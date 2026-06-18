沖縄・国際通りで大人気のパインスイーツ専門店「newQ」が6月21日（日）、那覇空港にニューオープン。

寿製菓株式会社

newQは「沖縄らしい新定番を届ける」をコンセプトに、沖縄の「らしさ」と「新しさ」を味わう国際通り発祥のスイーツショップです。2022年7月のnewQ国際通り店でのオープン以来、多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました。

この度、那覇空港2階国際線ゆいにちストリート内に直営店をオープンいたします。newQのプレミアムギフトに加え、石垣島産パイン100％のパイナップルジュースがお楽しみいただけます。那覇空港から国内外へと広がる新たな拠点として、国内のみならず、海外のお客様にも愛されるブランドを目指してまいります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

沖縄らしさ×新しさが調和：「新プレミアムスイーツショップ]

「これまでにない沖縄発のプレミアムスイーツ」を提供する想いで、パイナップルや黒糖などの沖縄産食材の豊かな味わいを活かしたお菓子作りにこだわっています。

店名は「琉球」と「new」をかけた造語です。沖縄の古い呼称である「琉球」に新しさを表す「new」を織り交ぜ、新しくも耳馴染みの良い店名としました。大文字のQは「クエスチョン」から取り、「New Question」つまり全く新しい沖縄を発見してほしいという想いを込めています。沖縄に訪れる方・在住の方問わず、「おニューな琉球見つけた！」と楽しんでいただける店舗を目指してまいります。

◆newQについて

ニューキュータルトnewQ那覇空港店・オープン記念キャンペーン

この度のオープンを記念し、税込5,000円以上をご購入のお客様に、newQ那覇空港店オリジナルエコバッグをプレゼントいたします！

■実施店舗：newQ 那覇空港店

■実施期間：2026年6月21日(日)～

※プレゼントはなくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。

沖縄産パイナップル「ティダパイン」農林水産大臣賞を受賞した沖縄産パイナップル「ティダパイン」を使用

使用するパイナップルの多くは石垣島産の「當銘（とうめ）さんのティダパイン」。“匠”と言われる當銘さんが8年以上をかけ作り上げた新品種のパインです。第10回（2009年）全国果汁技術経営部門で農林水産大臣賞を受賞。最大の特長は、果汁のひとしずくまで感じる「甘さ」。「ティダ」は沖縄で「太陽」の意味の方言で、国産パイナップル生産量日本一を誇る沖縄でも、このパインをつくることができる農家は、當銘さんのみです。パイン自体の甘くジューシーな味わいを活かしたスイーツをご堪能ください。

那覇空港限定商品・パインブラウニー

沖縄県産黒糖の粉末とクーベルチュールチョコを使用したなめらかな食感のチョコレートケーキに、表面はパインアップル模様を沖縄県産パイナップルピューレ（ティダパイン）を使用した生地で描きました。

クーベルチュールチョコとパインアップルのハーモニーをお楽しみください。

4個入り 1,300円（税込）

8個入り 2,300円（税込）

パインブラウニーニューキュータルト【ニューキュータルト】

沖縄県産パインジュースを煮詰めて作ったパート・ド・フリュイに、マンゴー顆粒入りホワイトチョコクリームとマカダミアナッツを合わせ、沖縄県産黒糖の入ったパウダー入りクッキーでサンドしました。

パインの爽やかな甘さと、コクのあるクリーム、ナッツの食感が重なり合うnewQこだわりの一品。

3個入り 1,150円（税込）

5個入り 1,900円（税込）

8個入り 2,950円（税込）

パパパパパインタルト

沖縄県・石垣島産「ティダパイン」のパウダーを使ったチョコと、ココナッツミルクパウダー入りチョコクリームを、沖縄県産黒糖入りクッキーに2層に重ねサクッと焼き上げました。

サクサク食感のタルトとパインの爽やかな甘さをお楽しみください。

4個入り 1,100円（税込）

8個入り 1,900円（税込）

パパパパパインタルト石垣島産100％パイナップルジュース石垣島産100％パイナップルジュース

石垣島の契約農家様から仕入れたパイナップルの贅沢なジュース。濃厚なパイナップルの甘みと爽やかな酸味が口の中いっぱいに広がります。ジュースの中にはフローズンパインがはいっており、最後の一口までお楽しみいただけます。

パイナップルジュース 750円（税込）

【店舗情報】

店舗名称：newQ那覇空港店

住 所：沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港2階 国内線国際線連結通路内

営業時間：7：00～20：30

インスタグラム：

https://www.instagram.com/gogo_newq

【会社概要】

寿製菓は、鳥取県米子市に位置するお菓子のオリジナルブランドとショップブランドを創造する総合プロデュース企業です。「因幡の白うさぎ」、洋菓子ブランド「KAnoZA」などを展開しております。親会社である寿スピリッツは、国内外にグループ会社を展開しており、2014年に東証一部に指定、2022年に東証プライム市場に移行しています。全国各地の文化や伝統を地域ブランドとしてお菓子の形で大切に育て上げ、地域から全国に発信し、お客様の期待を超えた商品・サービスを提供することで、一人ひとりのお客様に「感動して、喜んでいただく」ことが私たちの喜びです。

社名：寿製菓株式会社

設立：平成18年10月2日

資本金：9000万円

代表者：城内 正行

事業内容：菓子の製造ならびに販売