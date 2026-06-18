Qi2.2対応で最大25Wの高速ワイヤレス充電を実現! マグネット吸着＆スタンド搭載の新型ワイヤレス充電器「TWC65K 」「TWC65W」発売
多摩電子工業株式会社(本社：神奈川県川崎市)は、次世代ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応したワイヤレス充電器「「TWC65K（ブラック）／TWC65W（ホワイト）」を発売いたします。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/85_1_2b983b9e83752f04ba89cfcf50cd9030.jpg?v=202606180751 ]
【製品概要】
本製品は、最新のワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの高出力充電を可能にしたマグネット式ワイヤレス充電器です。
MagSafeに対応したiPhoneをはじめ、Qi／Qi2／Qi2（25W）対応スマートフォンで使用可能。マグネットによりデバイスを正確な位置に固定し、安定した効率的な充電を実現します。
【特長】
●最新規格「Qi2.2」対応・最大25W出力
従来のQi規格を超える高出力により、より高速なワイヤレス充電が可能です。
●マグネット吸着で正確な位置合わせ
磁力によりスマートフォンにピタッと吸着し、位置ズレを防止。安定した充電性能を発揮します。
●折りたたみスタンド搭載
スタンド機能を内蔵し、充電しながら動画視聴やビデオ通話が可能。利便性を向上しました。
●安心の安全設計
金属などの異物を検知した際に出力を停止する「異物検出機能」を搭載しています。
●USB-C(R)ケーブル直結タイプ
約1mのUSB-C(R)ケーブルを採用し、すぐに使えるシンプル設計。
※電源アダプタは別売りです。
USB-C(R) は USB Implementers Forum の登録商標です。
◼︎パッケージ画像
TWC65K Qi2.2対応 ワイヤレス充電器 ブラック
TWC65W Qi2.2対応 ワイヤレス充電器 ホワイト
◼︎製品仕様（抜粋）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/85_2_73e0311a5e45233702c4994412648463.jpg?v=202606180751 ]
■販売情報
参考売価： 4,708円（税込）
全国の家電量販店、ECサイトなどで順次販売予定
販売サイトURL：https://shop.tamadenco.co.jp/product/twc65/
■多摩電子工業とは
多摩電子工業は、モバイルバッテリーや充電器などのモバイルアクセサリーを中心に展開する日本メーカーです。全国のコンビニエンスストアや量販店など幅広い流通網を通じ、生活に密着した製品を提供しています。