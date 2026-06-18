この夏、みなとみらいが恐竜の街になる！　ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」にダイナソーメニューが登場

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）では、2026年7月17日（金）～9月6日（日）まで、1階レストラン「オーシャンテラス」で開催中のブッフェ「ハワイ・オセアニア」内に、恐竜をモチーフにしたメニューが並ぶ“ダイナソーエリア”が登場します。

2026年の夏、横浜・みなとみらいに恐竜たちがやってきます。

当ホテルに隣接するパシフィコ横浜 展示ホールでは、2026年7月17日（金）～9月6日（日）の間、標本や歯の化石などから恐竜の食生活を紹介する「ヨコハマ恐竜展2026～恐竜の食卓大図鑑～」を開催。また、2026年7月17日（金）～8月23日（日）には、横浜・みなとみらいエリア全域にてスタンプラリーなどの恐竜イベント「みなとみらいダイナソーラリー」が実施されます。

街のあちらこちらにリアルに動く巨大恐竜などが登場するこの時期、当ホテルのブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」では、恐竜にちなんだ楽しいメニューを提供いたします。

現在開催中のブッフェ「ハワイ・オセアニア」の一角に現れるダイナソーエリアに並ぶのは、お子さまはもちろん大人も楽しめる“恐竜“がモチーフのメニュー5品。

ステゴサウルスやトリケラトプスなどの恐竜パスタで作ったミートソースをはじめ、恐竜のかたちをしたチキンナゲット、ホテル特製のハヤシソースをたっぷりとかけたティラノサウルスの足跡をモチーフにしたオムライス、迫力満点のフライドチキンボーン&ポテトマウンテンなど、ワクワクするようなメニューを揃えました。

デザートには恐竜をかたどったペストリー特製クッキーをどうぞ。そのまま召し上がるのはもちろん、デザートコーナーにあるソフトクリームやスイーツにのせて映えるオリジナルデザートとしてもお楽しみいただけます。

別途注文のドリンクには、お子さまも楽しめるアイスフロートをご用意。大人の方にはカクテルもございます。

みなとみらいの恐竜イベントの前後に、海の見えるレストラン「オーシャンテラス」の楽しい恐竜メニューとハワイ・オセアニアのダイナミックな肉料理やシーフード料理に舌鼓をうつ、笑顔溢れるハッピーな時間をお過ごしください。

「オーシャンテラス」内観「オーシャンテラス」オープンキッチン

＜ダイナソーフードメニュー＞

・ダイナソーチキンナゲット

・ダイナソーパスタのミートソース

・フライドチキンボーン&ポテトマウンテン

・恐竜の足跡オムライス ハヤシソース

・ダイナソークッキー（プレーン、抹茶、ココア）

＜ダイナソードリンクメニュー＞ ※別途料金

・アイスフロート「レッドディノフロート」「アップルモヒートフロート」「ティラコークフロート」

※カクテルもご用意しております

ダイナソーチキンナゲットダイナソーパスタのミートソースフライドチキンボーン&ポテトマウンテン恐竜の足跡オムライス ハヤシソースダイナソークッキーダイナソー ドリンク各種

ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」ダイナソーエリア概要

■提供期間：2026年7月17日（金）～9月6日（日）

※9月1日（火）～9月6日（日）の期間、ブッフェテーマは「ハワイ・オセアニア」と異なる内容に変更されます

■提供店舗：ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」（１階）

■提供時間：ランチ 11:30～15:00（L.O.） ＊ 90分制

ディナー 17:00～21:00（L.O.） ＊120分制

■料 金：ランチ 大人 平日6,300円、土日祝 7,000円

お子様（5～12歳） 3,500円

ディナー 大人 平日8,300円、土日祝 8,800円

お子様（5～12歳） 4,400円

※2026年8月8日 (土) ～8月16日 (日)、8月24日（月）は料金が異なります

※4歳以下のお子様は無料

■予約・お問い合わせ先：045-223-2267（レストラン予約／10:00～19:00）

■Webサイト： https://www.icyokohama-grand.com/offer_restaurant/dinosaur/

2026年にみなとみらいで開催される恐竜イベント

■「ヨコハマ恐竜展2026～恐竜の食卓大図鑑～」 https://yokohama-kyouryu.jp/

■「みなとみらいダイナソーラリー」 https://mmdr.jp/

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルについて

“風をはらんだヨットの帆”の外観でお馴染みの、横浜を代表するホテル。地上31階の建物に、客室数594室、8つのレストラン＆バーのほか、大小15室の宴会場を有し、ホテル館内はいたるところから海が一望できます。APECやTICADなど国際行事への対応をはじめ、国内外の数多くの賓客を「おもてなし」してきたそのホスピタリティには、開業以来、高い評価を頂戴しています（1991年8月開業）。https://www.icyokohama-grand.com/

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国以上に242軒、77,027室を擁する、世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空の創立者であるファン・トリッペにより誕生して以来、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じてきました。「魅惑的な世界への扉を開く」ブランドとして、インターコンチネンタルは、現代のラグジュアリートラベラーにふさわしい新しい旅の体験を提案しています。自由さと心地よさを大切にしながらも、心を満たす文化的な体験をお届けし、親しみを感じられる上質なラグジュアリーというブランドの伝統を受け継いでいます。ブランドについての詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタ

ル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホ

テルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホ

テルズ

・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド

スイーツ

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト（https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation）・日本語版ウェブサイト（https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands）、ニュースルーム（https://www.ihgplc.com/en/news-and-media）、LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)）をご覧ください。IHGワンリワーズについてはhttps://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home、アプリをダウンロードするにはApple App、Google Playをご覧ください。

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