セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」が、台湾BOOK☆WALKER主催のグローバルイラストコンテストに協賛

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、台湾の電子書籍ストア「台湾BOOK☆WALKER」が主催する「店長創作祭イラストコンテスト」に協賛します。

本コンテストは、台湾をはじめとする世界中の新人クリエイターの発掘を目的としたイラストコンテストです。受賞者には、賞金や「CLIP STUDIO PAINT」、「台湾BOOK☆WALKER」内で使用可能なポイントが贈呈されます。さらに、受賞作品は「台湾BOOK☆WALKER」限定のデジタル画集へ掲載されるなど、受賞後のグローバルな活躍を後押しする多彩な副賞が用意されています。

セルシスは、世界中のプロの現場でも多数導入されるペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT」の提供を通じて、世界中のクリエイターの創作活動を支援します。

▼台湾BOOK☆WALKER「店長創作祭イラストコンテスト」

https://bookwalker.tw/baLvr

◆店長創作祭イラストコンテスト 概要

▼応募要項

・対象：全世界のすべてのクリエイター（経験不問）

・応募期間：2026年6月20日（土）～7月20日（月）

▼審査員

台湾の人気イラストレーター・凱子包先生と、台湾BOOK☆WALKER運営チーム

凱子包先生

Instagram：https://www.instagram.com/lailaikaikai/

▼応募詳細はこちら

https://bookwalker.tw/baLvr

「台湾BOOK☆WALKER」について

2016年よりサービスを開始した、台灣漫讀股份有限公司が運営する電子書籍ストアです。台湾における電子書籍市場のパイオニアとして、日本のマンガやライトノベルの繁体字版を中心に、台湾現地の出版社作品や同人誌など、幅広いジャンルの電子書籍を配信しています。

公式サイト：https://www.bookwalker.com.tw/



「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するペイントアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに提供しています。全世界で6,000万人以上（*）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp



* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/