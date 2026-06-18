【ホテルグランヴィア大阪】夏らしい彩りと涼感あふれる味わいをお届けするレストランフェア「五感で楽しむ、夏の美食体験」開催

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア大阪（大阪市北区梅田3-1-1：総支配人 阿部信治）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）の期間、「五感で楽しむ夏の美食体験」をテーマに、季節の食材で見た目も涼やかに仕上げた多彩なスタイルのお料理と、夏のフルーツを使用したドリンクやスイーツを各レストランにてご提供いたします。

フレンチレストラン「フルーヴ」 「オマール海老のアロマティゼ」

フレンチレストラン「フルーヴ」では、柑橘が爽やかに香る前菜や彩り豊かな「オマール海老のアロマティゼ」を味わうフレンチコースを、鉄板焼「季流」では「水蛸のカルパッチョ」や「本マグロとキャヴィア・ド・オーベルジーヌのタルタル」など月替わりの前菜に加え、目の前で焼き上げるステーキの臨場感もお楽しみください。日本料理「大阪 浮橋」では、鱧や加賀太きゅうりなどを使った涼やかな先附や冷やし鉢を含む会席料理を完全個室でゆったりとご堪能いただけます。

また、バー「サンドバンク」では、パッションフルーツ・桃・シャインマスカットを使用した月替わりのフレッシュフルーツカクテルを展開し、1階のカフェ＆ダイニング「イグナイト」では、人気商品の「濃い味プリンのアラモード」に食べ頃を迎えた桃をあわせてご提供します。

ぜひこの機会に、夏を感じる多彩な美食体験をお楽しみください。

詳細・ご予約はこちら :https://www.granvia-osaka.jp/feature/000054

詳細は以下の通りです。（表示料金には消費税・サービス料15％が含まれております。）

■夏野菜や海の幸を繊細に仕立てた、彩り豊かなフレンチコースフレンチレストラン「フルーヴ」 ムニュ・エトワール ディナー

「シラスと瀬戸内レモンのリゾット」や「オマール海老のアロマティゼ」など、夏らしい色彩で華やかに仕上げます。ディナーでは、メインディッシュに黒毛和牛をご堪能いただけます。

店舗：19階 フレンチレストラン「フルーヴ」

料金：ムニュ・メルシー ランチ 8,500円／ムニュ・エトワール ディナー 18,000円

■月替わりの前菜と、目の前で焼き上げる海の幸や和牛を堪能する鉄板焼鉄板焼「季流」 本マグロとキャビア・ド・オーベルジーヌのタルタル（9月提供）

「水蛸のカルパッチョ」や「本マグロとキャヴィア・ド・オーベルジーヌのタルタル」など毎月変わる季節の前菜と、シェフが目の前で仕上げる海鮮料理やステーキを五感で楽しめるコースです。

店舗：19階 鉄板焼「季流」

料金：季(こよみ)ランチ 12,200円／季(こよみ)ディナー 23,200円

■見た目にも涼やかな、夏の薫りと和の趣を感じる会席料理日本料理「大阪 浮橋」 源氏会席

鱧や加賀太きゅうりなどを使用した涼やかな先附や冷やし鉢など、鮮やかな和の趣と夏ならではの味わいをご堪能いただけます。

店舗：19階 日本料理「大阪 浮橋」

料金：源氏 13,000円

■瑞々しい果実をカクテルで味わうフレッシュフルーツカクテルバー「サンドバンク」 パッションフルーツ・桃・シャインマスカットのフルーツカクテル（月替わり）

パッションフルーツ・桃・シャインマスカットを使用した月替わりのフルーツカクテルで、夏の夜のバータイムを華やかに彩ります。

店舗：19階 バー「サンドバンク」

料金：

[7月]パッション・サンライズ 2,900円

[8月]フレッシュ・ベリーニ 3,400円

[9月]シャインマスカット・ティークーラー 3,100円

■フレッシュな桃と濃い味プリンを味わう贅沢なアラモードカフェ＆ダイニング「イグナイト」 「IGNITEの濃い味プリンアラモード～桃～」

人気商品の「濃い味プリンアラモード」に季節のフルーツである桃を合わせた新商品です。濃厚なプリンと瑞々しい桃のマリアージュをお楽しみください。

店舗：1階 カフェ＆ダイニング「イグナイト」

料金：IGNITEの濃い味プリンアラモード～桃～ 3,000円

■【JRホテルメンバーズ限定】レストランプレゼントキャンペーンの実施について

2026年7月1日（水）～9月30日（水）の期間中に、ホテルグランヴィア大阪・ホテルヴィスキオ大阪のレストランにて、1会計1,000円以上ご利用のうえ、応募フォームからアンケートにご回答いただきますと、抽選でペア宿泊券やレストランチケットが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

6月20日（土）以降に新規でJRホテルメンバーズへご入会いただき、キャンペーンにご応募された方は、当選確率が2倍になります。

レストランプレゼントキャンペーンについて

◆キャンペーン期間

ご利用対象期間：2026年7月1日（水）～ 9月30日（水）

エントリー期間：2026年7月1日（水）～10月10日（土）

◆賞品

ホテルグランヴィア大阪ペア宿泊券 1組（スタンダードツイン・朝食付き）

ホテルヴィスキオ大阪ペア宿泊券 1組（スーペリアツイン・朝食付き）

レストラン共通利用券 10,000円分 20名様

グランヴィア紅茶缶（4缶セット） 15名様

グランヴィアビーフカレー（6個セット）15名様

◆応募資格

JRホテルメンバーズの会員様で、対象期間中に「直営レストラン」にて1会計1,000円以上ご利用いただいた方にご応募資格がございます。

※会員登録をされていないお客さまは、期間中のレストランご利用日までに会員登録をお願いいたします。

※グルメサイトなどを通してのご予約の場合は対象外です。

◆応募方法

以下のキャンペーンサイトより応募フォームにアクセスしていただき、必要事項をご入力のうえご応募ください。

キャンペーンサイト :https://www.granvia-osaka.jp/special/JRHM-ticket-CP0709

◆当選について

当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。（2026年10月下旬を予定）

■ホテルグランヴィア大阪について（https://www.granvia-osaka.jp/(https://www.granvia-osaka.jp/)）ホテルグランヴィア大阪

西日本最大の乗降客数を誇るJR大阪駅に直結する「ホテルグランヴィア大阪」は、大阪の中心地 梅田・キタエリアに位置し、再開発が進む「うめきた」にも近く、アクセス便利な立地を誇るシティホテルです。

ホテル最上階の専用ラウンジを備えた「グランヴィアフロア」には、駅ウエとは思えない、落ち着きのある上質な客室も備えています。

また、ホテル内には、フレンチ・鉄板焼・日本料理のレストランをはじめ、ラウンジ・カフェ・バーもあり、数々のコンクールでの受賞歴があるシェフ・パティシエが作るランチ・ディナーやスイーツは、高い評価をいただいております。

会議やセミナー、展示会・各種パーティにもご利用いただける大小の宴会場も備え、観光旅行だけでなく、ビジネスでも安心して便利にご利用いただけるホスピタリティーと設備でお迎えいたします。

■JR西日本ホテルズについて

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳しくは下記のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ：https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント：https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

■宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

■レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席情報はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=g-osaka#rest_serch_form

■宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力で3カ月先までご確認いただけます。

宴会場空室状況はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/granvia-osaka/