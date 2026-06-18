【展示販売店舗拡大中】大人気モデルの「COFO Chair Premium 2」が東京・大阪・名古屋・福岡などでお試しいただけます。
理想の自分空間を創るリラクゼーションブランド「COFO（コフォ）」を運営する株式会社COFO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 江沢 弘輝、以下COFO）は、累計11万台を突破している人気のチェアシリーズから「COFO Chair Premium 2」の展示販売場所を拡大。東京や大阪が中心であった展示販売店舗を名古屋や福岡にも増設しています。
COFOチェアシリーズ特設ページ：https://cofochair.jp/
＜展示店舗情報（一部）＞
■ビックカメラ有楽町店
・住所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-11-1
・公式HP：https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop014.jsp
■ビックカメラなんば店
・住所：〒542-0074 大阪府大阪市中央区千日前2-10-1
・公式HP：https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop013.jsp
■ビックカメラ名古屋JRゲートタワー店
・住所：〒450-6610 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 名古屋JRゲートタワー 9～10F
・公式HP：https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop120.jsp
■ビックカメラ天神１号館
・住所：〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-25-1
・公式HP：https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop026.jsp
◼️その他「COFO Chair Premium 2」の取り扱い店舗
https://cofo.jp/pages/shoplist_new
＜COFO Chair Premium 2とは＞
リラクゼーションブランド「COFO」の旗艦モデルで、チェア全体に使用されている高級プレミアムメッシュがメッシュチェアのイメージを覆す柔らかな座り心地を実現。さらに、3Dに進化したヘッドレスト、6Dのアームレストによって、より幅広い体型の方に快適なチェアライフが叶うよう設計されています。2026年4月1日の一般販売開始時は、限定色のALL BLACKをはじめ、初回ロット分が瞬時に完売。COFOチェアシリーズの最高傑作チェアとして注目を集めています。
「COFO Chair Premium 2」詳細ページ：https://cofochair.jp/
＜COFOについて＞
COFO（コフォ）は2016年、千葉県山武市にて設立。「リラックス×集中力」を開発理念とし、豊かな暮らしを支える「理想の自分空間創り」のアイテムをお届けしています。これまでに「COFO Chairシリーズ」「COFO Deskシリーズ」「COFO無重力モニターアームPro」を発表し、いずれも同分野でMakuake歴代No.1*を獲得（*シリーズ累計、自社調べ、2026年1月31日時点）。「COFO無重力モニターアームPro」は、日本、アメリカ、フランス、ドイツの4カ国にて国際デザイン賞を受賞。
＜会社概要＞ 社名：株式会社COFO 代表者：江沢 弘輝 所在地：東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F 事業内容：インテリア家具、健康家電、生活家電の企画・デザイン・設計・製造及び販売 COFO公式サイト：https://cofo.jp/ ■YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCcgVegwIAaanL6EmaP7Ag6g ■Instagram：https://www.instagram.com/cofo_japan/ ■Facebook：https://www.facebook.com/COFOJapan/ ■X：https://twitter.com/cofo_japan/ ■Pinterest：https://www.pinterest.jp/COFOJapan/