冷風を届け、ピンポイントで涼しくできる冷房機器です。

スポットクーラーはエアコンに比べ、専門的な設置工事が不要で、お届け後すぐに使用することができます。

（画像：スポットクーラーの稼働イメージ）◇猛暑環境でも使える45℃対応設計

近年は猛暑日が増加し、倉庫や工場、厨房などでは室温が40℃を超えるケースも少なくありません。

しかし、スポットクーラーは使用環境温度の上限を超えると、十分な冷却性能を発揮できなくなったり、保護機能によって停止したりする場合があります。

今回発売した2モデルは、使用環境温度45℃まで対応。熱気がこもりやすい倉庫や工場、厨房、イベント会場などの過酷な環境でも使用でき、現場での熱中症対策をサポートします。

◇工事不要で届いてすぐに使える！

スポットクーラーは前述のとおり、設置工事が不要で、届いてすぐにご使用いただけます。2モデルともに、家庭用電源対応のAC100Vで使いやすいのも魅力です。

家庭用電源で使用できるので、倉庫、ガレージ、イベント会場やお祭り会場、ビニールハウスや災害時の避難所等でもご使用いただけます。

シングルダクトタイプは幅50×奥行30×高さ61ｃｍと省スペースで設置可能なコンパクト設計です。作業スペースを圧迫しにくく、現場でもすっきりと設置していただくことができます。

また、コンパクトながら最大出力1.4 kWとしっかりと冷やすことが可能です。

ツインダクトタイプは1台で複数箇所へ冷風を送ることができ、効率的な冷却が可能です。

例えば屋台やイベント出店時には、スタッフスペースと来場者側の双方へ冷風を送ることができます。

（画像：屋台にダブルダクトタイプを設置したイメージ）（画像：シングルダクトタイプを設置したイメージ）◇使いやすい機能が充実

どちらのタイプもフレキシブルダクトを採用しているので、冷やしたい場所へ狙って風を送ることができ、効率よく冷やすことができます。

また、状況に応じて楽に移動させて使用できるように、キャスターと取っ手を付けています。ダブルダクトタイプには、取っ手とは別にハンドルも付けているので、スムーズに移動させることが可能です。

両モデルとも本体上部に表示パネルと操作パネルを搭載しています。

どちらもアイコンと文字で表示しているため、操作もわかりやすくしています。

（画像：シングルダクトのフレキシブルダクトイメージ）（画像：ダブルダクトのフレキシブルダクトイメージ）（画像：取っ手やキャスター付きで移動も楽々）（画像：表示パネルと操作パネル）

以下、各種機能説明となります。

■温度設定機能

温度設定ボタンでご希望の温度に設定することが可能です。温度設定することで、周囲の温度を感知し、冷風と送風を自動で切り替え、設定された温度を保つ運転を行います。温度設定範囲は15℃～35℃となり、設定間隔は1℃刻みで設定することができます。

■24時間オンオフタイマー

1時間～最大24時間まで1時間刻みでタイマー設定が可能です。運転管理もスムーズにでき、使いたい時間に合わせて効率よく運転することが可能です。

■2段階風量調整

シーンに合わせて弱と強の2段階で風量を選んでいただけます。周辺温度や使用する場所に合わせてボタン一つで簡単に調整していただくことができます。

■自動霜取り機能

霜取りが必要な場合は、自動で霜取り運転をする仕様なので、冷却効率を保ちながら安心して使用していただけます。

■メモリー機能

コンセントを差したまま、電源を切り、再度電源を入れると、前回の設定状態で運転を再開します。都度再設定する必要なく、スムーズにご使用いただけます。

また、どちらのタイプもリモコンが付いているので、離れた場所からでもスムーズに操作することができます。

（画像：離れていても操作できるリモコン付き）

◇販売情報

今回発売した『スポットクーラー』2機種は、タンスのゲン本店、楽天市場店、ヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

『シングルダクトタイプ』

▽本店サイト

https://www.tansu-gen.jp/collections/spot_cooler/products/79700012

▽楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/tansu/79700012/

▽ヤフーショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/79700012.html

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/418_1_33f662fa9090260f7b19ffa029f72546.jpg?v=202606180751 ]

『ダブルダクトタイプ』

▽本店サイト

https://www.tansu-gen.jp/collections/spot_cooler/products/79700013

▽楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/tansu/79700013/

▽ヤフーショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/79700013.htm(https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/79700013.html)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/418_2_72c6cc91412b3a5e2e1ccb86ac7ac65b.jpg?v=202606180751 ]