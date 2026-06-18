パートナー企業表彰の「ATLED AWARD 2025」を発表

株式会社エイトレッド

ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 康広 以下、エイトレッド）は、認定販売パートナー企業を対象とした表彰制度「ATLED AWARD（エイトレッドアワード）2025」を開催しましたのでお知らせいたします。

「ATLED AWARD」は、認定販売パートナー企業を対象とした表彰制度で、2017年の新設以来、今年で9回目の表彰となります。

昨年に引き続き、今年も6月10日に開催された「ATLED Partner Meeting」会場での表彰実施となりました。

該当年度（2025年4月1日～2026年3月31日）の新規販売を対象に全製品売上金額トップのパートナー企業に贈られる「Partner of the year」や、各製品の売上金額・販売社数トップのパートナー企業に贈られる「Sales of the year」など、10部門で表彰を実施しています。

さらに、昨年に引き続き、エイトレッドの事業に多大なる貢献をいただいた方を対象とした「Person of the year」も表彰いたしました。

この度の「ATLED AWARD 2025」では、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社様、リコージャパン株式会社様、日鉄ソリューションズ株式会社様の3社が2冠を達成されました。

「Partner of the year」＆「Sales of the year【AgileWorks本数部門】」

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 様

＜富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社／菊池 史朗様＞

この度は、栄えある「Partner of the Year」に選出いただき、誠に光栄に存じます。

エイトレッド様をはじめ、日頃より「AgileWorks」や「X-point」をご活用いただき、共に歩んでくださるお客様に心より感謝申し上げます。

当社は、単なるツールの提供に留まらず、お客様の業務を深く理解し、その課題解決に寄り添うことで、真の「ビジネスDX」を推進することを目指しております。

ワークスタイルが多様化する現代において、業務効率化や意思決定の迅速化を支えるワークフローの重要性は一層高まっています。

今後もエイトレッド様との強固なパートナーシップのもと、お客様のDXを成功へと導く架け橋になるべく、より付加価値の高いソリューションを提供し、共に新たな価値を創造してまいります。

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

常務執行役員 ソリューション&サービス営業 グラフィックコミュニケーション営業 管掌 兼 ソリューション&サービス営業統括部長

菊池 史朗

＜富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社／牧 宜史様＞

この度は「Sales of the year【AgileWorks本数部門】」という素晴らしい賞をいただき誠にありがとうございます。

また本賞においては3年連続受賞となり大変光栄に思っております。

弊社はお客様のビジネスDXの更なる推進のためAI活用に積極的に取り組んでいます。

お客様も「試すAI」から効果・成果を刈り取る「実践AI」へと変化してきており、業務の中にAIを組み込むAIエージェント活用が加速してきています。

この変化は、エイトレッド様のワークフロープラットフォームにAIを繋げることで対応可能と考えており、更に価値の高いソリューションを提供できるものと確信しています。

今後もエイトレッド様との強固なパートナーシップを継続し、より多くのお客様のビジネスDXを推進、価値提供を実践してまいります。

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

システムエンジニアリング統括部 統括部長

牧 宜史

「Sales of the year【AgileWorks金額部門】」

株式会社ソフトクリエイト 様

＜株式会社ソフトクリエイト／伊藤 誠様＞

この度は、「Sales of the year【AgileWorks金額部門】」をいただき、誠にありがとうございます。

ソフトクリエイト一同、大変光栄に存じます。

エイトレッド様をはじめ、お客様・パートナーの皆様のご支援に深く感謝申し上げます。

ソフトクリエイトは、提案から導入・活用まで一貫して伴走する営業・技術体制を強みとしてまいりました。

本受賞を励みに、今後も現場に根差したDX推進と業務改革の実現に貢献してまいります。

株式会社ソフトクリエイト

営業本部 執行役員 営業本部長

伊藤 誠

「Sales of the year【AgileWorksクラウド部門】」

株式会社日立システムズ 様

＜株式会社日立システムズ／橋本 和人様＞

この度は「ATLED AWARD 2025」において「Sales of the year【AgileWorksクラウド部門】」を受賞いたしましたこと、誠にありがとうございます。

本受賞は、エイトレッド様との連携のもと、お客様の課題に応じたクラウドサービスをご提案してきた成果であると考えております。

当社では2010年よりAgileWorksの取り扱いを開始し、AgileWorksクラウド版についても販売開始当初よりお客様への提案を推進してまいりました。

近年、お客様のニーズは多様化しており、オンプレミスやクラウドに加え、各種ソリューションを適切に組み合わせた提案の重要性が一層高まっています。

今後もエイトレッド様とのパートナーシップを強化し、最適なソリューション提供を通じて、お客様の価値創出に貢献してまいります。

株式会社日立システムズ

産業・流通情報サービス第二事業部 事業部長

橋本 和人

「Sales of the year【X-point Cloud本数部門】」&「Migration of the year」

リコージャパン株式会社 様

＜リコージャパン株式会社／服部 伸吾様、栗原 拓也様＞

このたびは「Sales of the year」ならびに「Migration of the year」という栄えある賞を賜り、誠にありがとうございます。

「X-point Cloud」において販売本数9年連続の評価、ならびに移行案件数での高いご評価をいただけたことを大変光栄に存じます。

本受賞は、エイトレッド様との強固なパートナーシップのもと、お客様の業務プロセスを見直し、働き方そのものの変革に取り組んできた成果であると受け止めております。まさに私たちが目指す「“はたらく”に歓びを」の実現です。

