『 地方進出検討企業向け 新潟市主催イベント 』 参加者募集！

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新潟市

　新潟市では、市内へのサテライトオフィス等の開設を促進するため、地方拠点を検討中の企業の皆様を対象に、本市のビジネス環境を体験いただく機会を提供しています。


　この度、4つのテーマで交流イベント（テーマ１. 行政・進出企業、テーマ２. 北信越自治体、テーマ３. 地元中核企業、テーマ４. 地元学生）を順次開催します。興味がある企業の経営者・担当者の皆さま、ぜひご参加ください！


　なお、イベント参加に必要な経費（新潟市までの交通費や宿泊費など）をほぼ全額支援するプログラムもご用意しております！




＜ ７月開催 イベント概要 ＠新潟市 ～行政・進出企業との交流～ ＞

【日時】令和8年7月17日（金）14:00～17:30


【場所】NINNO3(https://ninno-kaigi.com/)（新潟市中央区天神1-1　プラーカ3　B1F）


【内容】ビジネス環境・新潟の強み・地方進出のリアルなどを紹介


　　　（1）新潟駅直結のイノベーション施設紹介（NINNO(https://ninno-plaka.com/)）


　　　（2）行政の歓迎ピッチ（新潟市企業誘致課(https://www.city.niigata.lg.jp/business/kigyo/index.html)、都市政策部(https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/niigata2km/index.html)、産業政策・イノベーション推進課(https://www.city.niigata.lg.jp/business/growing/index.html)）


　　　（3）進出済企業オフィス訪問（株式会社サーバーワークス(https://www.serverworks.co.jp/)）


＜ 8月開催 イベント概要 ＠東京 ～北信越自治体との交流～ ＞

【日時】令和8年8月5日（水）16:00～18:00


【会場】TAKANAWA GATEWAY Link Scholars' Hub(https://www.takanawagateway-lish.com/)（通称：LiSH）


　　　　（東京都港区高輪2-21-1 THE LINKPILLAR 1 NORTH 6F）


【内容】北信越自治体の最新まちづくり施策・ご一緒したい取組みなどを紹介


　　　（1）4自治体からのリバースピッチ（富山県、金沢市、長野市、新潟市）


　　　（2）交流会


【申込】https://forms.gle/YcP78MtWrPAHBLLw7


＜ 9月開催 イベント概要 ＠新潟市 ～地元中核企業との交流～ ＞

【日時】令和8年9月10日（木）15:00～17:00


【会場】NINNO(https://ninno-plaka.com/)（新潟市中央区笹口1-2　プラーカ2　2F）


【内容】新潟県内の中核企業とのリレーション構築


　　　（1）InnolaboNIIGATA(https://innolabo-niigata.com/)ピッチ登壇（先着4枠）


　　　（2）ネットワーキング・懇親会


＜ 11月開催 イベント概要 ＠新潟市 ～地元学生との交流～ ＞

【日時】令和8年11月4日（水）～6日（金）　※開催日程調整中


【会場】oO SPACE Niigata(https://oo-space.notion.site/oO-SPACE-Niigata-5723591077b0432bbd91821eaac90ffb)（新潟市中央区古町通8-1442 第2プロジェクトビル1F）


【内容】多様な教育機関が輩出する豊富な人材を紹介


　　　（1）LAST NIIGATAセッション　※LAST NIIGATA公式HP(https://last-niigata.jp/)（昨年の情報）


　　　（2）企業ミートアップ・学生からの逆ピッチ


＜ 視察支援プログラム ＞

【対象】新潟市内に拠点を有しておらず、サテライトオフィス等の拠点開設を検討する企業


（従業員数が概ね10名以上で、地方進出を検討している企業のお申込をお待ちしております）


【期間】令和8年4月15日（水）～令和９年2月28日（日）


【支援内容】


　（1）新潟市内の視察に係る以下の費用を補助（1社3人まで）


　　　１.新潟市までの交通費（片道最大20,000円/人 ×2往復まで）


　　　２.新潟市内の交通費（合計10,000円/日/社 ×30日まで）


　　　３.宿泊料及びワークスペース利用料（合計最大10,000円/日/人 ×30日まで）


　（2） ご希望に沿った視察行程を手配


　（3） 地元企業や教育機関等とのマッチング


【公式サイト】https://at-niigata-satelliteoffice.com/


＜ お申込み ＞

ご興味がある方は、下記URLよりお気軽にお問い合わせ下さい。


https://form.run/@niigata-yuchiprogram-r5



＜ お問合せ先 ＞


新潟市経済部企業誘致課　阿部・佐藤


電話　025-226-1686　　メールアドレス　kigyo@city.niigata.lg.jp