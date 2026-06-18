AI動画モザイク・顔ぼかしツール「BlurMe」米国500校・韓国200駅が導入｜改正個人情報保護法に向け日本対応を強化

BlurMe Inc.

2026年4月、日本政府は個人情報保護法の改正案を閣議決定し、防犯カメラ等から取得される顔認証データを「特定生体個人情報」として新たに保護対象とする方針を明確にしました。違反企業への課徴金制度も初めて導入される見込みであり、映像データを扱う企業・自治体にとって、映像データの匿名化への対応がより重要になっています。

こうした動きを受け、米国・韓国に拠点を持つAIプライバシーテック企業 BlurMe Inc.（本社：米国デラウェア州、CEO：ジュリアン・ソ）は2026年6月、AI動画モザイク・顔ぼかしプラットフォーム「BlurMe（ブラーミー）」の日本市場向けローカライズを実施しました。日本専用ページ（blur.me/ja）の公開、サービスUI・ヘルプセンターの日本語対応、日本のエンタープライズ顧客向け導入マニュアルの整備、日本の法規制動向に連動したブログコンテンツの発信、日本語カスタマーサポートの強化を行っています。BlurMeは全米500校を超える教育機関と韓国鉄道公社（KORAIL）全国200駅で導入されており、大規模映像の匿名化処理で実績を持つソリューションです。

BlurMeによる顔ぼかし処理のイメージ（※画像はAI生成によるサンプルです）

改正個人情報保護法--映像データを扱う企業に迫る新たな規律

2026年4月7日に閣議決定された個人情報保護法改正案は、データ利活用の促進と個人の権利保護の両面を柱としています。中でも映像分野に大きな影響を及ぼすのが、以下の2点です。

第一に、「特定生体個人情報」の新設です。高機能カメラから取得される顔認証データ（顔特徴データ）等が新たな保護カテゴリーとして定義され、取得時の本人通知義務や利用停止請求への対応が求められます。防犯カメラを設置する商業施設、鉄道事業者、自治体など、不特定多数の顔データを日常的に扱う組織にとって、運用体制の見直しが必要になります。

第二に、課徴金制度の初導入です。個人情報の不適切な取り扱いに対し、売上高をベースとした制裁金が科される仕組みが新設されます。これにより、映像データの管理は単なるコンプライアンス項目ではなく、経営リスクとして位置付けられることになります。

改正法は公布から2年以内の施行が見込まれており、企業には早期の対応準備が求められています。

改正個人情報保護法の概要とBlurMeの位置付け

高まる動画モザイクの需要とAIによる自動化

こうした規制環境の変化と並行して、「動画にモザイクをかける方法」や「顔隠しができるアプリ」を探す個人クリエイターや企業担当者も増え続けています。

BlurMeは、AIが動画内の人物の顔や車のナンバープレートを自動認識し、ぼかし加工ができるクラウド型のプラットフォームです。アプリのインストールは不要で、Webブラウザから直接利用できるほか、大規模システムとのAPI連携にも対応しています。現在、世界全体で月間9万件以上の映像ファイルが処理されており、日本からも多くのお客様にご利用いただいています。

米国500校・韓国200駅で実証されたエンタープライズ品質

BlurMeは、米国で最も厳格な教育プライバシー法（FERPA）の運用基準をクリアし、全米500を超える教育機関で学生のプライバシー保護に活用されています。また、韓国鉄道公社（KORAIL）全国200駅の駅舎CCTVシステムに全面導入され、一日数百万人が利用する公共インフラの映像に対してもリアルタイムで安定した匿名化処理を実行しています。

日本国内でも、鉄道事業者、商業施設、自治体など大量の映像データを扱う組織にとって、こうした大規模運用の実績は導入をご検討いただく際の参考になると考えています。

BlurMeのグローバル導入実績

BlurMe Inc. CEO ジュリアン・ソ（Julian Seo）のコメント

「日本は世界でも防犯カメラの設置密度が高い国の一つであり、今回の法改正は映像データの取り扱いに関する企業の意識を大きく変える転機になると考えています。BlurMeは、米国の教育現場と韓国の大規模公共インフラの双方で技術を磨いてきたほか、欧州でもGDPRに基づく映像匿名化のニーズに対応し、ドイツやフランスをはじめ多くのお客様にご利用いただいています。改正法への対応を検討されている日本の企業・自治体の皆様に、実用的な選択肢を提供できればと思います。」

無料トライアル・詳細情報

BlurMeの機能や無料トライアルについては、公式ウェブサイトをご覧ください。

公式サイト：https://www.blur.me/ja

会社概要

会社名：BlurMe Inc.（グループ会社：Jarasoft Inc.）

所在地：米国デラウェア州（開発拠点：韓国ソウル）

代表者：CEO ジュリアン・ソ（Julian Seo）

設立：2020年

事業内容：AI映像匿名化プラットフォームの開発・運営

処理実績：月間9万件以上の映像ファイルを処理（グローバル）

主な導入先：米国500以上の教育機関、韓国鉄道公社（KORAIL）200駅、韓国国立医療院、現代オートエバー ほか

認証・登録：GS認証1等級（韓国）、調達庁デジタルサービスモール登録（韓国）

URL：https://www.blur.me/ja

本件に関するお問い合わせ先

BlurMe Inc. 日本市場担当

Email: contact@blur.me

公式サイト: https://www.blur.me/ja