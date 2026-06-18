カタログまるごと一冊ミッフィー！世界中でここだけのフェリシモ限定アイテムを含む新商品19点を、6/18から発売開始

株式会社フェリシモ

フェリシモは、オランダの絵本作家ディック・ブルーナが描くミッフィーのアイテムだけを集めたカタログを発刊し、6月18日よりウェブサイトで商品の販売を開始しました。フェリシモとブルーナさんの取り組みが始まったのは1988年のこと。以来、ブルーナさんが描くイラストを身近に感じることができる「子どもにも大人にも愛されるもの」を作り続けてきました。今回は、絵本『miffy’s dream』で夜空を舞台にミッフィーが遊ぶほのぼの楽しいシーンをメインにピックアップし、生活雑貨やファッション小物、お洋服などに落とし込んだオリジナルアイテムを作りました。加えて、ふだんは神戸の「Dick Bruna TABLE［ディック・ブルーナ テーブル]」で取り扱われている人気のアイテムも同時に販売します。昨年に続きこの夏も、神戸ウォーターフロントエリアがミッフィーに染まるサマーイベントを開催。グッズで、イベントで、ミッフィーと過ごす夏をお楽しみください。

◆ウェブページはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr260618/1/

◆デジタルカタログを見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260618/2/

まるごと一冊ミッフィーの世界に浸れる特別なカタログです。ページをめくれば、ここにしかないアイテムとの出会いを楽しめます。

◆新商品ついて

・星降る夜を駆け抜けるミッフィーのスノードーム

絵本『miffy’s dream』のワンシーンに登場する、流れ星にまたがって星の世界をひとっ飛びしている姿をスノードームに。揺らすとキラキラした星が舞い、うっとりする幻想的な世界が手の上で楽しめます。

【NEW】流れ星のスノードーム

1個 \3,800（+10% \4,180）

商品の詳細とお申し込み ＞＞ https://feli.jp/s/pr260618/3/

・アクセ感覚で楽しめるミッフィーの腕時計

月や星と遊ぶミッフィーが、シルキーな盤面にきらめく箔で繊細に描かれた腕時計。秒針のミッフィーが時を刻み、12時の位置にはキラリ輝くラインストーンがほどこされています。アクセサリー感覚で身に着けられるベーシックな3色のバリエーションです。

【NEW】月と星きらめく メッシュベルトウォッチの会

月1個 \5,400（+10% \5,940）

商品の詳細とお申し込み ＞＞ https://feli.jp/s/pr260618/4/

・大人に似合うシックなカラーのコンパクト財布

表面は型押しの星がまたたき、裏面には流れ星に乗るミッフィーの箔押しがキラリ。内側はコインポケットと6つのカードポケット付きで、必要最低限のお金やカードが入れられます。

【NEW】星がまたたくコンパクト財布

1個 \5,500（+10% \6,050）

商品の詳細とお申し込み〈ナイトネイビー〉 ＞＞ https://feli.jp/s/pr260618/5/

商品の詳細とお申し込み〈ショコラブラウン〉 ＞＞ https://feli.jp/s/pr260618/6/

・シアー素材×刺しゅうがおしゃれなミッフィーのサブバッグ

透け感のある素材に映える、立体的なミッフィーの刺しゅうがおしゃれなデザインで、きれいめコーデのかわいい外しアイテムにも。通勤のサブバッグやランチタイムやコンビニに行くのにちょうどいい小ぶりなサイズです。小さくたたんで、バッグのふちにあるゴムで留めればコンパクトにまとまります。

【NEW】シアーな刺しゅうミニバッグの会

月1個 \3,900（+10% \4,290）

商品の詳細とお申し込み ＞＞ https://feli.jp/s/pr260618/7/

・高級感とファニーなかわいさがひとつになったメイクポーチ

光沢のあるサテン生地にミッフィーの絵本のワンシーンをぜいたくに刺しゅうしました。ファスナー引き手の大玉ビーズも乙女心をくすぐるポイント。中もサテン生地でポケットがひとつ。メイク道具が一式入るサイズ感です。

