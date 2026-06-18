北広島駅前にキッチンカーが大集合！第8回POP UPキタヒロ！駅前マルシェを開催
北広島市役所
- 場所：ゲートパーク 北広島駅西口広場（北広島市栄町1丁目53番1）
やきとり
- 旅々
焼きそば
- 鉄板処ノット
お好み焼き
- らびっとすまいる
ベビーカステラ
- BELLFRIES
ロングポテト
- HOSSE KEBAB
ケバブ
- MOGU
ポテムーン
- たこやき くうすけ
たこ焼き
- POCOaPOCO
たいパフェ
- あげっぱ
あげぱん
- HOMERUN CREPE
クレープ
北広島市や株式会社エスコンが参画しているいいねキタヒロ協議会が主催する第8回POPUPキタヒロ！駅前マルシェを開催します。
日時・場所- 日時：2026年6月26日（金）11：00～19：00
- 場所：ゲートパーク 北広島駅西口広場（北広島市栄町1丁目53番1）
出店事業者・出品メニュー- 金のやきとり
やきとり
- 旅々
焼きそば
- 鉄板処ノット
お好み焼き
- らびっとすまいる
ベビーカステラ
- BELLFRIES
ロングポテト
- HOSSE KEBAB
ケバブ
- MOGU
ポテムーン
- たこやき くうすけ
たこ焼き
- POCOaPOCO
たいパフェ
- あげっぱ
あげぱん
- HOMERUN CREPE
クレープ