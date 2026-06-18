【実績報告】韓美グループの独自開発エステ用美容機器『サーマトリックス』、発売以来の累計販売実績が300台を突破！

韓美グループ株式会社

「肌から、未来を、美しく。」を掲げ、エステティックサロン運営および美容商材の開発を行う韓美グループ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：金春実）は、長年多くの方が悩み続けている肌の凹凸に着目して開発したエステティックサロン専用美容機器『サーマトリックス』について、外部サロン向け販売を2021年に開始して以来、累計販売実績が300台を突破いたしましたことをご報告いたします。

サーマトリックス■ 多くのサロンに選ばれ「販売実績300台」を達成した背景

ニキビ跡などによる肌の凹凸悩みは、メイクで隠しづらく、長年多くの方が抱える深い肌トラブルの一つです。これまで、なめらかな肌印象を目指すためのケアは美容医療などの分野が中心とされてきましたが、「施術後のダウンタイムの長さ」「痛みへの不安」「費用のハードル」といった理由から、ケアへの一歩を踏み出せない方が少なくありませんでした。

韓美グループでは、28年以上にわたり問題肌専門サロンとして数多くのお客様と向き合い、症例の分析を重ねてまいりました。「エステティックサロンだからこそ提供できる心地よさで、無理なく寄り添える方法はないか」と研究を重ね、その長年のノウハウの集大成として誕生したのが『サーマトリックス』です。

「結果を追求できるサロン専用機器」として、全国のサロンオーナー様から高い支持をいただき、この度累計販売台数300台突破という節目を迎えることができました。

※本製品はエステティックサロン用の美容機器であり、医療機器ではありません。

■ 導入店舗での圧倒的な実績とお客様の声

■ 『サーマトリックス』が支持される4つの特徴- 肌の凹凸悩みに特化した専用設計肌のキメやハリ不足にお悩みの方へ向け、なめらかな肌印象を目指すための独自のセッティングを採用しています。- 肌への負担を抑えた心地よいケアダウンタイムや痛みに不安を抱える方でも継続して通いやすい、エステならではの負担の少ない施術を実現しました。- 「売るためではなく、使う（効果を出す）ために生産する」自社一貫体制製品はすべて自社で設計から生産までを行っております。エステの現場とお客様が真に必要とする高い効果と品質を徹底的に追求しています。- エステサロン向けの充実した教育サポート（韓美アカデミー）完備プロを育成するための「韓美アカデミー（スクール事業）」を通じて最先端の専門知識と技術を網羅的に教育するため、導入後すぐに高い水準の施術を提供可能です。

■ノーファンデ肌管理サロン S:RA 様

Q. 導入の決め手は何でしたか？

「開業前で、集客が取れる機器を探していました。サーマトリックスは開業前から知っており、著名人やインフルエンサーの方々が受けているという圧倒的な話題性があったことが大きな決め手です。」

Q. お客様の反応はいかがですか？

「『すっきりした印象になった』『翌日の肌調子が良い』というお喜びの声を頻繁にいただきます。痛みに配慮されている点も好評です。」

Q. 導入後の数字の変化を教えてください。

「開業時から導入しておりますが、受けていただいた方の約80%がリピートに繋がっています。現在、サロン全体の売上の約90％サーマトリックスが作ってくれている状態です。」

Q. 経営面で一番変わった点は何ですか？

「圧倒的なのは、リピート率の高さと他店との差別化です。他のメニューとの組み合わせも非常に相性が良いため、提案の幅が広がり、結果として平均単価25,000円～でお客様に通っていただけています。」

■Clair Ange 様

「たくさんのお客様に喜んでいただいております。何があってもすぐに対応頂けますし、

導入して本当に正解でした。」

■美肌専門 Elena 様

「これまでアプローチが難しかった深いお悩みにも対応でき 、当サロンの人気NO.1メニューになりました。本当におすすめです。」

■小顔コルギ専門店 こりほぐし家 様

「施術時間が短縮され効率が上がっただけでなく、効果に満足してくださるお客様が増え、リピーター獲得と集客に大きく繋がりました。マシン導入費も半年で回収できました。」

※上記は個人の感想であり、成果や効能を保証するものではありません。



■ 開発者コメント

韓美グループ株式会社 代表取締役 金 春実（キム ハルミ）

韓美グループ株式会社 代表取締役 金 春実（キム ハルミ）

「私は28年以上、美容業界で数多くのお客様の肌悩みと最前線で向き合ってきました。その中でも、肌の凹凸に関するお悩みは、お客様の自信に直結する非常に深く繊細な問題です。この度、『サーマトリックス』の販売実績が300台を突破したことは、私たちの『肌の凹凸で悩む方を一人でも減らし、肌から未来を美しくしたい』という想いに、多くのサロンオーナー様が共感してくださった結果であると、深く感謝しております。私たちは、単にマシンを販売する会社ではありません。お客様に喜ばれる『結果』を提供する会社です。これからも全国のサロン様と共に、確かな技術とサービスを追求し続けてまいります。」

■ 会社概要

芸能人やインフルエンサーもお忍びで通う、業界28年の“確かな技術と効果”を提供するエステサロンを全国に展開しています 。

会社名：韓美グループ株式会社

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿 1 丁目 30-6 2F

代表者：金 春実

設立：2020年10月

URL：https://www.hanmigroup.jp/

店舗情報：BEAUTY STUDIO 韓美～hanmi～

■東京エリア

新宿本店：東京都新宿区新宿6-28-10 シルバーマンション新宿205

新宿御苑前店：東京都新宿区新宿1-30-6 御苑イキビル2F

銀座店：東京都中央区銀座2丁目11-18 銀座小林ビル2F

渋谷店：東京都渋谷区桜丘町30-18 メイサ南平台203

池袋店：東京都豊島区東池袋4-3-3 東池袋ビル2F

表参道店：東京都港区南青山6-6-20 パシフィック青山2F(201)

神保町店：東京都千代田区神田神保町2-4 殖栗ビル3F

■福島エリア

福島いわき店：福島県いわき市小名浜西君ケ塚町13

福島いわき平店：福島県いわき市平倉前112-16 徳栄ビル2-D

■福岡エリア

福岡大名店：福岡県福岡市中央区大名2-10-1 シャンボール大名A-201