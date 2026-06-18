中島輝による「自己肯定感日本一プロジェクト」が岸和田市立八木北小学校でスタート

株式会社SoShine

中島輝による「自己肯定感日本一プロジェクト」が始動

岸和田市立八木北小学校にて、

中島輝による「自己肯定感日本一プロジェクト」の第1回目講義が開催されました。

今回のテーマは、「自己肯定感とは」。

5年生の子どもたちを対象に、約1時間にわたる特別講義を実施しました。

本プロジェクトは、子どもたち一人ひとりが自分自身を大切にし、

困難な場面でも前を向く力を育んでいくことを目的としています。

自己肯定感とは「自分は大丈夫」と思える心の土台

講義では、自己肯定感について、

「自分は大丈夫」と思える心の土台であることを、

子どもたちにもわかりやすく伝えました。

自己肯定感は、いつも一定ではありません。

誰でも上がったり、下がったりするものです。

大切なのは、自己肯定感が下がったときに、

自分自身で回復していける力を育てること。

子どもたちは、中島輝の言葉に真剣な眼差しで耳を傾け、

自分の心と向き合う大切な時間となりました。

子どもの言葉に、会場全体が感動に包まれる

講義の最後には、一人の子どもが感想を発表しました。

「困難になったときにも、前を向きたいと思いました」

その言葉に、

周りの子どもたちや先生方の心が動かされ、

涙を流す場面もありました。

子どもたちの素直な気づきと成長の瞬間に、

会場全体が温かな感動に包まれました。

それは、自己肯定感の学びが、単なる知識ではなく、

一人ひとりの心に届いたことを感じさせる忘れられない時間となりました。

自己肯定感の木を、一人ひとりの心の中に育てる

「自己肯定感日本一プロジェクト」は、

子どもたちの心の中に、自己肯定感の木を育てていく取り組みです。

自分を信じる力。

失敗しても立ち上がる力。

人と比べるのではなく、自分の存在を大切にする力。

その第一歩を、

岸和田市立八木北小学校の5年生の子どもたちと

共に踏み出すことができました。

今後も本プロジェクトを通じて、

子どもたちが自分らしく生きる力を育み、

学校・家庭・地域へと自己肯定感の輪を広げてまいります。

岸和田市立八木北小学校ホームページにも掲載

今回の取り組みは、岸和田市立八木北小学校のホームページにも掲載されました。

学校関係者の皆さま、先生方、

そして真剣に参加してくれた子どもたちに、心より感謝申し上げます。

中島輝（なかしまてる）

一般財団法人自己肯定感学会 代表理事。

心理カウンセラー／自己肯定感の第一人者。

これまで15,000名以上への個人セッションを行い、自己肯定感に関する著書は累計76万部を突破。

教育・医療・企業研修など幅広い分野で講演活動を行い、日本全国へ「自己肯定感」の重要性を届けている。