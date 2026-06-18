応用技術、製造業向けウェビナー「toDIM Fusion DAY」を7月8日に開催

応用技術株式会社

応用技術株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：小西 貴裕、以下応用技術）は、製造業DXを推進する「toDIM」において、切削加工業界の経営層やエンジニアを対象とした無料オンラインウェビナー「toDIM Fusion DAY」を2026年7月8日（水）に開催いたします。

本ウェビナーは、「既存CAMの保守費用を見直したい」「Autodesk Fusionが本当に実務で使えるのか疑問がある」といった現場の課題や懸念に対し、導入企業の具体的な事例や自動化による業務効率化のコツを紹介します。

応用技術によるデジタル技術とパートナー企業の現場視点を融合させた支援体制の全体像をはじめ、オートデスク株式会社によるAutodesk Fusionの最新AI機能の解説、導入企業によるパネルディスカッションなど、実践的なコンテンツを多数用意しております。

セッション

開催概要

応用技術株式会社について

- デジタルと現場の融合 応用技術とモノミラが実現する製造業のDX- Autodesk Fusionはここまで進化した「製造業プラットフォーム」への道- 【パネルディスカッション】成功企業に聞く、Autodesk Fusion CAM導入で「変わったこと」と「変わらなかったこと」- 標準機能の壁を越える「自動化」による効率アップの方法- Autodesk Fusionで失敗しないためのロードマップ- 日時： 2026年7月8日（水）13:00～16:30- 形式： オンライン開催（Zoom）- 参加費： 無料（事前申込制）- 詳細・申込URL：https://todim.apptec.co.jp/event/202607-fusionday/(https://todim.apptec.co.jp/event/202607-fusionday/?utm_source=prtimes&utm_campaign=202607-fusionday-prtimes)

応用技術は1984年の会社設立以来、ものづくり支援やBIM/CIM、GISを活用した「ソリューションサービス事業」と防災・環境分野を対象とした「エンジニアリングサービス事業」を両輪に、お客様の課題を価値に変えるイノベーションカンパニーとして成長しています。製造分野においては、デジタル技術で変革する「toDIM」を展開し、AM技術や切削加工のDX支援を行っています。

応用技術株式会社(https://www.apptec.co.jp/)

toDIM(https://todim.apptec.co.jp/)