業務効率化にとどまらず、その先のビジネス価値創出につなげていくDXを推進し、今後も連携を深めながら新たな価値創出に貢献してまいります。

リコージャパン株式会社

執行役員 デジタルサービス企画本部 副本部長

服部 伸吾

「Growth of the year」

コニカミノルタジャパン株式会社 様

＜コニカミノルタジャパン株式会社／出村 健様＞

この度は「Growth of the Year」という名誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。

2022年度、2023年度に続き、このようなご評価をいただけたことを大変光栄に感じております。

近年、多くのお客様において、業務プロセス全体の最適化や意思決定スピードの向上が重要な経営課題となっています。

その中で、エイトレッド様のソリューションは、柔軟性・操作性・拡張性に優れ、多様な業種・業務課題に対応できるプラットフォームとして、多くのお客様から高い評価をいただいております。

当社においても、ワークフローを起点とした業務改善提案は重要なテーマの一つとなっており、エイトレッド様には営業活動や提案活動において多大なるご支援をいただきながら、多くのお客様の業務変革をご支援することができました。

ワークフローは単に「導入した」だけではなく、「現場で使われ続けているか」が重要だと考えています。

今後も両社の連携をさらに深め、お客様への提供価値を高めながら、業務変革とDX推進に貢献してまいります。

コニカミノルタジャパン株式会社

取締役 情報機器営業本部長

出村 健

「Special Award」&「Promotion of the year」

日鉄ソリューションズ株式会社 様

＜日鉄ソリューションズ株式会社／久松 延吉様、島崎 俊様＞

この度は「Special Award」を賜り、誠にありがとうございます。

本受賞は、エイトレッド様からの日頃の多大なるご支援の賜物と受け止めており、心より御礼申し上げます。

当社では、AgileWorksのR3バージョンアップをはじめとする各種取り組みにおいて、お客様一社一社の業務特性やご要望に真摯に向き合ってまいりました。

特にバージョンアップにおいては、計画策定から移行、さらにはその後の活用・定着までを一貫して支援しております。

加えて、システム連携開発やアドオン活用のご提案を通じて、多様なニーズに応え、高い付加価値の創出に努めております。

今回の受賞は、こうした取り組みに加え、当社の技術力および品質面についてもご評価いただいたものと大変光栄に存じます。

今後もエイトレッド様との連携のもと、SIerとして培ってきた知見・技術力を活かし、お客様への継続的な価値提供に努めてまいります。

日鉄ソリューションズ株式会社

デジタルソリューション&コンサルティング本部 営業本部 本部長

久松 延吉

この度は「Promotion of the year」を賜り、誠にありがとうございます。

当社では、定期的なセミナー開催に加え、Box連携や生成AI活用など、AgileWorksを軸とした多様な業務システム連携のユースケースを継続的に発信してきました。

これらの活動は、エンタープライズ層を中心とした大規模導入プロジェクトや、お客様のご要望に応じた追加開発・活用支援の実績の中で蓄積してきた知見に基づき、実務に直結する具体的な活用イメージとして展開しています。

今回の受賞は、こうした実績に裏打ちされた情報発信と、それによるお客様の理解促進および導入検討の加速への貢献をご評価いただいたものと受け止めております。

今後も、豊富な事例知見とシステム連携の強みを活かしながら、マーケティングと提案活動を一体で推進し、より多くのお客様に価値を届けるとともに、AgileWorksの市場拡大と貴社ビジネスの発展に貢献してまいります。

日鉄ソリューションズ株式会社

デジタルソリューション&コンサルティング本部 営業本部 本部長

久松 延吉

「Upsell of the year」

CTCシステムマネジメント株式会社 様

＜CTCシステムマネジメント株式会社／廣田 真也様＞

弊社は、長年にわたりAgileWorksユーザーとして自社利用してきた確かな運用実績とお客様への導入サポートを通して蓄積してきた技術力を保持しています。

2025年度は首都圏のみならず全国のお客様に対する営業活動に注力し、SIベンダーとしての導入支援はもちろんのこと、導入後にお客様がどうワークフローシステム活用し、業務DX化を進めていくかといった1歩先を見据えた提案アプローチを進めてきました。

その中で弊社親会社であるCTCやエイトレッド様との関係を強化し、スピーディー且つ信頼性を高める提案を実現できたことで2024年度を上回る受注に繋がったと考えています。

