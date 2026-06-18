「Mieleへ行こう～Mieleのある暮らしの特別体験～」を7月18日（土）～7月24日（金）の1週間限定で開催

ミーレ・ジャパン株式会社

ドイツのプレミアム家電ブランド「Miele」の日本法人であるミーレ・ジャパン株式会社（本社 : 東京都目黒区、代表取締役社長 : 冨田 晶子）は、東京（目黒・表参道・日比谷）、名古屋、大阪、神戸にある直営店「Miele Experience Center」6店舗と全国の「ミーレ・プレミアムパートナーショップ」などMiele正規販売店28店舗の計34店舗にて、「Mieleへ行こう～Mieleのある暮らしの特別体験～」を7月18日（土）～7月24日（金）の1週間限定で開催いたします。

共働き世帯の増加やライフスタイルの変化に伴い、家事を効率化しながら暮らしの質を高めたいというニーズが高まっています。調理はオーブンに、後片付けは食器洗い機に任せることで生まれる「自分や家族のための時間」。Mieleが提案する家事の新しいあり方を体験いただけるイベントです。

（※期間内で、店舗によってイベントの実施日や内容、予約制か予約不要かなど異なる場合がございますので、イベント特設サイトをご確認ください。詳細はこちら(https://life.miele.co.jp/lp/go_miele2026/)。）

当イベントは、Miele製品の魅力を全国の方々に広く知っていただきたいとの思いから、一昨年に第1回目を開催。以来、多くのお客様にご来場いただき、Miele製品を実際に見て・触れて・体験できる機会としてご好評をいただき、今年は第3回目の開催となります。

Miele製品が気になっていた方をはじめ多くの方に、お近くのMiele店舗での製品体験やスタッフとの交流を通して、家事を任せて暮らしの質を高めることをご実感いただける機会にしたいと考えております。

イベントでは、ストレスなく食器をいれられる大容量・予洗い無しで隅々までキレイに洗い上げる洗浄力で食後の後片付けをまかせられる食器洗い機や、衣類の汚れを落とすだけでなく素材に応じて優しくケアしながら洗濯・乾燥を行うランドリー機器、パワフルな吸引力・きれいな排気・洗練されたデザインを兼ね備えた掃除機、同時調理・ほったらかし調理で手間なくいっぺんに美味しい食事を完成させるオーブン、食品保存に優れ洗練されたデザインが目を引く冷蔵機器など、様々なMiele製品をご体験いただけます。

オーブンでは、Mieleオーブン3機種（コンビスチームオーブン、電気オーブン、電子レンジ機能付きオーブン）を使った極上フレンチトーストのクッキングデモを実施。オーブンの種類の違いによる食感や仕上がりの違いを実際に食べ比べながら、Mieleオーブンならではの調理性能を体感いただけるほか、オーブンに調理を任せながら理想の仕上がりを実現するMieleならではの調理を体験いただけます。

また、全店舗でご来店特典として、Mieleエコバッグをプレゼントいたします。

ぜひこの機会に調理から後片付け、洗濯、掃除まで日々の家事をサポートすることでお客様が大切にしたい時間を生み出すMiele製品の魅力をご体験ください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

※体験の内容（製品デモ・試食）は店舗によって異なる場合があります。

※ご来場特典のプレゼント品は数に限りがございます。予めご了承くださいませ。

「Mieleへ行こう ～Mieleのある暮らしの特別体験～」実施内容

■実施期間：7月18日（土）～7月24日（金）の1週間（※開催日時は各店舗により異なります。）

■イベントページ特設サイト：https://life.miele.co.jp/lp/go_miele2026/(https://life.miele.co.jp/lp/go_miele2026/)

■主な内容 （※内容は店舗によって異なります）

・オーブン

今年は、オーブン3機種を使った極上フレンチトーストのクッキングデモを実施。ご試食いただきながら、Mieleオーブンならではの調理機能やポイントをお伝えいたします。

・食器洗い機

普段見ることのできない“洗浄の中”を透明パネルで可視化し、3本のアームが独立して回転するMiele独自の洗浄システムを間近でご覧いただけます。また、汚れのついた鍋を使い、予洗いなしで仕上がる高い洗浄力を実感いただけるデモンストレーションも実施します。

