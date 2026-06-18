AGEST、AI駆動開発における全工程の品質課題を解決するソリューション「QA for AI駆動開発」の提供を開始

株式会社AGEST

先端品質テクノロジーを活用してソフトウェアの品質・安全性向上を支援する株式会社AGEST(本社: 東京都文京区、代表取締役 社長 執行役員 CEO: 二宮 康真、以下、「AGEST」)は、AI駆動開発特有のリスクを排除し、開発スピードに同期した高度な品質保証を提供する次世代総合品質ソリューション「QA for AI駆動開発」の提供を本日より開始いたします。





■提供開始の背景

近年、Claude Codeなどの自律型AIエージェントの台頭により、ソフトウェア開発のスピードは劇的に向上しています。しかしながら、AIは「仕様通りにコードを書き、その通りかどうかを検証する（Verification）」ことはできても、「そのシステムが本当にユーザーの要求を満たしているか（Validation）」を判断することは難しく、AI駆動開発のメリットが、品質問題によって損なわれてしまうという課題がありました。その結果、開発現場では以下のような悩みが顕在化しています。

- 開発のスピードは上がったものの、予期せぬ不具合が発生して困っている- AIへのインプットが不十分なことで、要求定義との不一致が発生している- AIが作成したコードに深刻度の高い脆弱性が含まれていないか不安が残る- ユーザー視点における「要件の妥当性」の検証が不足している

そこでAGESTは、これらの課題を解決するソリューションとして、AIとQAエンジニアの技術を融合させ、要件定義から運用まで一気通貫で品質を保証するソリューション「QA for AI駆動開発」の提供を開始いたしました。これにより、AI駆動開発特有のリスク（要求の乖離、非機能品質の欠如、ブラックボックス化）を排除し、AIのスピードに同期した高度な品質保証を提供してまいります。

■「QA for AI駆動開発」概要

「QA for AI駆動開発」は、AI駆動開発における品質課題を解決する総合品質ソリューションです。単なる開発の高速化で終わらせず、品質をともに向上させるために、以下の「2つの目線」と「3つのアプローチ」で品質保証を実現します。

◎2つの品質視点

- 製品品質（動作確認）：AI生成物のバグやセキュリティ、性能面のリスクを排除し、「問題なく動くか」を検証。- 利用時品質（妥当性確認）：業務フローとのズレやUXを評価し、「ユーザーにとって正しいか」を検証。

◎3つのアプローチ

- インプット品質の向上：要件定義や設計などの上流ドキュメントをAI向けに最適化し、指示のブレや手戻りを防止。- AI生成物リスクの徹底検証：機能テストに加え、脆弱性診断や性能テストなど、非機能面のリスクまで多角的に検証。- 妥当性確認の自動化：独自の「AIユーザークローン」やATDD（受入テスト駆動開発）を活用し、高速な品質確認をCI/CDへ組み込む。

■今後の展望

AGESTは、「QA for AI駆動開発」の提供を通じて、お客様がAIのポテンシャルを最大限に引き出し、開発スピードと品質の両立を実現できるよう強力に支援いたします。単なる不具合の検出にとどまらず、ビジネス価値を最大化する「攻めの品質保証」を提供することで、AI時代における安全で価値あるソフトウェア産業の発展に貢献してまいります。

以上

※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

【AGESTについて】

AGESTは、「先端品質テクノロジーで、すべてのDXに豊かな価値と体験を」をビジョンに掲げ、先端テクノロジーの研究や最新技術に対応したQAテックリード人材の育成を推進し、次世代QAソリューションの提供を通じて、高度デジタル社会の発展に貢献しています。

https://agest.co.jp

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