★イベント情報★今年も“XYZ”の待ち合わせ！『シティーハンター』POP UP STOREが東京、大阪の2都市で綺羅びやかに開催決定！■CITY HUNTER

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年7月2日(木)～2026年7月15日(水)の期間で京阪百貨店守口店、2026年7月2日(木)～2026年8月2日(日)の期間でTSUTAYA BOOKSTORE 渋谷スクランブルスクエアにて開催する【「CITY HUNTER POP UP STORE -Midnight Rendezvous-」】の情報を公開致します。

今年も獠と香が、日本中をネオンカラーに染め上げる！

毎年好評を博している墓場の画廊の大人気企画『シティーハンター』POP UP STORE。

今回は大人でアーバンな「夜の新宿」をコンセプトにした特別企画を展開します。

今回のタイトルは【CITY HUNTER POP UP STORE -Midnight Rendezvous-】（ミッドナイト・ランデヴー）。作品の舞台となった80年代の新宿を彩った街の喧騒や、ナイトクラブが生み出すネオンやミラーボールのまばゆい光と高揚感溢れる都会的な音楽。それらが交差する真夜中のアーバンライフをテーマに展開します。

今回もオリジナルの新作グッズが盛りだくさん！80’sのファッションアイコンを想起させるアーバンテイストのアイテムに加え、過去シリーズで特に人気の高かった商品も、シックでクールな大人の世界観にリファイン。懐かしさと新しさが共存する、墓場の画廊ならではのラインナップを展開します。

『シティーハンター』が描く大人の世界がいま再びきらめき出す。令和の今だからこそ響く、懐かしくて新しい真夜中の世界を

TSUTAYA BOOKSTORE 渋谷スクランブルスクエア、京阪百貨店守口店の2店舗で味わってください。

「今夜俺につきあってくれれば頭の中をおれのことで一杯にしてみせるよ」

■アーバンナイトライフに必須なアパレル中心のラインナップをお届け。

ミッドナイト・ランデヴー Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

POP UP STOREのテーマ「Midnight Rendezvous（ミッドナイト・ランデヴー）」を大胆に配置した2026モデルのオリジナルTシャツ。

スポットライト Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

ミッドナイト・ランデヴーのキャッチコピーの通り、獠が誰かとの待ち合わせを予感させる喧騒の前の一瞬をレイアウトに落とし込んだ、まさに大人のためのTシャツ。

ディスコティック Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

『シティーハンター』こと獠の相棒、槇村香が夜の街に降り立つ！80年代を彷彿とさせるレトロフューチャーなデザインが目を引くTシャツ。

ブラック&ホワイト ロングスリーブＴシャツ／7,700円(税込)

サイズ：M～XXL

ブラックボディにホワイトのプリントだけで仕上げたハードボイルドなデザインのロングスリーブTシャツ。

ミッドナイト・ランデヴー ジップアップパーカー／12,100円(税込)

サイズ：M～XL （XXLサイズはOnlineStore限定受注）

2026年のPOP UP STOREキャッチコピー「ミッドナイト・ランデヴー」を大胆に配置したイベント限定デザインのジップアップパーカー。

CITY POP サングラス／5,500円(税込)

サイズ：フリーサイズ（ケース：W85mm×H180mm、マルチクロス：W200mm×H195mm）

『シティーハンター』の仕事柄、必需品とも言えるサングラスをリリース！

誰でも使いやすいシンプルなウェリントンタイプのシルエットに、テンプル（つる）部分に『シティーハンター』のロゴがさりげなく入ったオリジナル仕様。

エコバッグ ネオン／3,300円(税込)

サイズ：W42mm×H67mm マチ13mm

『シティーハンター』の世界観をアイコニックにイメージさせるイラストを、ポップなネオンカラーで配したかわいらしい総柄デザインのエコバッグが登場！容量も充分な本体に加え、表側にはメッシュポケットもついた実用性抜群の収納力は、日々の生活に欠かせない、まさに相棒といえるアイテムだ。

LEDネオンサイン ブラック／18,700円(税込)