・ランドリー機器

ふわふわに仕上がるタオルの乾燥体験や、純正カートリッジ洗剤「UltraPhase」の実験デモをお楽しみいただけます。また、洗濯機ではダウン製品にも対応する多彩な洗浄プログラムをご紹介し、素材に合わせた最適なケアをご体験いただけます。

・掃除機

パワフルな吸引力でノズルが壁に吸い付く様子や、ムダのない空気の流れによる高い効率性を体験いただけます。今年14年ぶりに新シリーズが登場したキャニスター掃除機に加え、昨年発売されたスティック掃除機のパワフルな吸引力と優れた操作性もお確かめください。

■製品購入特典について

＜Miele Experience Center（直営店）＞

「食器洗い機＆ランドリーキャンペーン」を実施中。

直営店にて、対象製品をご購入で製品代金以外の諸経費用（送料、設置料、工事料）から最大10万円OFFいたします。

▼詳細はこちら(https://life.miele.co.jp/lp/d2c-dw-laundry-2026/)

＜正規販売店（ミーレ・プレミアムパートナーショップ、ほか）＞

「食器洗い機キャンペーン」を実施中

正規販売店にて、対象製品をご購入で製品代金より最大5万円OFFいたします。

▼詳細はこちら(https://life.miele.co.jp/lp/dishwasher-campaign-2026/)

■来場者様特典について

Mieleエコバッグ（非売品）をプレゼントいたします。

※数に限りがございます。予めご了承ください。

■実施店舗（※詳細は特設サイトの情報をご確認ください。予約が必要な店舗もございますので、ご注意ください）

「愛着がわく家族のような家電」

Miele製品は、おろしたてのようなお洋服の着心地をキープしたり、繊細なワイングラスを割れる心配なくピカピカに洗い上げたり、天井も床も家具も空気も部屋中丸ごとキレイにできたり、食材を理想的に冷蔵・冷凍保存したり、日常の食事も特別な日のごちそうも失敗なく焼き上げたりと、頼りになる家族のように家事をこなします。また、MieleのDNAでもある「サステナビリティ」を理念として製品は長期使用を前提として作られているので、長年にわたりお客様の「Mieleのある暮らし」に家族のように寄り添います。「愛着がわく家族のような家電」として、ぜひ、Mieleをお選びいただけると幸いです。

【Miele について】

Miele(ミーレ)は1899年に、「Immer Besser(常により良いものを)」のブランドプロミスを掲げドイツで創業しました。創業者はカール・ミーレとラインハルト・ツィンカン。以来、両家のファミリーカンパニーとして発展を続け、世界中で約23,000名（2025会計年度時）のグループ社員、約100カ国の販売拠点を有しています。製造工場は、ドイツ国内の主要8 箇所を含め19箇所で、厳格な製品テストを行い、高水準の品質を維持しています。家庭用電化製品では、ビルトイン機器を中心として、オーブン、スチームクッカーをはじめとする調理機器、冷蔵機器、コーヒーマシン、食器洗い機、ランドリー機器、掃除機に加え、製品の性能を最大に引き出す純正洗剤やお手入れ剤等を取りそろえ、豊かなライフスタイルを実現するブランドとして、世界中で選ばれています。業務用部門のMiele Professional は、医療用・⻭科用・ラボ用などの洗浄機や業務用ランドリー機器を取り扱い、世界中のプロフェッショナルの 現場に貢献し続けています。ミーレ・ジャパン株式会社は、アジア初のMieleの現地法人として1992年に設立されました。Mieleドイツ本社 100%出資の子会社ならではの次世代を見据えた長期的展望のもと、安定した製品供給と高い品質管理を行っています。

▼会社概要

名称 ：ミーレ・ジャパン株式会社

設立 ：1992年9月

代表者 ：代表取締役社長 冨田 晶子

所在地 ：〒153-0063 東京都目⿊区目⿊1-24-12 オリックス目⿊ビル 4階

サイトURL ：https://www.miele.co.jp/

Life with Miele ミーレのある「より良い暮らし」マガジン：https://life.miele.co.jp/

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