シリーズ60周年記念！光と音と劇でめぐる　「没入型体験イベント：ウルトラマン ストーリーダイブ展」　横浜ランドマークタワーにて7月27日(月)から期間限定で開催

三菱地所株式会社

三菱地所株式会社(本社：東京都千代田区、代表執行役 執行役社長：中島 篤)、ぴあ株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢内 廣)、株式会社灯白社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽 一輝)は、ウルトラマンシリーズ60周年を記念して、株式会社円谷プロダクション(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：永竹 正幸)のご協力のもと、横浜ランドマークタワー内 ランドマークプラザ5階 ランドマークホールにて、2026年7月27日(月)から8月16日(日)の期間限定で、「没入型体験イベント：ウルトラマン ストーリーダイブ展」を開催いたします。

「没入型体験イベント：ウルトラマン ストーリーダイブ展」は、映像・音響・演劇によって構成されたウルトラマンの世界を実際に歩きながら、来場者自身が主人公となり、自らの選択によって物語や結末を変えていく参加型ストーリー体験です。本イベントでは、来場した一人ひとりが物語の中心人物。物語の途中で行った選択によって結末が変化し、あなただけのストーリーが紡がれていきます。果たしてあなたはウルトラマンを呼び、地球を守ることができるのでしょうか。

【イベント概要】

名 称： 没入型体験イベント：ウルトラマン ストーリーダイブ展

開催期間： 7月27日(月)～8月16日(日)

入場時間： 11:00～19:00（最終入場回18:20）※イベント初日のみ13:00～

開催場所： ランドマークプラザ 5階 ランドマークホール

主 催： 三菱地所株式会社／ぴあ株式会社／株式会社灯白社

協 力： 株式会社円谷プロダクション

没入型体験イベント：ウルトラマン ストーリーダイブ展

■あらすじ

ここは横浜・みなとみらいで開催されている、ウルトラマンシリーズの活躍を巡る展覧会。展示を巡っていたあなたは、突如現れた異変によって、怪獣災害によって荒廃した世界へと迷い込んでしまいます。世界を救う鍵となるのは、来場者一人ひとりが持つ「心の光」。あなたは仲間とともにウルトラマンを呼び、迫り来る脅威から地球を守ることができるのでしょうか。

■体験のみどころ

1. 光と音と劇に没入する、ストーリー体験

来場者は、会場内のキャストとともに会場を巡りながら、物語の主人公としてストーリーを進めていきます。

スクリーンに映し出される迫力の映像、ファンにはたまらない効果音による演出、そして物語の中で求められるさまざまなアクションが、あなたをウルトラマンの世界へと引き込みます。

鑑賞と体験が融合した、新感覚のストーリー体験をお楽しみください。

2. 世代を超えたウルトラマンが集結！

初代『ウルトラマン』をはじめとした、昭和、平成、そして記憶に新しい、令和に続くニュージェネレーションウルトラマンまで歴代のウルトラヒーローが映像で登場。7月4日(土)から放送開始予定の最新作『ウルトラマンテオ』より「ウルトラマンテオ」も参戦します。

登場ヒーロー ：ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンメビウス、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンゼット、ウルトラマンブレーザー、ウルトラマンテオ

※登場ヒーローは変更となる場合がございます。 ※ヒーローは映像での登場となります。

3. キミの答えが導く、4つの結末

物語の途中で迫られる選択によって、ストーリーは4つの結末へと分岐します。

あなたの心は何色に光るのか？そして、ウルトラマンを呼ぶことができるのか。

さらに、エンディングごとに異なるオリジナルステッカーをプレゼント。ぜひ全ルートのコンプリートに挑戦してください。

※画像はイメージです。

没入型体験イベント：ウルトラマン ストーリーダイブ展 オリジナルグッズ

会場では、本イベントのために企画されたオリジナルグッズを販売いたします。イベントビジュアルや、イベントの世界観を使用したTシャツ、缶バッジ、箔押しクリア色紙など、来場の記念としてお楽しみいただけるアイテムを多数展開予定です。

【販売商品 一例】

・オリジナルTシャツ 6,600円（税込）

・缶バッジ 550円（税込）

・箔押しクリア色紙 2,750円（税込）

・その他、イベントオリジナルグッズ多数

※画像はイメージです。

※商品内容・価格・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※数量には限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

没入型体験イベント：ウルトラマン ストーリーダイブ展 詳細

【開催概要】

イベント名：没入型体験イベント：ウルトラマン ストーリーダイブ展

主 催：三菱地所株式会社、ぴあ株式会社、株式会社灯白社

会 期：2026年7月27日(月)～8月16日(日)

会 場：ランドマークホール(神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目２－１ ランドマークプラザ ５階)

入 場 時 間：11:00～19:00(最終入場回 18:20）※初日7月27日(月)は13:00オープン予定

入場料 (税込) ：大人(中学生以上) 前売 2,300円／当日 2,500円

子供(4歳～小学生) 前売 1,300円／当日 1,500円

※購入時に入場時間帯の指定が必要です。

※大人1人につき1人まで3歳未満無料。ただし、小学生以下のみのご入場はご遠慮願います。（18歳以上の保護者の同伴が必要となります。）

開催サイト：https://event.tohakusha.com/ultraman_sde(https://event.tohakusha.com/ultraman_sde)

チケット購入サイト：https://w.pia.jp/t/ultraman-storydive/(https://w.pia.jp/t/ultraman-storydive/)

公式X(旧Twitter)：https://x.com/tohakusha_event(https://x.com/tohakusha_event) （アカウント名：@tohakusha_event）

【取材・ロケのご案内について】

期間中、いつでもご取材を受け付けております。会期が短いため、早めのご連絡をお願いいたします。

ご取材をご希望の場合は、下記へ取材の旨をご連絡ください。

【著作権表記】

(C)円谷プロ