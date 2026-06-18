100万通り以上から選べる“あなた好みのゴルフウェア” を１着からお作りいたします～新宿高島屋にて「Viscotecs make your brand GOLF LINE」ポップアップ開催～

セーレン株式会社

セーレン株式会社 （福井本社：福井県福井市／東京本社：東京都港区南青山、代表取締役会長 川田達男、以下「セーレン」）は、2026年６月２４日（水）から７月７日（火）までの2週間、新宿高島屋９階の特設会場にて「Viscotecs make your brand GOLF LINE（ビスコテックス メイク ユア ブランド ゴルフライン）」のポップアップストアを開催します。

本ポップアップストアでは、「あなた好みの１着をつくる」をコンセプトに、100万通り以上の組み合わせの中から、お客様一人ひとりのスタイルに寄り添った1着をご提案します。既製品では満たされないフィット感やデザインのこだわりを、"自分だけのゴルフウェア"として形にします。

また会期中には、ゴルフ界で活躍するゲストを招いた特別来店イベントも予定し、ブランドの魅力をより深くご体感いただけます。

Viscotecs make your brand GOLF LINE ゴルフ ポップアップストア

樋口久子さんご来店イベント

- 会 期 ：2026年6月24日（水）～７月７日（火）- 開催時間：10：30～19：30※最終日は19時閉場- 会 場 ：新宿高島屋９階 ゴルフ・メゾン特設会場（東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号）- アイテム：ポロシャツ 半袖：15,000円／長袖16,000円モックネックシャツ 半袖：13,000円／長袖：14,000円パンツ25,000円、ハーフパンツ18,000円、スカート18,000円 ※いずれも税抜価格

～日本女子ゴルフ界のパイオニア、日本人初の世界ゴルフ殿堂入り～

開催日：6月27日（土）13:00～16:00

樋口久子さん

■トークショー＆写真撮影会（参加無料）

時間：13:00～14：00

会場：8階特設会場

樋口久子プロによる講演会と、ご希望のお客様には写真撮影の機会をご提供します。



■スイングレッスン

6月27日（土）14:30までにポップアップストアにて商品1万円（税込）以上お買い上げのお客様を対象に、先着抽選４名様を樋口久子プロのスイングレッスンに招待いたします。

※抽選はお会計時に行います。

※当選者を対象に6月27日（土）15:00より９階 有賀園ゴルフにてスイングレッスンを実施いたします。

瀬戸晴加さん1日店長＆ニアピン対決イベント

～ゴルフタレント&実業家～

開催日：6月28日（日）13:00～16:00

瀬戸晴加さん

■ツーショット写真撮影会（参加無料）

時間：13:00～14：00

会場：9階ポップアップストア

瀬戸晴加さんとの記念撮影会。お気軽にご来場ください。



■ニアピン対決

6月28日（日）14:30までにポップアップストアにて商品1万円（税込）以上お買い上げのお客様を対象に、先着抽選で６名様を瀬戸晴加さんとのニアピン対決へご招待します。

※抽選はお会計時に行います。

※当選者は6月28日（日）15:00より９階 有賀園ゴルフにてニアピン対決イベントにご参加いただきます。

小川うららさんご来店イベント

～オンラインゴルフレッスン「RaRaLESSON」で大人気のレッスンプロ～

7月5日（日）13:00～16:00

小川うらら さん

■スイングレッスン

7月5日（日）14:30までにポップアップストアにて商品お買い上げのお客様を対象に、先着抽選で１０名様を小川うららさんのスイングレッスンに招待いたします。



※抽選はお会計時に行います。

※当選者を対象に7月5日（日）15:00より９階 有賀園ゴルフにてスイングレッスンを実施いたします。

【Viscotecs make your brand 公式サイト】

ビスコテックススクエア

https://store.seiren.com/myb_golf/

Viscotecs make your brand GOLF LINE（ビスコテックス メイク ユア ブランド ゴルフライン）について

「Viscotecs make your brand GOLF LINE（ビスコテックス メイク ユア ブランド ゴルフライン）」は、セーレンが手がける、次世代型ゴルフアパレルブランド。メンズ・レディースのゴルフウェア（トップス/ボトムス）をラインナップします。

本ポップアップストアでは、新たに35柄×15配色のデザインを追加し、100万通り以上の多彩なデザイン・カラー等の組み合わせから、自分だけのゴルフウェアを1着からオーダーいただけます。

独自のデジタルプロダクションシステム「Viscotecs(R)（ビスコテックス）」により、企画・デザイン、素材開発から製造までを一貫して行い、機能性と美しさを高次元で融合したブランドとして展開しています。

Viscotecs(R)（ビスコテックス）について

「Viscotecs(R)(ビスコテックス)」は、多彩なデザインを多品種・少ロット、在庫レスで「ほしいものを、ほしいときにほしいだけ」生産するセーレン独自のビジネスモデルです。

100年を超える技術と最先端のITの融合により、世界に1着のオーダーメイドから、グローバルオーダーの大量生産まで、あらゆるプロダクションシステムへの応用が可能。アパレルはもちろん、車輌資材、環境・生活資材、広告幕まで様々な分野で活用されています。

従来のゴルフウェアは、供給側の想定で生産されるため、小さいサイズや大きいサイズ、個性的な柄や色など、少数ニーズに応えることが困難でした。「Viscotecs make your brand GOLF LINE」は、Viscotecs(R)によるオーダービジネスで、こうした“欲しいのに、ない”を解消し、お客様の“ほしいもの”を1着から対応します。

以上