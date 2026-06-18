130年以上にわたるハウスの歴史の中で、自動車、クラフトマンシップ、そして英国デザインの結びつきを辿るキャンペーン「ヘリテージ・イン・モーション」を発表。

リシュモンジャパン合同会社

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LfuGW-cnJBk ]

ダンヒルは、130年以上にわたるハウスの歴史の中で、自動車、クラフトマンシップ、そして英国デザインの結びつきを辿る４章構成のキャンペーン、「ヘリテージ・イン・モーション」を発表。

1893年、アルフレッド・ダンヒルが父の馬具製造業を自動車時代の到来に合わせて変革したことから始まったレガシーに根ざした「ヘリテージ・イン・モーション」は、レザーグッズ、フットウェア、アウターウェアを通じて展開され、動画と静止画を通してその世界観を表現します。

第1章では、現代の紳士のためのブリーフケース「アルフレッド」をご紹介します。ダンヒルが誇る自動車用のラゲッジと英国の伝統的なドキュメントケースのアーカイブからインスピレーションを得たこのブリーフケースは、創業者アルフレッドの名を冠し、ダンヒル創業初期に確立された哲学、「耐久性と美しさが完全に調和していなければならない」という理念を反映しています。

「実用的であること。確かな機能を備えていること。美しいこと。そして長く使い続けられること。それは、そのカテゴリーの中で最高のものでなければならない。」アルフレッド・ダンヒル

柔らかな構造と精緻なフォルムが特徴のアルフレッドは、初期の自動車のためにデザインされた彫刻的なトランクからインスピレーションを得ています。バッグ全体に、ハウスの伝統を想起させるディテールが散りばめられています。ヘリテージ・アタッシェのデザインから着想を得たハンドル、手作業で施されたサドルステッチ、そして一見すると構造的でありながら、使い込むほどに柔らかく馴染んでいくシルエットが特徴的です。

ロッククロージャーは、1926年と1956年にそれぞれ発表された象徴的なユニークライターとローラガスライターの幾何学的なデザインを想起させます。リードパターンを施したメタルパーツは、1世紀以上にわたるダンヒルの金属加工技術を象徴するエンジンターン仕上げを反映しています。ポリッシュ仕上げのヴィンテージパラジウムを採用した金具は、レザーを引き立てるようにデザインされており、存在感を主張しすぎることはありません。

ABOUT DUNHILL

クラフツマンシップとデザインの代名詞であるダンヒルは、130年に及ぶ歴史を誇る英国屈指のメンズラグジュアリーハウスです。古典主義と享楽主義、信頼と格式を誇るダンヒルは洗練されたテーラリングやレディ・トゥ・ウェアから、エレガントなレザーグッズ、洗練されたギフト、ハードラグジュアリーなアイテムまで、ライフスタイルをトータルに提案します。

創業者アルフレッド・ダンヒルのパイオニア精神を受け継ぎ、独自の伝統と豊富なアーカイブを活かしながら、時代やトレンドに左右されない妥協のない品質をご提供します。1893年の創業から今日に至るまで、革新性と同時代性は常にダンヒルに不可欠なものです。

細部へのこだわり、卓越性、機能性、そしてパーソナライズされたアプローチが、このハウスを象徴しています。

英国らしさが私たちを定義し、英国スタイルが私たちを際立たせています。