「消したことを証明できるか」が新基準へ。証明書発行機能を搭載した上位版を提供開始。

AIデータ株式会社

AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 隆仁）は、データ消去と証明書発行をワンストップで実現する『ターミネータ10plus データ完全抹消 消去証明書発行機能付（TMZ-93：上位版）』の提供を2026年6月18日より開始しました。

Windows 10サポート終了を背景にパソコンの入替・廃棄が進む中、「データを消したことを証明できるか」が新たな課題となっています。従来の削除や初期化では復元される可能性があり、さらに法人では消去証明書の提出が求められるケースも増えています。

本製品は、データ消去から証明書発行までを社内や手元で完結できるソリューションとして、情報漏洩リスクの低減と運用負担の軽減を同時に実現します。

市場背景と高まるデータ消去・証明ニーズ

データ消去から証明書発行までワンストップで実現する「ターミネータ10plus データ完全抹消 消去証明書発行機能付」で「証明できる」データ消去へ。

近年、企業・団体における情報管理の厳格化が進む中、パソコンの廃棄やリース返却時におけるデータ消去は不可欠なプロセスとなっています。特に、リース機器の返却や監査対応においては、適切にデータ消去が行われたことを示す「証明書」の提出が求められるケースが増加しています。

また、パソコン価格の高騰を背景に中古市場での流通が拡大しており、フリマアプリやリユース市場を通じて第三者に渡る機会が増えたことで、データ消去の重要性は個人・法人を問わず一層高まっています。

一方で、個人ユーザーにおいても、パソコンの買い替えや処分時にデータを残存したまま第三者に渡ってしまうリスクは依然として認識されにくく、「削除」や「初期化」で十分と誤解されているケースが少なくありません。

従来、消去証明書の取得は専門業者への委託が一般的であり、時間やコスト、機器の持ち出しといった負担が課題となっていました。

こうした背景を受け、データ消去から証明書発行までを一つのソフトで完結できる製品として、本製品を開発しました。

製品特長

製品概要

販売開始記念セールを実施

法人・個人のデータ消去の想定利用シーン（リース返却、PC廃棄、監査対応、買い替え、フリマ前、故障PC処分）- データ消去から証明書発行までをワンストップで実現消去作業の実行に加え、消去結果を証明書として出力するツールを提供しています。外部業者に依頼することなく、データ消去から証明書発行までを一括して行えます。- 起動しないパソコンにも対応USBメモリやCDから起動して実行できるため、OSの状態に左右されず、システム障害でWindowsが起動しないパソコンでもデータ消去が可能です。- 用途に応じて選べる多彩な消去方式ゼロ書込みや乱数書込みなど、用途に応じた複数の消去方式に対応し、法人から個人まで幅広い利用シーンに対応します。ターミネータ10plus データ完全抹消 消去証明書発行機能付の「TMZ-93P：POSA版（左）」、「TMZ-93L：法人ライセンス・TMZ-93DL：ダウンロード版（右）」イメージ- 製品名：ターミネータ10plus データ完全抹消 消去証明書発行機能付- 型番／提供形態：TMZ-93L／ライセンス版（法人向け）TMZ-93P／POSA版（量販店向け）TMZ-93DL／ダウンロード版- 製品サイト：法人向け情報 https://dataerasure.jp/software/terminator-10plus/(https://dataerasure.jp/software/terminator-10plus/)個人向け情報 https://dataerasure.jp/software/terminator-10plus-pe/(https://dataerasure.jp/software/terminator-10plus-pe/)

AIデータ株式会社が運営する公式通販サイト「AOSストア」では、上位版の販売開始にあわせて「データ消去対策セール」を開催します。

本セールでは、データ消去ソフトを中心とした関連製品を、期間限定の特別価格で提供します。パッケージ版（標準版）もセール対象に加え、法人・個人を問わず、用途に応じたデータ消去対策を検討いただけるラインナップを用意し、データ消去に関する適切な運用・管理の強化を支援します。

【データ消去対策セール概要】- セール実施サイト：AIデータ株式会社公式通販サイト「AOSストア」https://www.aosstore.jp/- 実施期間：2026年6月19日（金）16：00～6月25日（木）15：00- 内容：データ消去ソフトを中心に期間限定特別価格で提供- セール情報などを配信するメルマガのご登録はこちらhttps://www.aosstore.jp/mailmag.html

【AIデータ株式会社について】- 会社名：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁- 設立：2015年4月- 資本金：1億円（資本準備金15億2,500万円）- 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町4F- URL： https://www.aidata.co.jp/