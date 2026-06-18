『 地方進出検討企業向け 新潟市主催イベント 』 参加者募集！
新潟市では、市内へのサテライトオフィス等の開設を促進するため、地方拠点を検討中の企業の皆様を対象に、本市のビジネス環境を体験いただく機会を提供しています。
この度、4つのテーマで交流イベント（テーマ１. 行政・進出企業、テーマ２. 北信越自治体、テーマ３. 地元中核企業、テーマ４. 地元学生）を順次開催します。興味がある企業の経営者・担当者の皆さま、ぜひご参加ください！
なお、イベント参加に必要な経費（新潟市までの交通費や宿泊費など）をほぼ全額支援するプログラムもご用意しております！
＜ ７月開催 イベント概要 ＠新潟市 ～行政・進出企業との交流～ ＞
【日時】令和8年7月17日（金）14:00～17:30
【場所】NINNO3(https://ninno-kaigi.com/)（新潟市中央区天神1-1 プラーカ3 B1F）
【内容】ビジネス環境・新潟の強み・地方進出のリアルなどを紹介
（1）新潟駅直結のイノベーション施設紹介（NINNO(https://ninno-plaka.com/)）
（2）行政の歓迎ピッチ（新潟市企業誘致課(https://www.city.niigata.lg.jp/business/kigyo/index.html)、都市政策部(https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/niigata2km/index.html)、産業政策・イノベーション推進課(https://www.city.niigata.lg.jp/business/growing/index.html)）
（3）進出済企業オフィス訪問（株式会社サーバーワークス(https://www.serverworks.co.jp/)）
＜ 8月開催 イベント概要 ＠東京 ～北信越自治体との交流～ ＞
【日時】令和8年8月5日（水）16:00～18:00
【会場】TAKANAWA GATEWAY Link Scholars' Hub(https://www.takanawagateway-lish.com/)（通称：LiSH）
（東京都港区高輪2-21-1 THE LINKPILLAR 1 NORTH 6F）
【内容】北信越自治体の最新まちづくり施策・ご一緒したい取組みなどを紹介
（1）4自治体からのリバースピッチ（富山県、金沢市、長野市、新潟市）
（2）交流会
【申込】https://forms.gle/YcP78MtWrPAHBLLw7
＜ 9月開催 イベント概要 ＠新潟市 ～地元中核企業との交流～ ＞
【日時】令和8年9月10日（木）15:00～17:00
【会場】NINNO(https://ninno-plaka.com/)（新潟市中央区笹口1-2 プラーカ2 2F）
【内容】新潟県内の中核企業とのリレーション構築
（1）InnolaboNIIGATA(https://innolabo-niigata.com/)ピッチ登壇（先着4枠）
（2）ネットワーキング・懇親会
＜ 11月開催 イベント概要 ＠新潟市 ～地元学生との交流～ ＞
【日時】令和8年11月4日（水）～6日（金） ※開催日程調整中
【会場】oO SPACE Niigata(https://oo-space.notion.site/oO-SPACE-Niigata-5723591077b0432bbd91821eaac90ffb)（新潟市中央区古町通8-1442 第2プロジェクトビル1F）
【内容】多様な教育機関が輩出する豊富な人材を紹介
（1）LAST NIIGATAセッション ※LAST NIIGATA公式HP(https://last-niigata.jp/)（昨年の情報）
（2）企業ミートアップ・学生からの逆ピッチ
＜ 視察支援プログラム ＞
【対象】新潟市内に拠点を有しておらず、サテライトオフィス等の拠点開設を検討する企業
（従業員数が概ね10名以上で、地方進出を検討している企業のお申込をお待ちしております）
【期間】令和8年4月15日（水）～令和９年2月28日（日）
【支援内容】
（1）新潟市内の視察に係る以下の費用を補助（1社3人まで）
１.新潟市までの交通費（片道最大20,000円/人 ×2往復まで）
２.新潟市内の交通費（合計10,000円/日/社 ×30日まで）
３.宿泊料及びワークスペース利用料（合計最大10,000円/日/人 ×30日まで）
（2） ご希望に沿った視察行程を手配
（3） 地元企業や教育機関等とのマッチング
【公式サイト】https://at-niigata-satelliteoffice.com/
＜ お申込み ＞
ご興味がある方は、下記URLよりお気軽にお問い合わせ下さい。
https://form.run/@niigata-yuchiprogram-r5
＜ お問合せ先 ＞
新潟市経済部企業誘致課 阿部・佐藤
電話 025-226-1686 メールアドレス kigyo@city.niigata.lg.jp