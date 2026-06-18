HP、2026年版ガートナー(R) マジック・クアドラント(TM)「デジタル従業員エクスペリエンス（DEX）管理ツール」においてリーダーに選出

株式会社 日本HP

News Highlights

- HP Workforce Experience Platform（WXP）が統合型DEXプラットフォームとして注目され、マルチベンダーのデバイスやアプリケーション全体にわたる可視性を提供するとともに、PC、印刷、会議室の体験において独自の深みを実現- 拡大するITの複雑性をエンドツーエンドで管理するニーズが高まる中、統合型クロスプラットフォームからDEXプラットフォームへの移行を示唆- 事後対応型のITサポートから、測定可能なビジネス成果に焦点を当てた、AI主導の予防的なエクスペリエンス管理への移行を後押し

本リリースは、HP Inc.（本社：カリフォルニア州パロアルト、以下「HP」）が、2026年6月8日（現地時間）に発表したプレスリリースに基づいて作成した日本語抄訳です。

HPは、2026年版「Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Digital Employee Experience Management Tools」において「リーダー」に選出されたことを発表しました。本レポートは、進化するデジタル従業員体験（DEX）市場において、ベンダーのビジョンと実行能力を評価したものです。

変動が激しく、分散化が進み、リスクの高い世界において、組織がビジネス価値創出の方法を見直す中、DEXは「仕事の進め方」そのものを象徴するものとなっています。従業員が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、ツール、環境、体験を提供することは、今やCIOやITリーダーにとって戦略的な優先事項となっています。

こうした変革が進む中、HPは「HP Workforce Experience Platform (WXP）」の進化を続け、データ駆動型のインサイト、自動化、および予防的な是正措置を通じて、組織がデジタル従業員体験を大規模に管理・改善できるよう支援しています。

HPデジタルサービス部門プレジデントのファイサル・マスード（Faisal Masud）は、「DEXは進化しています。CIOには、単なるPCのパフォーマンスだけでなく、ワークフォース・エクスペリエンス全体を管理できるプラットフォームが必要です。WXPはまさにその役割を果たし、複数の種類のデバイスやアプリケーション全体に可視性と制御機能を提供するとともに、HP製のデバイスに関してはさらに深い機能を提供します。今回の評価は、現代のDEXがどうあるべきかを定義する上での当社の役割を裏付けるものです。このカテゴリーが次の段階へと移行する中、DEX分野のリーダーとして認められたことを誇りに思います」と述べています。

〈この評価に対するHPの見解〉

ガートナーは、この市場におけるベンダーを「実行能力（Ability to Execute）」と「ビジョンの完全性（Completeness of Vision）」に基づいて評価しています。これは、ソリューションが現在の企業のニーズをどの程度満たしているかだけでなく、デジタルワークがより複雑化する中で、ベンダーがスケールアップし、進化し、価値を提供できるかどうかを評価する視点です。リーダーとして認められたことは、急速に進化するDEX市場において、HPがグローバル規模で事業を展開し、大規模な環境全体で一貫して実行し、長期的な投資を行う能力を裏付けるものです。

ITリーダーにとって、HPのWXPに対するこの評価は重要な意味を持ちます。なぜなら、デジタル従業員体験は、単なる「あったら便利なもの」から、従業員の生産性、コスト最適化、および業務のレジリエンスにおいて測定可能な改善をもたらす「戦略的手段」へと進化したからです。コラボレーションプラットフォーム、ハイブリッドワーク、デバイスの多様性が拡大し続ける中、すべての従業員が接するテクノロジーのタッチポイントにわたる統合ビューと従業員体験のインサイトを組み合わせることで、IT部門はITタスクを予測、自動化、加速させ、従業員の満足度、生産性、またはビジネス成果への悪影響を防ぐことができるようになります。

ガートナーによると、WXPはAmazon Web Services上でホストされるSaaSベースのプラットフォームを通じてこの可視性を提供し、Windows、macOS、Android、Linux、シンクライアントをサポートするとともに、統合機能を通じてiOS、iPadOS、ChromeOS、プリンター、コラボレーション技術やスペース、IoTデバイスからのテレメトリデータをインポートします。同様に重要な点として、WXPはエンドポイント、アプリケーション、ユニファイドコミュニケーション、仮想化環境、プリンターにまたがるエクスペリエンスデータを統合し、ITチームがサイロ化された監視から脱却し、プロアクティブで自動化されたエクスペリエンス管理を実現できるようにします。

