【JAF札幌】三井アウトレットパーク札幌北広島で500円分お買物券がもらえる！

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）札幌支部（支部長 横井 隆）は、三井不動産商業マネジメント株式会社と連携し、2026年6月27日の1日限定で、三井アウトレットパーク札幌北広島で、5,000円以上お買い上げでご利用いただける500円分のお買物券を進呈するJAFアプリクーポンを配信します。

JAFアプリクーポンの詳細はこちら :https://area.jaf.or.jp/area/2026/06/hokkaido/sapporo/special-benefits/competiton2026-coupon?utm_campaign=01prtimes&utm_source=2026-008&utm_medium=referralJAFHPへ遷移します

■JAFアプリクーポン詳細

【優待内容】5,000円以上お買い上げでご利用いただける500円分お買物券を進呈

※先着200名、お買物券がなくなり次第終了。

【期 間】2026年6月27日（土）

【利用方法】クローバー・モール1階 総合案内所にてJAFアプリクーポンを提示

【対 象】JAF会員のみ

JAFアプリクーポンとは

JAFアプリクーポンはJAF会員の方へスマートフォンを通じて提供される優待クーポンです。全国の優待施設で特典や割引を受けることが出来ます。

本キャンペーンの対象は三井アウトレットパーク札幌北広島。館内クローバー・モール1階の総合案内所にてJAFアプリクーポンをご提示いただくと、500円分のお買物券をお渡しいたします。

お買物券は2026年6月27日から11月30日までご利用いただくことができ、期間中であればお好きなタイミングでお得にお買い物を楽しむことができる、JAF会員にとって大変有益な企画となっております。

三井アウトレットパーク札幌北広島について

三井アウトレットパーク札幌北広島は、北海道最大級の約170店舗を誇るアウトレットモールです。憧れのハイブランドショップからスポーツショップ、人気の雑貨店まで幅広い世代で楽しめるお店が勢ぞろい。地上2階建てのエンクローズドモール（屋内型モール）で、一年を通じて快適にお買い物をお楽しみいただけます。

また、同日、三井アウトレットパーク札幌北広島にて「JAF北海道ロードサービス競技会」を開催します。道内6支部のロードサービス隊員による車両吊り上げ作業などの救援技術を一般公開するほか、親子で楽しめる体験コンテンツも実施予定です。お買い物とあわせてお楽しみいただけます。

JAFロードサービス競技会の詳細はこちら :https://area.jaf.or.jp/area/2026/05/hokkaido/sapporo/events/rs-competition?utm_campaign=78prtimes&utm_source=2026-003&utm_medium=referralJAFHPへ遷移します