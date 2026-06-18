三村真宗の新著『フィードバック経営』、大型書店6店舗週間ランキングで相次ぎ1位獲得

株式会社U-ZERO

働きがいを高め、Unhappy（不幸せ）な働く人をゼロにするために従業員エンゲージメント改革を支援する株式会社U-ZERO（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO兼CPO：三村 真宗、以下「当社」）は、当社代表・三村真宗の新著『フィードバック経営 「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ』（日経BP）が、都心の主要書店6店舗の週間ランキングで1位を獲得したことをお知らせします。本書は6月8日の発売から2日で3刷の重版が決定しており、書店店頭でも反響が広がっています。

週間ランキング1位を獲得した書店一覧（6月18日時点）

‐ 三省堂書店 有楽町店：ビジネス書 週間1位（6月8日発表）

‐ ジュンク堂書店 池袋本店：社会（ビジネス）週間1位（6月8日発表）

‐ 三省堂書店 池袋本店：ビジネス書 週間1位（6月7日発表）

‐ ブックファースト 新宿店：ビジネス書 週間1位（6月7日発表）

‐ 丸善 丸の内本店：ビジネス書（経営）週間1位（6月14日発表）

‐ 丸善 日本橋店：ビジネス・経済 週間1位（6月14日発表）

いずれもビジネスパーソンの来店が多い都心の大型書店で、発売直後の週と翌週にわたり、複数の店舗で1位を獲得しています。

本書の特徴1. 組織が「沈黙」する構造を解き明かし、処方箋を示す

組織が沈黙する症状を6つに分類し、それらを解決する3本の柱からなる「フィードバック経営」を提示しています。これまで感覚的に捉えられてきた組織課題の根本原因を、具体例を交えながら論理立てて解説しています。

2. 6社の経営者が自ら語る、変革の実践事例

第5部では、フィードバック経営に挑む6社（住友ファーマ、キッツ、富士通、デロイト トーマツ、アストラゼネカ、弥生）の実例を紹介しています。いずれも経営者自身が、社員の声が巡っていないことを経営課題と捉え、自ら変革に踏み出した事例です。

3. 著者自身が「沈黙の組織」をつくった──その失敗と再生から生まれた一冊

著者の三村真宗は、クラウド経費管理のコンカー日本法人の初代社長に就任した2011年当初、目の前の成果を追い求める中で、自ら沈黙の組織をつくってしまった過去があります。そこから社員と対話を重ね、フィードバックに光明を見出しました。

試行錯誤を続けながら、経営者としてフィードバックと向き合い続けてきた結果、Great Place To Work(R) Japan「働きがいのある会社」ランキング（中規模部門）で2018年から、7年連続1位という国内最長記録を打ち立てました。同時に、コンカー日本法人の業績向上も実現し、外資系IT企業としては異例の米国市場に次ぐ売上規模を実現しました。

本書では、三村が積み重ねてきた知見を「フィードバック経営」として体系化し、実践に必要な要素を整理。再現性の高い手法としてまとめています。

4. 正社員2,060名への独自調査に基づく実証

本書の執筆にあたり、国内正社員2,060名を対象とした独自調査を実施しました。「沈黙の組織」が生まれる構造的な原因や、社員の声が循環する組織との違いを明らかにし、エンゲージメント改革に実証的な根拠を加えています。

著者 三村真宗 コメント

書店のビジネス書コーナーは、明日の打ち手を探す方々が集まる場所です。そこで本書を選んでくださったのは、自社の「沈黙」に気づき、動き出そうとしている方々だと受け止めています。本書がその最初の一歩の助けになれば、これ以上の喜びはありません。

書籍概要

‐ 書名：『フィードバック経営 「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ』

‐ 著者：三村 真宗

‐ 発行：日経BP

‐ 発売日：2026年6月8日

‐ 判型・ページ数：A5判・536ページ

‐ 価格：3,080円（税込）

‐ ISBN：9784296002344

‐ 購入：全国書店・オンライン書店にて発売中

‐ Amazonでの購入はこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/4296002341/

目次- 第1部 フィードバック経営とは何か ―「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ- 第2部 経営理念の実装 ―「額縁の言葉」を現場の行動に変える- 第3部 フィードバック文化を築く ― 対話が組織を変える- 第4部 VoEサイクル ― 現場と経営をつなぐ声の循環- 第5部 ケーススタディー 6社の挑戦に学ぶ変革の実践- 終章 心理的安全性という誤解著者プロフィール

三村 真宗（みむら まさむね） 株式会社U-ZERO 代表取締役CEO兼CPO

慶應義塾大学卒業後、創業メンバーとしてSAPジャパン株式会社に入社。マッキンゼー・アンド・カンパニー、ベタープレイス・ジャパン株式会社などを経て、2011年に株式会社コンカーに参画。代表取締役社長として、社員一人ひとりの声を経営に活かす組織づくりを徹底的に追求し、「働きがいのある会社」ランキングで7年連続1位（日本最長記録）を達成。2018年に組織づくりの要諦をまとめた「最高の働きがいの創り方」を上梓。2023年に執筆したフィードバック文化の実践者として知見をまとめた「みんなのフィードバック大全」は改訂を重ね現在12版を数える（2026年4月現在）。2024年、日本全体の従業員エンゲージメントを底上げするという志のもと株式会社U-ZEROを設立。経営者自らが現場と向き合い続けた経験を礎に、「フィードバック経営」の社会実装に取り組んでいる。

関連イベント：U-ZERO DAY 2026

本書の副題でもある“「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ”をテーマにしたU-ZERO主催のイベントを開催します。著者である三村をはじめ、富士通CHROの平松氏や弥生CEOの武藤氏など、フィードバック経営を実践した経営者が登壇し、変革の現場について語ります。

‐ 開催日時：2026年7月15日（水）13:00～18:00

‐ 会場：虎ノ門ヒルズフォーラム5階

‐ 定員・参加費：1,000名・無料

‐ 参加特典：来場者全員に『フィードバック経営 「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ』をプレゼント

‐ 後援：一般社団法人 日本CHRO協会

‐ イベントURL：https://www.u-zero.com/u-zeroday

株式会社U-ZEROについて

株式会社U-ZEROは、従業員エンゲージメント改革を統合的に支援する日本発のAIスタートアップです。「すべての働く人が幸せで”働きがい”のある未来へ」を掲げ、ギャラップ社の調査における日本のエンゲージメントスコアを2024年の6％から2030年までに10％へ、将来的には世界平均の23％へ引き上げることをミッションとしています。「デジタル」「コンサルティング」「エンパワーメント」という3軸の統合ソリューションにより、「フィードバック経営」の実現を推進しています。詳細は https://www.u-zero.com/ をご覧ください。

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U-ZERO パブリックリレーションズ事務局（日本パブリックリレーションズ研究所内）

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