サイズ：W360mm×H130mm×D84mm（スタンド含む）

『シティーハンター』の舞台は、ネオン煌めく新宿の夜景。そんな世界観を凝縮したような、シティーハンターのロゴを再現したネオン型ライトに新色が登場。

シティライト クリアポーチ／2,200円(税込)

サイズ：W207mm×H146mm

『シティーハンター』の魅力であるクールさとコメディ感を詰合せた、クリア素材の万能ポーチが登場！

クラッシュ アクリルキーホルダー／990円(税込)

サイズ：ナンバープレートチャーム：W30mm×H15mm 車チャーム：W44.5mm×H50mm

冴羽獠の愛車のナンバーを持ち歩ける！？車のキーやバッグにつけてアピールしたくなるキーホルダー。

ネオン ハンカチ／1,650円(税込)

サイズ：W530mm×H530mm

『シティーハンター』の印象的なアイコンが、ポップにデフォルメされたネオンサイン風のイラストで描かれた、総柄のハンカチが登場。

ターゲット アートプレート／6,600円(税込)

サイズ：φ25cm

『シティーハンター』の世界観を直径25cmのプレートに落とし込んだアート皿が登場。

ネオン メタルキーホルダー／990円(税込)

サイズ：φ5.5cm

獠の愛車をモチーフに、ネオンサイン風のデフォルメを施したイラストを、懐かしさを感じさせるメタル素材のキーホルダーとしてリリース。

ステッカー付きカセットテープキーホルダー／2,200円(税込)

サイズ：カセットW52mm×32mm×D7mm ケースW60mm×36mm×D12mm

ステッカー：約W105mm×H69mm

流れてくるのはどんな曲？ミニチュアサイズのカセットを持ち歩こう！

実際のカセットテープとほぼ同じサイズのステッカー付の嬉しいセットです。

天誅 シャカシャカアクキー／1,100円(税込)

サイズ：W50mm×H80mm

特別仕様のアクリルキーホルダーの中で巻き起こる、獠と香のドタバタ劇！

怒りに震える香のどアップを背景に、スケベな獠や「もっこり」「ハンマー」がシャカシャカと暴れまわる「シャカシャカアクリルキーホルダー」が登場！

ブラインドアクリルステッカー全12種／550円(税込)

サイズ：50mm×50mm内

『シティーハンター』の印象深いコマをアクリルステッカーサイズにピックアップ！

透明感のあるアクリル素材のシールは、お手持ちのアイテムをシティーハンター仕様にデコレーション可能。

どのコマが当たるかはあなた次第！全種揃えてコンプリートしよう。

※店舗により販売が取り扱いが無い商品がございます。詳細なラインナップは店舗までお問合せください。

■購入者特典

■ご来場予定の皆様へ

・混雑状況によって安全面を考慮して、入場制限や整理券の配布をする場合がございます。

・詳細は決まり次第、店舗 HP・公式 X にて改めてご案内致します。

・近隣のご迷惑になりますので、徹夜、早朝からの場所取りは固くお断りいたします。

・周辺の通行の妨げとなるトレード行為はお断りさせていただきます。

・商品の数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。

・転売目的でのご購入は固くお断りいたします。

・アイテムによって販売個数制限を設けさせていただく場合がございます。

・会場内の撮影は係の指示に従い、他の来場者のプライバシー等に配慮して行ってください。

・すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。

【「CITY HUNTER POP UP STORE -Midnight Rendezvous-」in 東京・渋谷】

期間 2026年7月2日(水) ～ 8月2日(日)

時間 10:00～23:00

会場 TSUTAYA BOOKSTORE 渋谷スクランブルスクエア

所在地 〒150-6111 東京都渋谷区渋谷２丁目２４－２４番１２号 スクランブルスクエア １１階

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=2330

【「CITY HUNTER POP UP STORE -Midnight Rendezvous-」in 大阪・守口】

期間 2026年7月2日(水) ～ 7月15日(水)

時間 10:00～19:00 ※最終日は14時終了

会場 京阪百貨店守口店6階

所在地 〒570-8558; 大阪府守口市河原町8番3号

https://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct441

入場料 無料

主催 株式会社CRAZY BUMP

(C)北条司／コアミックス 1985, 版権許諾証AG-301