【NEW】つやめく刺しゅうポーチの会

月1個 \3,900（+10% \4,290）

商品の詳細とお申し込み ＞＞ https://feli.jp/s/pr260618/8/

・ミッフィーのシルエットが透けるオパール加工の総柄シャツ

ミッフィーのお顔のシルエットが透けた、夜空を纏ったようなネイビーカラーの風通しのいいシアーなシャツ。衿はすっきりとしたバンドカラーで、はおるだけで絵になる一枚です。タグやボタンにもミッフィーがほどこされた特別なデザインです。

（左）ソーダの気泡みたいにコロンとかわいいクリアボタンはミッフィーのお顔入り。（右）タグには、絵本『miffy’s dream』のワンシーンが！

【NEW】ミッフィーのお顔シルエットのオパール加工ブラウス〈ナイトネイビー〉

1枚 \5,900（+10% \6,490）

商品の詳細とお申し込み ＞＞ https://feli.jp/s/pr260618/9/

・持ち物が全部ミッフィーになっちゃう楽しいフェイスシール

ぺたりと貼るだけで、持ち物がミッフィーに！お手持ちのアイテムを簡単にミッフィーに変身させられる透明のフェイスシールです。シンプルなブラック、特別感のある箔押しのミッフィーのフェイスシール大・小と、ミッフィーバリエーションの3デザイン合計96片のシールがセットになっています。

さまざまな大きさ、表情のミッフィーがいつもの日常を盛り上げてくれます。

【NEW】あちこちにミッフィー！ 楽しいフェイスシールセット〈3枚〉の会

月1セット \1,800（+10% \1,980）

商品の詳細とお申し込み ＞＞ https://feli.jp/s/pr260618/10/

・ブルーナさんのイラストを味わう全100枚のポストカード

すべて絵柄の異なるポストカード100枚を、ブルーナさんが絵本に使った4色の「ブルーナカラー」ごとに25枚ずつセレクトしてお届けするポストカードセット。4ヵ月で100枚コンプリートできます。オリジナルのスリーブケースに入って届くので、コンプリートすればブルーナカラーの色図鑑がそろいます。

【NEW】色図鑑みたいなポストカードセットの会

月1セット \2,000（+10% \2,200）

商品の詳細とお申し込み ＞＞ https://feli.jp/s/pr260618/11/

◆ディック・ブルーナ テーブルオリジナル商品について

ディック・ブルーナ テーブルのロゴがほどこされた、店舗で使われているオリジナルアイテムたちです。おうちでカフェ気分を味わえるのはもちろん、落ち着いたトーンなので、ふだん使いにぴったりです。

◆Dick Bruna TABLE ［ディック・ブルーナ テーブル］について

ディック・ブルーナ テーブルは、「ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるお店」として誕生しました。ディック・ブルーナの名を冠し本格的にお酒を提供する世界初のワインバル＆カフェレストランです。2020年7月にオープンしました。常設店内の飲食スペースはディック・ブルーナの絵本がディスプレイされたカフェスペースのほか、ブラック・ベアの作品に浸れるシックな空間もあり、ディック・ブルーナの多彩な世界へ誘います。

ディック・ブルーナ テーブル 神戸

・ウェブ＞＞ https://dickbrunatable.com/

・LINE＞＞ https://lin.ee/RjdR9Boo

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/dickbrunatable

※Dick Bruna TABLEは、フェリシモが監修し、グループ会社アンテナが運営しています。

◆「KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront」～Night Time～

フェリシモが屋上デッキや展望フロア、低層1階のエントランスやチケット売り場を運営する「神戸ポートタワー」と、ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE［ディック・ブルーナ テーブル]」は、大好評だった昨年に続き、2026年7月30日（木）から9月30日（水）まで、神戸ウォーターフロントエリアの施設が一体となってディック・ブルーナの世界観に染まるサマーイベント「KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront」～Night Time～を開催いたします。

詳しくはこちら＞＞ https://www.kobe-port-tower.com/info/miffy_event2026/

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。



◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/