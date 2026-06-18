【東京都町田市】「町田薬師池公園四季彩の杜 ダリア園」が開園します

町田市役所

6月20日から11月3日まで、「町田薬師池公園四季彩の杜 ダリア園(https://www.dahlia-machida.com/)」が開園します。

本園は、関東以西で最大級のダリア園で、約1万5000平方メートル の園内には約500品種・4000株の様々なダリアが咲き競い、ダリア独特の花色である二色咲き、絞り咲き、ブレンド（ぼかし）など美しさを楽しむ品種や、花径30センチを超える巨大輪から3センチほどのポンポン咲き品種までを一堂に集めています。

ご要望を多くいただいていた、愛犬との同伴入場も今年から可能となります。

開園期間中は、「ダリアに名前を付けよう！」などのイベントを行います。

所在地

チラシ表面

町田市山崎町1213-1

開園期間

6月20日（土）～11月3日（火・祝）※開園中は無休

開園時間

午前9時30分～午後4時30分（入園は午後4時まで）

入園料

大人550円、中学生まで無料

ペット200円（※入園条件あり）

※小型犬のみ：体重15ｋｇ未満・体高40ｃｍ以下

※マナーベルト、おむつの着用必須（園内販売有り）

イベント概要：

2026ダリアに名前を付けよう！

ダリア園で生まれたオリジナル品種のダリアのネーミングを募集します。

・特徴：花型…インフォーマルデコラ咲き、花径…約17cm、花色…赤紫

・応募期間：7月1日（水）～7月31日（金）

・応募方法：応募用紙に必要事項を記入し、専用ポストへ投函（お一人様1回のみ）

＜応募用紙・専用ポスト設置場所＞

町田薬師池公園四季彩の杜 ダリア園

西園 ウエルカムゲート（インフォメーション）

市庁舎1階 障がい福祉課

町田ツーリストギャラリー（ぽっぽ町田内）

・発表：10月3日（土）のかがやき祭りにて結果発表

ブルーベリーの摘み取り

名前を募集するダリア

入園された方を対象にブルーベリーの摘み取り体験ができます（1カップ600円）。

・期間：7月中旬～8月中旬

芝坊やをつくろう

芝の種を使って自分だけの可愛い人形を作れます。

・日時：7月25日（土）

敬老の日感謝デー

65歳以上のお客様は入園無料となります。

・日時：9月19日（土）～23日（水・祝）の5日間

かがやき祭り

「2026ダリアに名前を付けよう！」の結果を発表します。

・日時：10月3日（土）

東京都町田市について

チラシ裏面（イベント情報）

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/

町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」