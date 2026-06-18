【GRAPHT】FPSプレイヤーに向けた新シリーズ『THE SHOOTER』を始動　第1弾として、360Hz・残像低減機能「MPCS TECH」搭載24.5インチQD-Mini LEDモニターを発売

MSY株式会社

MSY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋山 昌也）は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド『GRAPHT』のプロダクトやサービスを通じて、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しています。

この度、毎日の当たり前をアップデートする『GRAPHT STANDARD』は、FPSプレイヤー向けの機能に特化したシリーズ『THE SHOOTER』を始動。その第1弾として、24.5インチQD-Mini LEDモニターを2026年6月26日（金）に発売いたします。360Hzのリフレッシュレートと、残像低減機能「MPCS TECH」を備え、スタンドレスモデルとスタンド付属モデルの2タイプを展開します。

発売に先駆け、本日6月18日（木）よりGRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）および全国の家電量販店、PC専門店等にて予約受付を開始します。

THE SHOOTER - Gaming Monitor 24"

FPSプレイヤーに向けた次世代の残像低減機能搭載QD-Mini LEDモニター

FPSゲームのプレイに必要なデバイスは多岐にわたりますが、なかでもモニターはスペックや機能の違いが分かりにくく、自分に合った製品を選びづらいと感じるプレイヤーも少なくありません。GRAPHTは、そうしたFPSプレイヤーのデバイス選びをサポートするため、FPS向けの機能に特化したシリーズ『THE SHOOTER』を順次展開します。

『THE SHOOTER - Gaming Monitor 24"』は、QD-Mini LEDによる高コントラスト・高精細な映像表現に加え、360Hzのリフレッシュレートと、残像低減機能「MPCS TECH」を搭載した24.5インチモニターです。動きの激しいシーンでもブレを抑え、視認性に配慮した設計とし、FPSプレイに求められる要素を24.5インチに凝縮しました。

通常のモニタースタンドを同梱したモデルに加え、モニターアームでの使用を前提とし、その分の価格を抑えたスタンドレスモデルの2タイプを展開。デスク環境にあわせて選択していただけます。

【製品ラインナップ】

（1）THE SHOOTER - Gaming Monitor 24"（スタンドレス）55,980円（税込）

製品ページ https://store.grapht.tokyo/products/grt085

（2）THE SHOOTER - Gaming Monitor 24"（スタンド付属）58,980円（税込）

製品ページ https://store.grapht.tokyo/products/grt085

THE SHOOTER - Gaming Monitor 24"の特徴

■モニターの全てが視界に収まる24.5インチ

FPSの競技シーンでは24.5インチが多く採用されています。大きく視点を動かさなくても、画面の全てが視界におさまる画面サイズです。

■遠方のオブジェクトも細部まで描写するWQHD解像度

WQHD（2560×1440）は、FHDと比較して約1.78倍のピクセル数を備えており、より細かな描写が可能です。遠方の敵やオブジェクトの輪郭も視認しやすく、FPSプレイ時の状況把握を支えます。

■Mini LEDでありながら360Hzの高速リフレッシュレート

一瞬の判断が勝敗を分けるeスポーツやFPSタイトルに最適な360Hzのリフレッシュレートを搭載。1秒間に360回の描画更新により、動きの速いシーンでも映像を滑らかに表示。横移動する敵を捉える際の視点追従が安定します。さらに、1ms（最小値）の応答速度により、操作と画面表示のタイムラグを最小限に抑えます。

■1,152分割エリアによる明るさ制御×量子ドット（QD）技術の相乗効果で敵が明瞭に

1,152分割エリアのバックライト制御により、明るさやコントラストを細やかに調整。明暗差の大きいシーンや夜戦、室内でも暗部のディテールや敵のシルエットを把握しやすくします。

さらに、量子ドット（QD）技術による広色域表示により、背景やステージの色に紛れやすいスキン、遠距離の敵、暗がりの輪郭も見分けやすく表現。加えて、広い視野角と高い色再現性を持つFast IPSパネルにより、輪郭のにじみや残像感を抑え、FPSにおいて重要な「敵を見つける」「動きを追う」「背景との差を認識する」といった視認性をサポートします。

■残像を残さない、だから敵を追える ―残像低減機能「MPCS TECH」

Mini LEDは有機ELと比べ残像感が残る点でやや劣りますが、「MPCS TECH」は高い明瞭さと本来の明るさを維持しながら、動きが多い部分を検知し、残像感やブレを大幅に低減する機能です。

画面全体が暗くならずMini LEDの明るさ・鮮やかさと、有機ELに迫るキレの両方を手にできます。

■スタンドレスモデル（SLモデル）も選択可能

通常のモニタースタンド付属モデルに加え、モニターアーム使用を前提としたスタンドレスモデルもラインナップ。すでにモニターアームを使用するユーザーから寄せられていた「付属スタンドは使わない」「収納に困る」といった声に応え、デスク環境に合わせた合理的な選択肢を提案します。

VESAマウント（100×100mm）対応で、箱から出してすぐにアームへ取り付け可能。スタンドを省いた分、デスク上のスペースを有効活用でき、価格も抑えた手に取りやすいモデルです。モニターアームをまだ使っていない方にも、デスクをすっきり整え、理想のレイアウトを楽しめる新しい体験を提供します。

■フラットな形状のスタンドで、モニター下を有効活用

フラットな形状のスタンドにより、キーボードやパッドステーションなどをモニター下に設置可能。デスクの限られた空間を有効活用することができます。

＜ 製品情報・仕様 ＞

THE SHOOTER - Gaming Monitor 24" スタンドレスTHE SHOOTER - Gaming Monitor 24" スタンド付属[表: https://prtimes.jp/data/corp/162957/table/101_1_279356ece715e8553edede52ccb7350f.jpg?v=202606180551 ]

販売情報

■予約開始日 2026年6月18日（木）

■発売日 2026年6月26日（金）

■主な取扱店

●GRAPHT OFFICIAL STORE（ECサイト）

https://store.grapht.tokyo

●Amazonブランドストア（GAMING CENTER by GRAPHT）

https://www.amazon.co.jp/stores/page/66383C0A-843B-4162-9087-BC11E5BAF475

●全国の家電量販店、PC専門店 等

※在庫については各店舗にお問い合わせください。

『GRAPHT STANDARD』とは

『GRAPHT STANDARD』ロゴマーク

『GRAPHT』はプロダクトやサービスを介し、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しているブランドです。『GRAPHT STANDARD』をはじめ、『ASOBI GRAPHT』、『Team GRAPHT』、『GRAPHT REMIXERS』などのシリーズを展開しています。

『GRAPHT STANDARD』シリーズは、『Switch Mind, Switch Style, Switch Life』をコンセプトに掲げています。マインドをスイッチし、スタイルをスイッチして、ライフスタイルを向上させるためのプロダクトを展開しています。

『GRAPHT STANDARD』のプロダクトが、いつも触れるモノを選ぶときの新しい基準、選択肢となることで、ライフスタイルに「好き」や「こだわり」をより表現しやすくなる未来を目指しています。そのために『GRAPHT STANDARD』では、最新の技術から地域の伝統工芸技術までを活かし、こだわり抜いたモノ創りを行っています。

●GRAPHT OFFICIAL STORE｜https://store.grapht.tokyo

●『GRAPHT』ブランドサイト｜https://grapht.tokyo

●『GRAPHT』公式X｜https://x.com/TeamGRAPHT

●『GRAPHT OFFICIAL STORE』公式X｜https://x.com/GRAPHTSTORE

(C)2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。