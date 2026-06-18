日本エイサー、約1.22kgの軽量ボディに最長約26.5時間駆動を実現したCopilot+ PC「Acer Aspire 14 AI」2モデルを発売

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：〇〇〇〇）は、Acer Aspireシリーズより、Copilot+ PCに対応した14インチノートPC「Acer Aspire 14 AI」2モデル「A14-I71M-N56Y/F」「A14-I71M-N76Z/F」を、本日2026年6月18日（木）より、全国の量販店、各量販店のECサイトおよびAcer公式オンラインストアにて順次発売します。

今回発売する「Acer Aspire 14 AI」は、約1.22kgの軽量ボディに、最長約26.5時間のバッテリー駆動を実現した、持ち運びやすさと長時間駆動を兼ね備えたAI PCです。プロセッサーには、インテル Core Ultraプロセッサーを搭載。専用AIエンジン「インテル AI Boost」により、AIを活用した作業や日常のPC操作を快適にサポートします。

ラインアップは、インテル Core Ultra 5プロセッサー 322、16GBメモリー、512GB SSDを搭載した「A14-I71M-N56Y/F」と、インテル Core Ultra 7プロセッサー 355、16GBメモリー、1TB SSDを搭載した「A14-I71M-N76Z/F」の2モデルです。いずれもMicrosoft 365 Personal 24か月版を搭載し、購入後すぐに文書作成、表計算、プレゼンテーション作成などに活用できます。

ディスプレイには、14インチ WUXGA（1920×1200）IPSパネルを採用。16:10の画面比率により、縦方向の表示領域が広く、Web閲覧や資料作成、オンライン学習などを快適に行えます。また、非光沢パネルにより映り込みを抑え、リフレッシュレート120Hzに対応することで、スクロールや映像表示もなめらかに表示します。

本体は180°まで開閉できるヒンジを採用。画面をフラットに開いて資料を共有したり、対面での打ち合わせやグループワークなど、さまざまなシーンで柔軟に使用できます。キーボードにはバックライト付き日本語キーボードを採用し、Copilotキーも搭載しています。

オンライン会議にも配慮し、約207万画素のフルHD IR Webカメラを搭載。スライドカバー付きで、使用しないときは物理的にカメラを覆うことができます。また、Windows Hello顔認証に対応し、スムーズで安全なサインインが可能です。さらに、Acer PurifiedVoiceや内蔵マイクロフォン×3により、オンラインミーティングでの音声コミュニケーションをサポートします。

インターフェースは、USB4ポート×2、USB 3.2 Type-Aポート×2、HDMI出力ポート、ヘッドセット/スピーカー・ジャックを搭載。USB4ポートはThunderbolt 4、USB Power Delivery、映像出力に対応し、外部モニターや周辺機器との接続も快適です。無線通信はWi-Fi 6EおよびBluetooth 5.2に対応しています。

※記載されている内容は発表日現在のものです。

※製品仕様、価格、発売日、販売店などは予告なく変更される場合があります。

※バッテリー駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。

※Microsoft 365 Personal 24か月版の利用には、インターネット接続およびMicrosoft アカウントが必要です。

製品公式ページ

https://www.acer.com/jp-ja/laptops/aspire/aspire-14-16-ai-intel

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20260618

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日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

公式サイト： https://www.acer.com/

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