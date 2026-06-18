【東京都町田市】「町田薬師池公園四季彩の杜 ダリア園」が開園します

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町田市役所

　6月20日から11月3日まで、「町田薬師池公園四季彩の杜 ダリア園(https://www.dahlia-machida.com/)」が開園します。


　本園は、関東以西で最大級のダリア園で、約1万5000平方メートル の園内には約500品種・4000株の様々なダリアが咲き競い、ダリア独特の花色である二色咲き、絞り咲き、ブレンド（ぼかし）など美しさを楽しむ品種や、花径30センチを超える巨大輪から3センチほどのポンポン咲き品種までを一堂に集めています。


　ご要望を多くいただいていた、愛犬との同伴入場も今年から可能となります。


　開園期間中は、「ダリアに名前を付けよう！」などのイベントを行います。





チラシ表面

所在地

町田市山崎町1213-1


開園期間

6月20日（土）～11月3日（火・祝）※開園中は無休


開園時間

午前9時30分～午後4時30分（入園は午後4時まで）


入園料

大人550円、中学生まで無料


ペット200円（※入園条件あり）


※小型犬のみ：体重15ｋｇ未満・体高40ｃｍ以下


※マナーベルト、おむつの着用必須（園内販売有り）


イベント概要：

2026ダリアに名前を付けよう！

ダリア園で生まれたオリジナル品種のダリアのネーミングを募集します。


・特徴：花型…インフォーマルデコラ咲き、花径…約17cm、花色…赤紫


・応募期間：7月1日（水）～7月31日（金）


・応募方法：応募用紙に必要事項を記入し、専用ポストへ投函（お一人様1回のみ）


＜応募用紙・専用ポスト設置場所＞


　町田薬師池公園四季彩の杜 ダリア園


　西園　ウエルカムゲート（インフォメーション）


　市庁舎1階　障がい福祉課


　町田ツーリストギャラリー（ぽっぽ町田内）


・発表：10月3日（土）のかがやき祭りにて結果発表





名前を募集するダリア

ブルーベリーの摘み取り

入園された方を対象にブルーベリーの摘み取り体験ができます（1カップ600円）。


・期間：7月中旬～8月中旬


芝坊やをつくろう

芝の種を使って自分だけの可愛い人形を作れます。


・日時：7月25日（土）


敬老の日感謝デー

65歳以上のお客様は入園無料となります。


・日時：9月19日（土）～23日（水・祝）の5日間


かがやき祭り

「2026ダリアに名前を付けよう！」の結果を発表します。


・日時：10月3日（土）



チラシ裏面（イベント情報）

東京都町田市について

　人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。


　町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。


街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。


■町田市HP


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町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」