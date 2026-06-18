【就活生に寄り添う】社員や現場の“リアル”を伝える新卒採用サイト公開で、過去最大の採用計画を本格始動！

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」タイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常食からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で801店舗（2025年5月末日現在）展開するアークランドサービスホールディングス株式会社(本社：東京都千代田区/代表：坂本 守孝、以下 アークランドサービス)は、新たな就業機会を創出するため、2026年6月18日(木)に求職者の情報収集において重要視されている「採用サイト」の新コンテンツを公開いたします。

https://www.arclandservice.co.jp/recruit/new/

就活生が望む「リアル」「職場と人の素顔」を伝えたい

近年、就職活動における企業研究がオンライン中心となったことで、企業の公式ホームページが持つ重要性はこれまで以上に高まっています。また、現在の就活生は「働く人のリアル」や「現場の雰囲気」を非常に重視する傾向にありますが、従来のウェブサイトが持つ情報量だけでは、それらを十分に伝えきれていないという課題がありました。

当社が本格的な新卒採用の強化フェーズへ移行するにあたり、学生の皆様に当社への理解をより深めていただくための情報発信が不可欠であると判断し、新卒採用サイトを公開いたしました。新しいサイトでは入社後のミスマッチを未然に防ぎ、当社の企業文化や価値観、そして具体的な働き方をより正確にお伝えすることを目指し、これら目的を果たすコンテンツを拡充しました。

サイト構成とコンテンツについて

入社後のギャップを減らすことを意識して、若手社員の声・働く姿・日常の仕事風景を中心に“素顔"や“リアル”が伝わることを重視したコンテンツを新設配置しました。デザインや仕掛け、ページ構成も雰囲気や価値観が直感的に伝わることを意識しております。

1."素顔"を重視した動画、写真

様々な現場で働く社員の様子を動画で確認できるコンテンツや、現場でのインタビューや写真を交えた記事などを用意しました。

＜コンテンツ例＞

・30秒でわかる社員の一日

店舗や商品部、海外事業部など様々な部署で働く新卒入社の社員の１日密着動画。

アークランドサービスの雰囲気や、仕事内容のイメージを掴んでいただき、自分の未来を想像していただくことを目的としたコンテンツです。



・なんでもできるぞアークランドサービス

(https://www.arclandservice.co.jp/recruit/new/#moviehttps://als-stg.nineaxis.net/recruit/new/member/article_562/)アークランドサービスでは、店舗で働く以外にも、様々なキャリアの可能性があります。全てがキラキラしているわけではない、でもそれぞれがいろんな想いをもって働いています。そんな本音を垣間見ることが出来るインタビュー記事を通して、どんな先輩達がどんな活躍をしているのか確認できます。

２."リアル"重視の社員の声

様々な立場の社員が、それぞれの観点で語る”リアルヴォイス”や、新入社員が入社後に体験したことや考えたことを時系列を追って追体験できる”リアル”重視のコンテンツを用意しました。

＜コンテンツ例＞

・働きやすいぞアークランドサービス

https://www.arclandservice.co.jp/recruit/new/work-style/

アークランドサービスの社員から「ここで働いてみて良かったこと」の声を集めたコンテンツです。働き方やプライベートまで社員の“リアル”を覗けることがポイントです。



・リアルレポート

https://www.arclandservice.co.jp/recruit/new/report/

入社してから、実際にどんな風に研修をしていくのか、新卒社員の実体験をもとに作成した追体験コンテンツ。入社してからどんな過ごし方になるのかイメージをつかめることを目的としています。

３.”直観的”にわかる会社のあれこれ

数字やイラストなどを活用したインフォグラフィックなどで、わかりやすさを念頭に置いたコンテンツも用意しました。

＜コンテンツ例＞

・ここがすごいぞアークランドサービス

アークランドサービスの情報を数字でまとめました。売上、給与以外にも風通しの良さなど、様々なものを数字とイラストで整理したコンテンツです。

新卒採用活動の概要

募集対象：2027年3月末までに国内外の大学院、大学、短大、専門学校、高校を卒業・修了見込みの方

募集学科：文理とも全学部・全学科

業務内容：本人の適正や希望を考慮し、店長候補または店舗社員スタッフとして配属となります

応募方法：アークランドサービス 新卒採用サイトまたはマイナビ2027よりエントリー

●新卒採用サイト エントリーフォーム

https://www.arclandservice.co.jp/recruit/contact/fresh/

●マイナビ2027

https://job.mynavi.jp/27/pc/optk2tLyA/info.html?corpId=68523

募集要項：新卒採用サイト 募集要項

https://www.arclandservice.co.jp/recruit/new/information/

新卒採用活動の今後の展開

アークランドサービスでは、エントリーした方を対象に少数または個別で会社説明会を開催します。なお、応募者の希望を考慮し、会社説明会や採用面接はオンラインまたは対面で実施いたします。採用試験は順次行い、10月に内定式を実施する予定です。2027年度新卒採用は30名、中途採用数と合わせると合計は180名超となり、過去最大数の採用人数を計画しています。新卒採用は2028年度以降も継続していく計画で、今後も若手人材が活躍できる機会を創出していく方針です。

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で801店舗（2026年5月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号 アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長 坂本守孝

所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業 1993年3月2日

事業内容 外食事業

資本金 1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/(https://www.arclandservice.co.jp/)