北広島駅前にキッチンカーが大集合！第8回POP UPキタヒロ！駅前マルシェを開催

北広島市役所

北広島市や株式会社エスコンが参画しているいいねキタヒロ協議会が主催する第8回POPUPキタヒロ！駅前マルシェを開催します。

日時・場所

出店事業者・出品メニュー

- 日時：2026年6月26日（金）11：00～19：00- 場所：ゲートパーク 北広島駅西口広場（北広島市栄町1丁目53番1）- 金のやきとりやきとり- 旅々焼きそば- 鉄板処ノットお好み焼き- らびっとすまいるベビーカステラ- BELLFRIESロングポテト- HOSSE KEBABケバブ- MOGUポテムーン- たこやき くうすけたこ焼き- POCOaPOCOたいパフェ- あげっぱあげぱん- HOMERUN CREPEクレープ