この成果を実現できたのも、エイトレッド営業担当様のお力添え、製品としての魅力があってのことであり、大変感謝しております。

今期も、CTCグループ、エイトレッド様の強固なパートナーシップのもと、お客様の期待に応える提案活動、希望と輝きに満ちた社会の実現を目指していきたいと思いますので、ご支援よろしくお願いいたします。

CTCシステムマネジメント株式会社

ソリューションサービスグループ ソリューション・開発本部 本部長

廣田 真也

「Person of the year」- 大森 克也様株式会社日立システムズ産業・流通情報サービス第二事業部 データソリューション本部 第三システム部- 齊藤 かおり様株式会社ソフトクリエイト第1営業統括部 第1営業部 第3営業グループ- 島村 隆博様リコージャパン株式会社デジタルサービス技術本部 東日本DXソリューション事業部 DX第一ソリューション部 第3グループ- 小林 進様CTCシステムマネジメント株式会社ソリューション・開発本部ソリューション推進第1部第1課- 菅頭 英樹様ダイワボウ情報システム株式会社技術戦略本部 テクニカルプリセールスグループ- 須曽 基光様株式会社WorkVisionソリューション技術本部 パッケージソリューション技術第1部- 鶴岡 賢一様ディーアイエスサービス＆ソリューション株式会社ソリューション本部 ソリューション戦略営業部 ビジネスデベロップメントグループ- 成田 敬様富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社システムエンジニアリング統括部 業務ソリューション第一技術部 技術四グループ- 林 真子様日鉄ソリューションズ株式会社デジタルソリューション&コンサルティング本部 営業本部 営業部 営業第四グループ- 山下 智子様コニカミノルタジャパン株式会社ワークスタイルデザイン事業部 ITS事業企画部ITサービス企画グループ- 吉田 賢司様株式会社日立システムズ産業・流通情報サービス第二事業部 データソリューション本部 第三システム部

※五十音順

「ATLED Award 2025」各賞概要

■Partner of the year

2025年度において、エイトレッド製品を最も多く販売したパートナー

■Sales of the year【AgileWorks金額部門】

2025年度において、「AgileWorks新規売上金額」を最も多く取り扱ったパートナー

■Sales of the year【AgileWorks本数部門】

2025年度において、「AgileWorks新規販売社数」を最も多く取り扱ったパートナー

■Sales of the year【AgileWorksクラウド部門】

2025年度において、「AgileWorksクラウド版」を最も多く取り扱ったパートナー

■Sales of the year【X-point Cloud本数部門】

2025年度において、「X-point Cloud新規販売社数」を最も多く取り扱ったパートナー

■Migration of the year

2025年度において、「X-point」パッケージ版から「X-point Cloud」への製品移行を最も推進したパートナー

■Growth of the year

2025年度において、最も取り扱い金額が増えたパートナー

■Special Award

2025年度において、AgileWorks R3バージョンアップ対応を最も推進したパートナー

■Promotion of the year

2025年度において、エイトレッド製品の拡販と認知度向上を最も推進したパートナー

■Upsell of the year

2025年度、「追加の売上金額」において最も多く取り扱ったパートナー

■Person of the year

2025年度において、エイトレッドの事業に多大なる貢献をいただいた個人

ワークフローシステム「AgileWorks」について

「AgileWorks」は、複雑な承認フローにも対応できる標準機能と高い拡張性を併せ持つ中堅・大規模組織向けワークフローシステムです。大規模かつ複雑な組織構造を考慮した設計で、人事異動や組織改編にも素早く柔軟に対応できます。R3.0では「Web API」を実装するとともに「全文検索」や「ビジネスチャット通知」などの新機能が追加されたほか、利便性が大きく向上する「スマホアプリ」も利用可能となりました。さらに「ワークフロー統計情報の取得」が新たに可能となり、社内の申請承認業務の状況が可視化され、単なる電子化に留まらない業務効率化を推進します。お客様の企業規模やニーズに合わせてパッケージ版とクラウド版をお選びいただけます。

https://www.atled.jp/agileworks/

クラウド型ワークフロー「X-point Cloud」について

「X-point Cloud」は、直感的操作で誰にでも使いやすく、まるで紙のようなフォームだからスムーズに導入可能なクラウド型ワークフローです。ノーコード＆安心のサポート体制で現場にも運用者にもストレスなくペーパーレス化、データベース化を同時に実現。稟議をはじめとした申請承認業務の電子化だけでなく、多彩な連携機能と便利な検索・集計機能で業務をどんどん効率化し、スピーディーな経営につなげます。

https://www.atled.jp/xpoint_cloud/

＜エイトレッド＞

ワークフローシステムのリーディングカンパニーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」「X-point（エクスポイント）」及び、クラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」「AgileWorksクラウド版」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計5,000社を超える企業・公共機関（特殊法人や行政、学校等）に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。

名称：株式会社エイトレッド（東証スタンダード：3969）

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者：代表取締役社長 岡本 康広

設立：2007年4月

事業内容：ワークフロープロダクトの製品開発・サポートサービス・クラウドサービス

URL：https://www.atled.jp/