【JAF岡山】冠水時、クルマのドアは開くのか？～“体験”で知るアンダーパス・冠水路の危険性～

一般社団法人 日本自動車連盟

ＪＡＦ（一般社団法人日本自動車連盟）岡山支部（支部長 中川裕二）は、道路冠水時に車のドアにかかる水圧を疑似体験できる「冠水時水圧体験ドア」をＪＡＦ岡山支部に配備しました。

近年、集中豪雨や台風等により、アンダーパスや低地の冠水が発生し、車内に取り残される事故も報告されています。岡山県でも6 月4 日に梅雨入りが発表され、今後はゲリラ豪雨や台風シーズンも控えていることから、冠水路の危険性への注意喚起が重要となります。

本取り組みは、こうした危険性を「体験」を通じて直感的に理解していただき、事故の未然防止につなげることを目的としています。

「道路冠水時水圧体験ドア」について

冠水時水圧体験ドア

この装置は、ＪＡＦ中国本部とマツダ株式会社の連携により制作された装置で、実車のドアおよびシートを使用し、水深約60cm 相当の冠水時にドアを開ける際の水圧を再現したものです。

水深が上がるとドアは非常に重くなり、通常時と比べて大きな力が必要となるため、車内からの避難が困難になる状況を安全に体験することができます。

体験を通じて、冠水路に進入しない判断の重要性や早期に車外へ避難する必要性を理解することができます。

今後の活用について

本装置は、交通安全講習会や防災イベントなど、年間を通じて活用し、大雨・冠水時における適切な判断行動の普及啓発に取り組んでまいります。

お問い合わせ

JAF 岡山支部 事業課事業係

〒700-0051

岡山市北区下伊福上町17-23

TEL：086-250-0373

（受付時間 月曜～金曜日 10：00～17：00 土日祝休）