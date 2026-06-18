【沖縄美ら海水族館】【オキちゃん劇場Summer Show 2026】叫んで、はしゃげ！「美ら海スプラッシュフェス」

一般財団法人 沖縄美ら島財団体重600kgを超えるオキゴンドウ「ゴンちゃん」間近に飛び出すイルカ達からの水しぶきで全身がびしょ濡れに

このたび沖縄美ら海水族館（所在地：沖縄県国頭郡本部町／館長：佐藤 圭一）では、6月23日（火）より「オキちゃん劇場」におきまして『Summer Show 2026 ～美ら海スプラッシュフェス～』を開催いたします。

今年のSummer Showは「美ら海スプラッシュフェス」と題し、イルカたちによる大量の水しぶきなど、夏フェスのような会場参加型の演出を取り入れて開催します。

ショー中の「スプラッシュタイム」では、アクリル前エリアに座りながら、間近に飛び出すイルカたちの迫力と大量の水しぶきを全身で体感できます。さらに会場の盛り上がりに合わせて「スプラッシュレベル」が上がり、水しぶきの量も次第に増えていきます。

スプラッシュレベルが最大になると、体重600kg以上のオキゴンドウ「ゴンちゃん」による、迫力満点のスプラッシュ演出も予定しています。

バンドウイルカや、大迫力のオキゴンドウたちが繰り出す豪快な水しぶきを全身で感じながら、夏限定の特別な体験をぜひお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/197_1_829b6387048595d74b832851041f16b8.jpg?v=202606180152 ]

雨具（レインウェア）などのお貸し出しはありません。タオルやお着替えなどはご持参いただくか、劇場に隣接のオキちゃんショップにてお買い求めください。

沖縄美ら海水族館について

「沖縄美ら海水族館」の「ちゅら」とは、沖縄の言葉で「美しい、清（きよ）らしい」という意味を持ち、自然豊かな沖縄の海を再現する展示コンセプトのもと、「沖縄の海との出会い」をテーマに南西諸島・黒潮の海に生きる多種多様な水圏の生きものとの出会いの場を創出しています。また、世界最先端の水族館として希少生物の保全・繁殖学的研究および生物学的研究を行うほか、質の高い教育の機会をすべての人々に提供し、持続可能な観光をけん引する拠点施設を目指しています。日本全国の博物館のうち、法律上の位置付けがある登録博物館に認定されています。

※沖縄美ら海水族館は、「一般財団法人 沖縄美ら島財団（URL https://churashima.okinawa/」が管理・運営しています。