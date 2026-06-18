企業のための「カスタマーハラスメント対策セミナー」の参加者を募集します

岡山市

令和8年10月1日に、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」改正法が施行されます。

改正法施行を目前に、企業に必要なカスハラ対策のポイントを学べるセミナーを開催します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/126_1_cc24be7399f45099fd5b83251c3e348f.jpg?v=202606180152 ]

第１部 「岡山市カスタマーハラスメント防止条例について」

講師：誰もがくらしやすい社会調査特別委員会 委員長 高橋 雄大 氏

第２部 「法改正に伴う企業に必要なカスハラ対策のポイント」

講師：齊藤 勉 氏

定 員 ５０名程度

申 込 Ｗｅｂ申込フォームから

https://com.city.okayama.jp/cmsform/enquete.php?id=890

主 催 岡山市

共 催 連合岡山 東部地域協議会