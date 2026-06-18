【続かないサプリ習慣に新提案】水なし・1粒で手軽に栄養補給ができる「VALX モグモグビタミン」新発売

VALX株式会社

ビタミンの大切さは、多くの人が知っています。

一方で、毎日の忙しさや手間から、その習慣を続けることは決して簡単ではありません。

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、「続けること」そのものに着目し、既存のビタミンサプリに続く新たな選択肢として、水なしで手軽に栄養補給ができるラムネタイプのサプリメント「モグモグビタミン」を2026年6月25日(木)より販売を開始します。

『VALX モグモグビタミン』は、1日1粒で1日分※のビタミン11種に加え、鉄分・葉酸・乳酸菌・高吸収型ポリフェノールを手軽に補給できる栄養サプリメントです。

水がなくても食べられるため、通勤中や仕事の合間、外出先などでも取り入れやすく、毎日の栄養習慣をより手軽にサポートします。

※栄養素等表示基準値を基準

■ 「健康のために飲まなきゃ」は続かない。お客様の本音から生まれた商品

近年、健康意識の高まりとともに、ビタミンサプリメントを取り入れる方は増えています。

しかしその一方で「買ったけれど続かなかった」「飲み忘れてしまう」「決まった時間に飲むのが面倒」といった理由から、続けることへのハードルを感じている方も少なくありません。

健康を意識していても、忙しい日々の中でそれを習慣化することは、意外と難しいものです。

『VALX モグモグビタミン』は、そんな“サプリ挫折経験者”の声をもとに開発されました。

目指したのは、頑張らなくても続けられる栄養習慣。

サプリメントを「続かないもの」から「気付いたら続いているもの」へ。

水を用意する手間も、複数のサプリメントを飲み分ける手間も減らし、忙しい毎日の中でも無理なく取り入れやすい設計にこだわりました。

VALXは「モグモグビタミン」を通じて、毎日の栄養補給をより身近なものにする新しい選択肢を提案します。

■ 続けやすいのには、理由がある。VALX モグモグビタミン3つのこだわり

【Point1】水なしで、いつでもどこでも。

通勤中や仕事の合間、外出先でも。水がなくても食べられるラムネタイプだから、気づいた時にサッと栄養補給。

カバンやポーチに入れて持ち運びやすく、場所や時間を選ばず続けられるのも特長です。

【Point2】1粒に、欲しい栄養をぎゅっと。

1日分※のビタミン11種に加え、女性に不足しがちな鉄分・葉酸、さらに毎日のコンディションを支える乳酸菌、高吸収型ポリフェノールも配合。

「あれこれ飲まなきゃ」を減らし、1粒で手軽に栄養補給できる設計にこだわりました。

※栄養素等表示基準値に基づく

【Point3】毎日続けやすい柑橘ミックス風味

サプリメントは、どれだけ栄養価に優れていても続けられなければ意味がありません。

「VALX モグモグビタミン」は、柑橘がギュッと詰まったジューシーな味わいが楽しめる柑橘ミックス風味を採用。サプリメント特有の飲みにくさを感じにくく、おやつ感覚で続けやすいため、罪悪感ゼロ。毎日の習慣として、無理なく取り入れやすい味わいに仕上げています。

VALXは今後も、一人ひとりのライフスタイルに寄り添いながら、“頑張る健康”ではなく“続けられる健康”を支える商品・サービスを通じて、より多くの方の健やかな毎日をサポートしてまいります。

【商品概要】

商品名：VALX モグモグビタミン

定価：1,880円（税込）

発売日：2026年6月25日(木)

内容量：30粒（30日分）

摂取目安：1日1粒

風味：柑橘ミックス風味

主な成分：

・ビタミン11種（1日分）

・鉄分（1日分）

・葉酸

・乳酸菌1億個

・高吸収型ポリフェノール

※VALXメンバーズストアでの販売価格

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/