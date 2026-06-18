世界6,000社超が利用するドイツ発の財務戦略プラットフォーム『Lucanet』、日本本格参入・東京オフィス開設

Lucanet AG

財務戦略プラットフォームのLucanet AG（本社：ドイツ・ベルリン、CEO：Elias Apel、以下Lucanet）は、東京オフィスを開設し、日本市場への本格参入を発表します。シンガポール・中国に続くアジア太平洋地域3拠点目となる今回の進出は、2026年6月時点で年間経常収益（ARR）ユーロ200M（ユーロ2億）超を達成した成長を背景に、日本を次の戦略市場と位置づけたものです。

日本オフィスには、15年以上にわたりエンタープライズソフトウェア、戦略的パートナーシップ、Go-to-Market戦略の分野で実績を積んだ藪下誠がカントリーマネージャーとして就任します。

Lucanetは財務連結・財務計画・開示・ESG・リース会計・税務・資金管理の8モジュールを単一のクラウドプラットフォームに統合し、AIエージェントによる自動化と国内データセンター運用で、日本企業の財務部門が直面する課題解決を支援するソフトウェアです。

■ 分断されたシステムと手作業依存が続く日本の財務現場

Lucanetソフト使用画面イメージ

BARC（Business Application Research Center）の調査によると、全企業の16%が依然としてほぼすべての財務管理をExcelで行っており、統合型ソフトウェアを導入している企業は10社に1社にとどまります。グループ連結・財務計画・開示書類作成・ESGレポーティングといった業務は本来、連続したプロセスです。しかし従来の環境では、各工程が個別ツールやExcel、分断されたシステムに散在しています。結果として、データの手動転記・整合確認・二重入力が繰り返され、財務担当者の工数を圧迫し、意思決定に使えるデータの鮮度と精度を損なっています。

日本では加えて、有価証券報告書の電子開示・XBRL提出義務に対応した国内要件への対応が求められており、ESGサステナビリティ情報開示の制度化（CSRD等グローバル基準との整合）も財務部門の実務負荷を高めています。こうした国内特有の制度要件への対応を、Lucanetは財務連結・計画・開示の統合基盤の上で一元化します。

Lucanetはこれらの業務を「単一の信頼できるデータソース」上に統合することで、二重入力と整合作業を排し、連結から計画・開示までを一気通貫で自動化します。

■ プラットフォームの構成：8モジュールを統合

財務担当者の業務（グループ連結・予算策定・開示・ESG・リース・税務・資金管理）は、それぞれが独立した作業ではなく、同一データを参照・更新しながら進む連続プロセスです。各工程が別々のツールで動くと、データを都度コピー・変換する手間が生じ、数値の不整合リスクが高まります。

Lucanetはこれら8モジュールを1つのクラウド環境で稼働させることで、各モジュールで更新されたデータが即座に他モジュールへ反映される設計になっています。この「プラットフォーム統合」が、Excelや点在する従来のSaaSツールとの違いです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/185371/table/1_1_2835bb9aa7cb4763c38c4948fce704ec.jpg?v=202606180152 ]

従来のFP&Aでは、財務部門主体の計画でしたが、xP&Aは営業・人事などの全社データまで同じ土台に乗せて横断的に統合することができます。例えば、営業の売上計画を変えると財務の損益・資金計画に即座に反映されるという部門を超えた計画の整合を自動で行えます。

■ AIエージェントによる自動化：分析から実行まで

Lucanet CFO Solution Platformのモジュールとレイヤー

Lucanetは財務業務における「分析（予測・変数提案・インサイト生成）」と「実行（定型作業の自動処理）」の双方にAIを実装しています。人手による繰り返し作業を削減し、財務担当者が意思決定業務に集中できる環境を提供します。

