【京都伝統産業ミュージアム】国内最大級の絹織物産地・丹後への就業を支援！「丹後織物インターンシップ・マッチング事業」の参加受付を6月18日より開始

株式会社京都産業振興センター

京都伝統産業ミュージアム（運営：株式会社京都産業振興センター）は、京都府等で構成する「シルクテキスタイル・グローバル推進コンソーシアム」より本事業を受託し、丹後織物業への就業に関心がある方を対象としたインターンシップ・マッチング事業「TANGO TEXTILE JOURNEY」を今年度も実施いたします。

伝統的な和装からインテリア、ファッションまで多様な可能性を広げる丹後織物産地において、次代の担い手となり得る人材を確保し、事業者とのマッチングを目指します。

本事業では、6月18日より参加申込の受付を開始いたします。詳細および申込方法は、本リリースならびに公式サイト（https://kmtc.jp/ttj/）をご確認ください。

1 事業概要

(1) 名称： 丹後織物インターンシップ・マッチング事業「TANGO TEXTILE JOURNEY」

(2) 内容： 丹後織物産地において織物業に従事したい方を対象としたインターンシッププログラムの実施及び実施後のマッチング

(3) 目的： 丹後織物産地は、京都府北部の立地等の特性もあり、特に人材確保が困難な状況にあります。そこで、ものづくりや手仕事などに関心が高い全国の学生等を募集、招聘し、就業体験等を通じて、丹後織物産地の事業者とのマッチングにつなげることで、次代の担い手となり得る人材の確保を目指します。

(4) 主催： シルクテキスタイル・グローバル推進コンソーシアム（事務局：京都府商工労働観光部染織・工芸課）

(5) 連携： 京都企業人材確保センター

(6) 運営受託： 株式会社京都産業振興センター（京都伝統産業ミュージアム）

【参考】シルクテキスタイル・グローバル推進コンソーシアム

京都がシルクテキスタイルの世界的な産地となることを目指し、西陣織・京友禅・丹後織物の府内染織3産地と京都府により令和3年4月に設立。3産地の事業者が取り組む、従来の和装以外のインテリアやファッション等の新たなマーケットへの進出に対する支援や持続的な生産体制の再構築等を実施。

2 プログラム

本事業は、事前セミナー（STEP 1）、現地インターンシップ（STEP 2）、そして就業マッチングの3ステップで構成されています。

１. STEP 1 ～LOCAL CREATIVE TALKS～登壇者：株式会社糸編 代表 宮浦晋哉氏

｜概要： インターンシップ実施前に、丹後織物産業の現状や、テキスタイル市場の可能性等について、トークセッションを通じて参加者と共有します。また、インターンシップ実施企業について参加者に知っていただきます。

｜日時： 令和8年7月15日（水）18:30～20:30

｜場所： 京都伝統産業ミュージアム（京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 京都市勧業館みやこめっせ B1F）

｜対象者： 全国の大学・専門学校等の学生・社会人（概ね35歳以下の方）

｜内容：

・テキスタイルマーケットの可能性を学ぶセミナー（【登壇者】株式会社糸編 代表 宮浦晋哉氏）

・インターンシップ受入事業者（5社）によるプレゼンテーション

｜申込等： 以下のフォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。

・参加方法：会場参加又はオンライン

・申込期間：令和8年6月18日（木）～7月15日（水）18:00

・定員：会場参加20名、オンライン50名 ※先着順。定員超過の場合、参加をお断りする場合があります。

STEP 1 参加申込フォーム :https://forms.gle/V38AzSFz125CKpsv9

｜参加費： 無料

２. STEP 2 ～WEAVE TO MEET～

｜概要： 2泊3日のインターンシップを実施し、参加者の丹後織物産業の現場理解と就業意欲の向上に繋げる。

｜日時： 令和8年9月14日（月）～16日（水）

｜場所： 丹後地域の織物関連施設、インターンシップ受入事業者の事業所等（京丹後市及び与謝野町内）

｜内容： インターンシップ受入事業者の事業所における就労体験

・織物に係る研修

・移住者・地域との交流会 など

｜申込等： 以下のフォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。

・申込期間：令和8年7月1日（水）～8月10日（月）中

・定員：8名（※定員を超える場合は、面談等による選考を行います。）

STEP 2 参加申込フォーム :https://forms.gle/kbD4uW2YQTUjiRr66

｜参加費： 無料

※現地での宿泊先は主催者側にて確保し、宿泊費は主催者側にて負担します。

※食費の一部については参加者に実費負担していただく予定です。詳細はWEBページをご覧ください。

｜WEBページ： https://kmtc.jp/ttj/

３. 事業者との就業マッチング- STEP 2終了後、希望に応じて、インターンシップ受入事業者との就業マッチングを行います。※就業マッチングについては、京都企業人材確保センターと連携の上で実施します。- また、マッチング後、移住が必要な場合は、移住に係る各種フォローも行います。

【参考：昨年の実施結果】

受入事業者： 5社

参加者： STEP 1 約50名（オンライン含む）／ STEP 2 8名

マッチング： 1名（参加者の多くが大学3年生であったため、今後の進路として検討）