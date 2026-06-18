【東京都町田市】「町田薬師池公園四季彩の杜 ダリア園」が開園します
6月20日から11月3日まで、「町田薬師池公園四季彩の杜 ダリア園(https://www.dahlia-machida.com/)」が開園します。
本園は、関東以西で最大級のダリア園で、約1万5000平方メートル の園内には約500品種・4000株の様々なダリアが咲き競い、ダリア独特の花色である二色咲き、絞り咲き、ブレンド（ぼかし）など美しさを楽しむ品種や、花径30センチを超える巨大輪から3センチほどのポンポン咲き品種までを一堂に集めています。
ご要望を多くいただいていた、愛犬との同伴入場も今年から可能となります。
開園期間中は、「ダリアに名前を付けよう！」などのイベントを行います。
チラシ表面
所在地
町田市山崎町1213-1
開園期間
6月20日（土）～11月3日（火・祝）※開園中は無休
開園時間
午前9時30分～午後4時30分（入園は午後4時まで）
入園料
大人550円、中学生まで無料
ペット200円（※入園条件あり）
※小型犬のみ：体重15ｋｇ未満・体高40ｃｍ以下
※マナーベルト、おむつの着用必須（園内販売有り）
イベント概要：
2026ダリアに名前を付けよう！
ダリア園で生まれたオリジナル品種のダリアのネーミングを募集します。
・特徴：花型…インフォーマルデコラ咲き、花径…約17cm、花色…赤紫
・応募期間：7月1日（水）～7月31日（金）
・応募方法：応募用紙に必要事項を記入し、専用ポストへ投函（お一人様1回のみ）
＜応募用紙・専用ポスト設置場所＞
町田薬師池公園四季彩の杜 ダリア園
西園 ウエルカムゲート（インフォメーション）
市庁舎1階 障がい福祉課
町田ツーリストギャラリー（ぽっぽ町田内）
・発表：10月3日（土）のかがやき祭りにて結果発表
名前を募集するダリア
ブルーベリーの摘み取り
入園された方を対象にブルーベリーの摘み取り体験ができます（1カップ600円）。
・期間：7月中旬～8月中旬
芝坊やをつくろう
芝の種を使って自分だけの可愛い人形を作れます。
・日時：7月25日（土）
敬老の日感謝デー
65歳以上のお客様は入園無料となります。
・日時：9月19日（土）～23日（水・祝）の5日間
かがやき祭り
「2026ダリアに名前を付けよう！」の結果を発表します。
・日時：10月3日（土）
チラシ裏面（イベント情報）
東京都町田市について
人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。
町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。
街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。
■町田市HP
https://www.city.machida.tokyo.jp/
■まちだ広報公式（X）
https://twitter.com/machida_cp
■まちだ子育てサイト
https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html
■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp
Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/
シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/
町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」