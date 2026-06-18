SQUEEZE、大阪・難波エリアで2施設を連続立ち上げ、1室最大10名対応の「Minn 難波 South」7月開業

株式会社SQUEEZE

ホテル・観光業界のAX（AI Transformation）を推進する株式会社SQUEEZE（本店：北海道北広島市、代表取締役CEO：舘林真一、証券コード：558A）は、2026年7月、大阪市浪速区にアパートメントホテル「Minn 難波 South」を開業予定であることをお知らせいたします。

当社は2026年6月末開業予定の「Minn 難波日本橋」に続き、「Minn 難波 South」を開業することで、大阪エリアでの運営施設数は7施設となる予定です。

需要の高い難波エリアにおいてドミナント展開を進めることで、クラウドレセプションや遠隔オペレーションを活用した効率的な多拠点運営体制を構築します。

「Minn 難波 South」は、全34室を有し、最大10名まで宿泊可能な客室を備えたアパートメントホテルで、訪日旅行者を中心としたファミリー・グループ旅行需要や中長期滞在ニーズに対応します。



■ 関西空港へのアクセスに優れた難波エリアで、グループ旅行需要に応える

「Minn 難波 South」は、日本の伝統精神とモダンな感性が溶け合う「和魂洋才」をコンセプトとし、デザインテーマには、優雅で洗練された美しさを意味する「雅（MIYABI）」を採用。一歩足を踏み入れれば、都会の喧騒を忘れさせるモダンな日本美が、特別な旅の始まりを演出します。

南海電鉄「難波駅」南出口より徒歩5分、大阪メトロ各線「なんば駅」より徒歩8分と、大阪観光の拠点として利便性の高いロケーションに位置しています。道頓堀や黒門市場、通天閣といった人気観光スポットへのアクセスも良好で、大阪の魅力を存分にお楽しみいただけます。

一方で、施設周辺は落ち着いた環境が広がり、観光の賑わいと静かな滞在の両立を実現。アクティブに街を楽しんだ後は、まるで暮らすように心安らぐひとときをお過ごしいただけます。

また、2026年6月末に開業予定の「Minn 難波日本橋」がポップカルチャーの集積地・日本橋エリアを拠点とする一方、「Minn 難波 South」は日本の伝統的な美意識を取り入れた「和」をコンセプトとしています。難波エリアにおける複数施設の展開を通じて、旅行者の多様な滞在ニーズに対応してまいります。

【予約・詳細：https://staytuned.asia/ja/brands/minn/hotels/minn-namba-south】

ロビーイメージパース■ 客室紹介

「Minn 難波 South」では、最大10名まで宿泊可能な広々とした客室をご用意しており、家族旅行や友人同士のグループ旅行、三世代旅行など、多様な滞在ニーズに対応します。

中でも、70平方メートル の「エグゼクティブ 1ベッドルームスイート 6ベッド バンクスタイル」は、クイーンベッド4台とシングルベッド2台を備えた本施設最大の客室です。最大10名まで宿泊可能なゆとりある空間で、グループ全員が一緒に過ごせる滞在体験を提供します。

全34室の客室は35平方メートル から70平方メートル までのゆとりある広さを確保。バンクベッドタイプをはじめ、多彩な客室タイプを展開しています。全室にキッチン、冷蔵庫、電子レンジ、乾燥機能付き洗濯機を備え、短期滞在から中長期滞在まで快適にお過ごしいただけます。

客室イメージパース客室イメージパース■ 施設概要

施設名：Minn 難波 South

所在地：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目14-3

アクセス：

南海電鉄「難波駅」南出口より徒歩5分

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線・千日前線「なんば駅」5番出口より徒歩8分

近鉄難波線・阪神なんば線「大阪難波駅」21番出口より徒歩11分

JR関西本線（大和路線）「JR難波駅」南出口より徒歩12分

客室数：34室

開業予定日：2026年7月（予定）

公式HP：https://staytuned.asia/ja/brands/minn/hotels/minn-namba-south



■ 「Minn - your second home」 について

「Minn」は、グループや家族の「みんな」と、 宿泊施設を意味する「inn」を掛け合わせたホテ ルブランドで、「みんなで一緒に泊まれる」をコ ンセプトとしています。 キッチン付き25平方メートル 以上のお部屋を中心に、暮らすように滞在できる空間を提供。24時間対応の クラウドレセプションとキーレス運用により、 到着から出発までシームレスな宿泊体験を実現 しています。

【「Minn」紹介ページ： https://staytuned.asia/ja/brands/minn (https://staytuned.asia/ja/brands/minn)】

■ 株式会社SQUEEZEは2026年4月22日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました

URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000223.000015235.html

■ 株式会社SQUEEZEについて

会社名：株式会社SQUEEZE（SQUEEZE Inc.）

上場：東証グロース（証券コード：558A）

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

創業：2014年9月1日

代表者：代表取締役CEO 舘林真一

事業内容：次世代オペレーションプラットフォーム「suitebook」を中心としたAX（AI Transformation）プラットフォームの提供、AIを活用した収益最大化や業務効率化の支援、ホテルの企画・運営およびBPOによる運営支援

URL：https://squeeze-inc.co.jp/