〈HP Workforce Experience Platformの特長〉

WXPは、ITリーダーが従来の事後対応型のデバイス管理から、従業員のコンピューティング、印刷、コラボレーション体験全体にわたる統一的な可視性と制御を備えた、包括的なワークフォース・エクスペリエンス戦略へと移行できるよう支援することを目的としています。主なユースケースは以下の通りです：

- コスト最適化：ガートナーは、ハードウェアレベルの詳細なテレメトリとSmart PC Refreshモデリングを活用してデバイスのライフサイクルを延長し、コストを削減できる点を挙げ、これをHPのユースケースの中で最も高い評価を得たものと認定しました。- 統合コミュニケーション体験：主要なコラボレーションプラットフォーム全体にわたる広範なAPI駆動型モニタリングにより、より信頼性の高い会議およびコラボレーション体験を実現します。- 印刷の統合：WXPは、プリンターのエクスペリエンスとパフォーマンスに関する実用的なインサイトを単一のソリューションに統合するという独自の機能を提供します。- エンドポイント体験：ファームウェアやBIOSの更新技術を含む、HPデバイス向けの独自のハードウェアレベルの管理を行います。- ワークフローと自動化：プロアクティブな修復エンジンとローコードのワークフローオーケストレーションにより、デバイスの不安定性を自動的に検出して解決します。- 業界パートナーシップ：最新の従業員エクスペリエンスを強化する技術との連携により、WXP機能の戦略的開発を促進する業界内の取り組みを牽引します。

HPは2025年に12件の主要なWXPアップデートを提供し、市場平均を上回りました。これは、プラットフォームが成熟し続ける中での急速なイノベーションのペースを反映しています。

〈DEX市場に対するHPの見解〉

HPは、DEX市場は事後対応型のトラブルシューティングから、予防的かつAIを活用したエクスペリエンス管理へと進化すると考えています。ITリーダーには、障害の減少、解決時間の短縮、コスト削減、従業員満足度の向上といった、測定可能な成果の提供がますます求められています。

HPは、DEXの未来は以下の要素を組み合わせることにあると考えています：

- デバイスおよびハードウェアに関する高度な知見- クロスプラットフォームでのエクスペリエンス可視化- テクノロジーのパフォーマンスと従業員の感情の両方に対する、AI駆動型の予測的インサイト- 従業員に影響が及ぶ前に問題を解決する自動化

WXPはこのビジョンを念頭に置いて構築されました。ガートナーによる評価は、その方向性が 正しいことを裏付けています。

ガートナー、『デジタル従業員体験管理ツールに関するマジック・クアドラント』、ダン・ウィルソン、スチュアート・ダウンズ、ロビン・ミルトン＝ショネマン、2026年6月8日

ガートナーは、その出版物に記載されているいかなる企業、ベンダー、製品、またはサービスも推奨するものではなく、テクノロジーユーザーに対し、最高評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものではありません。ガートナーの出版物は、ガートナーのビジネスおよびテクノロジー・インサイト部門の意見で構成されており、事実の表明と解釈されるべきではありません。ガートナーは、本出版物に関して、商品性または特定目的への適合性を含む、明示的または黙示的な一切の保証を否認します。

GartnerおよびMagic Quadrantは、Gartner, Inc.および／またはその関連会社の商標です。

◆HP Workforce Experience Platformに関する情報は、以下のURLを参照してください。

https://www.hp.com/jp/workforceexperience

◆2026年版「Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Digital Employee Experience Management Tools」は、こちらからダウンロードできます。

https://reinvent.hp.com/2026-Gartner-Magic-Quadrant-report. (https://reinvent.hp.com/2026-Gartner-Magic-Quadrant-report)

HPについて

HP Inc.（ニューヨーク証券取引所：HPQ）は、未来の働き方（Future of Work）を支援する世界的なテクノロジーリーダーです。180カ国以上で事業を展開し、ビジネスの成長とプロフェッショナルの充実した働き方を促進する、革新的なAI搭載デバイス、ソフトウェア、サービス、サブスクリプションを提供しています。

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