また、SAP・Oracle・Excelなど300以上のソースシステムに対する標準APIインターフェースを提供しています。既存のERP・会計ソフトウェア環境を置き換えることなく、Lucanetを接続して財務戦略業務を強力に支援します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/185371/table/1_2_3a3f3c657d94e6df550fcc5b78b26951.jpg?v=202606180152 ]

■ データ主権と日本の規制要件への対応

Lucanetは、日本企業のデータを国内データセンターで運用します。クラウドサービス導入時に課題となるデータ主権（データがどの国の法令管轄下に置かれるか）を確保した上でのサービス提供です。

■ グローバルでの導入実績

- 国内データセンター設置：日本顧客のデータを国内で管理・処理- ISAE 3000準拠：国際監査基準ISAE 3000に基づきデータモデルを検証済み- IDW PS 880準拠：ドイツの監査基準IDW PS 880に準拠- 複数会計基準への対応：J-GAAP・IFRS・US GAAP・ローカルGAAP

2026年6月時点で、Lucanetは世界50カ国・6,000社以上に導入されています。主要な事例として以下が挙げられます。

■ コメント

- Engel & Volkers（不動産・ドイツ）: 21社の国内法人・海外10社を含む複雑な連結構造で、Lucanet導入後に連結財務諸表の作成時間を半減- Basic-Fit（フィットネスチェーン・ベネルクス）: IPO準備において透明性の高い財務数値を即時取得できる体制を整備- Condor（航空・ドイツ）: 連結・財務計画・レポーティングを単一ツールに集約し、大幅な工数削減を実現

Elias Apel（Lucanet CEO）

「日本はLucanetのグローバル展開における重要な次のステップです。これは、標準化され使いやすい連結・計画ソリューションへの需要の高まりに応えるものです。日本でのサービス開始前からすでに一部の顧客に対応しており、現地パートナーとともに、日本の財務部門にクラウドとAIのイノベーションを届けることにコミットしています。」

藪下誠（Lucanet 日本カントリーマネージャー）

「完全にローカライズしたプラットフォームと、現地に根ざしたチーム、そしてLucanetが培ってきた財務分野の深い専門性を組み合わせることで、私たちは日本のCFOとその組織にとって長期的に信頼されるパートナーであり続けることを目指します。

Lucanetのプラットフォームは、既存の財務環境にシームレスに統合できるよう設計されており、日本国内および国際の双方の規制・コンプライアンス要件に対応します。手作業のプロセスを効率化し、データの一貫性を高め、財務の透明性を向上させることで、財務チームが事業運営や意思決定においてより戦略的な役割を担えるよう支援します。

日本企業がますます複雑化する経営課題に対応し、持続的な成長を実現できるよう、信頼されるパートナーとして貢献していきます。」

■ Lucanetについて

Lucanetは、CFO（最高財務責任者）をはじめとする経営層向けの財務戦略プラットフォームです。財務連結、財務計画、xP&A（Extended Planning & Analysis）、開示管理、ESGレポーティング、リース会計、税務コンプライアンス、銀行・資金管理を一つのクラウド環境に統合します。手作業に依存していた財務プロセスを自動化し、複数システムのデータをリアルタイムに統合・可視化することで、財務部門の業務を支援します。

1999年の設立以来、25年以上にわたり、世界50カ国・6,000社以上に導入されています。

Lucanetはドイツ・ベルリンに本社を構え、オーストリア、スイス、オランダ、ベルギー、スペイン、フランス、イタリア、英国、中国、シンガポール、日本、米国の14カ国に拠点を展開し、900名以上の従業員とパートナーネットワークが事業を推進しています。

https://www.lucanet.com/ja/

会社概要

Lucanet AG（グローバル本社）

所在地：Karl-Liebknecht-Str. 14, 10178 Berlin, Germany

代表：Elias Apel（CEO）

TEL：+49 30 469910-0

Lucanet 日本オフィス

所在地：〒100-6690 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー9F

カントリーマネージャー：藪下誠（Makoto Yabushita）