株式会社プログレス、小学生の読書習慣をサポート！読書管理のAndroidアプリ「よもっと」を提供開始

株式会社プログレス

最新のテクノロジーを用いてシステム開発、運用保守、プロジェクト管理サービスを提供する株式会社プログレス（本社：東京都千代田区 代表取締役：室伏勇二）は、小学生の自発的な読書習慣をサポートする読書管理Androidアプリ「よもっと」をGoogle Playストアにて正式に提供開始したことをお知らせいたします。

背景

読書は言語能力や想像力を豊かにするための重要な活動である一方、現在、小学生の「不読率（本を読まない割合）」の推移が課題となっています。

自発的な読書習慣を身に付けるためには、「自分が何を読み、今どのくらい読めているか」を子ども自身が主体的に把握することが大切です。しかし、既存サービスの多くは漢字表記が多い、あるいは手動での文字入力を求められるなど、小学生が単独で継続して利用するには操作面のハードルが高いことがありました。

当社は、この読書を継続するうえでの「記録と管理の煩わしさ」を解消し、子ども自身がストレスなく日々の読書を自発的に管理できることを目指し、「よもっと」をリリースいたしました。

商品概要

「よもっと」は、読んだ本を簡単に記録して読書状況を自分で把握し、アチーブメント（バッジや称号の獲得）を通じて達成感を視覚的に実感することで、読書を生活のなかに自然な形で取り入れられるように設計された小学生向け読書管理のAndroidアプリです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111585/table/44_1_8bc9b116fe432eca99fe84c083b05330.jpg?v=202606180751 ]

商品詳細

- バーコードスキャンによる簡単「書籍登録（マイ本棚への登録）」本の裏表紙にあるバーコード（ISBN）をスマートフォンのカメラで読み取るだけで、瞬時に書誌データ（タイトルや表紙情報など）を認識し、自分専用の「マイ本棚」へと登録できます。- 自発的な読書を支える「読書状況管理」読みたい本や読んでいる本、読み終えた本をステータスごとに分けて「読書状況」を確認できます。- 達成感を視覚的に実感する「アチーブメント（バッジや称号の獲得）」読み終えた本の冊数や、読書を継続した日数などのマイルストーンを達成すると、アプリ内でバッジや称号などの「アチーブメント」が付与されます。自分の努力がデジタルな証（バッジ・称号）として形に残り「獲得」できることで、子ども自身のモチベーション向上を促します。- 低学年でも直感的に使える「ふりがな（ルビ）対応」アプリ内のテキストは「ふりがな」設定を有効にすることで、ふりがなが表示されるルビ機能を採用しています。小学校低学年でも保護者のサポートを受けることなく、自分ひとりでスムーズにアプリを操作できるように設計されています。- 習慣化を通知で促す「リマインド機能」あらかじめ設定した読書時間になると、アプリから読書を促す通知を受け取ることができます。

会社概要

社名：株式会社プログレス（Progress Inc.）

代表者：代表取締役 室伏勇二

設立：2020年12月4日

本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階 SPACES大手町

URL：https://www.progress-all.co.jp/