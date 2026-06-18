【6年ぶりに一般開放】 投資家限定の月次運用報告会「おおぶねメンバーズ・カンファレンス」を6月26日（金）に特別開催

農林中金バリューインベストメンツ株式会社

農林中央金庫グループの投資運用・助言会社である農林中金バリューインベストメンツ株式会社（以下「NVIC」）は、同社が運用する投資信託「おおぶね」シリーズの投資家向けに毎月開催している運用報告会「おおぶねメンバーズ・カンファレンス」を、約6年ぶりに一般開放し、特別版として2026年6月26日（金）に開催します。本セミナーは、通常「おおぶね」ファンドに投資している方限定で開催していますが、今回は一般開放をし、投資について学びたい全ての方にご参加いただけます。報道関係者の皆様におかれましても、ご出席・ご取材を歓迎いたします。

■おおぶねメンバーズ・カンファレンス 特別版 開催概要

■プログラム内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55941/table/42_1_4fe25dfa748651e4b537bc043c60d3b8.jpg?v=202606180152 ]

19:00-20:00：大手町のランダム・ウォーカー氏 × NVIC CIO 奥野一成 特別対談

会計入門書が累計50万部を突破した大手町のランダム・ウォーカー氏をお迎えし、企業の財務諸表をどう読み解くかを、会計が苦手な方にもわかりやすく解説します。

20:00-20:30：CIO奥野一成による注目トピックスの深掘り解説、質疑応答ほか

通常の「おおぶねメンバーズ・カンファレンス」の臨場感をそのままお届けします。

■今話題！書籍『サクッとわかるビジネス教養 投資の基本』プレゼントキャンペーン

当日のアンケート（約1分程度）にご回答いただいた方のなかから抽選で10名様に、奥野一成監修の話題書『サクッとわかる ビジネス教養 投資の基本』をプレゼントいたします。

■書誌情報

詳細・申し込み（無料）はこちら :https://www.nvic.co.jp/event-talk-series/

2026年4月24日に刊行された『サクッとわかる ビジネス教養 投資の基本』は売れ行き好調につき発売約2ヶ月で3刷重版が決定し、累計発行部数20,000部を突破しました。丸善丸の内本店や紀伊国屋梅田本では、ジャンル別週間ランキングにて1位を獲得！（丸善 丸の内本店 「経済・金融」ジャンル１位：4月30日～5月6日集計）（紀伊國屋書店 梅田本店「ビジネス」ジャンル１位：5月4日～10日集計）

『サクッとわかる ビジネス教養 投資の基本』

出版社：株式会社新星出版社

監修者：奥野 一成

定価：本体1,500円+税

発売日：2026年4月24日（金）

仕様：四六判・オールカラー・192ページ

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/440512051X/

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18533127/

■登壇者プロフィール

大手町のランダム・ウォーカー氏

株式会社Funda 代表取締役。公認会計士試験合格後、PwCあらた有限責任監査法人にて大手金融機関向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後「日本人全員が財務諸表を読める世界を造る」をビジョンに掲げ株式会社Fundaを設立。著書『世界一楽しい決算書の読み方』シリーズは累計50万部を突破。

奥野一成

投資信託「おおぶね」ファンドマネージャー。農林中金バリューインベストメンツ株式会社（NVIC）常務取締役兼最高投資責任者（CIO）。京都大学法学部卒、ロンドンビジネススクール・ファイナンス学修士修了。1992年日本長期信用銀行入行。長銀証券、UBS証券を経て2003年に農林中央金庫入庫。2014年から現職。日本における長期厳選投資のパイオニアであり、バフェット流の投資を行う数少ないファンドマネージャー。個人向けにもNISA対象の「おおぶね」ファンドシリーズを展開。著書に『ビジネスエリートになるための教養としての投資』『15歳から学ぶお金の教養 先生、お金持ちになるにはどうしたらいいですか？』（ともにダイヤモンド社）、『武器としての投資 AI時代を生き抜く資産とキャリアの築き方』（KADOKAWA）など。

■「おおぶねメンバーズ・カンファレンス」について

NVICが運用する「おおぶね」シリーズの投資家の方々へのご説明のために毎月開催されている特別な運用報告会です。「おおぶねメンバーズ・カンファレンス」ではファンドマネージャーの奥野ら運用チーム“自ら”が、運用状況、企業調査の結果、投資判断の過程、投資哲学を丁寧に伝えるとともに、リアルタイムで届く質問にもお答えしております。運用の中身が見え難いファンドも少なくないなか、こうした試みは非常に珍しく、参加者からも「参加するだけで勉強になる」とご好評をいただいております。NVICは「運用者と投資家が同じ船に乗る」という価値観を大切にしており、投資家の方々に安心して投資を続けていただきたいという想いから、このような月次のセミナーを開催するほか、丁寧かつ充実した内容のレポートを毎月発行しています。投資初心者の方から、個別株投資の経験者の方まで、新たな気づきが得られる特別な機会です。ぜひご参加ください。

農林中金バリューインベストメンツ（NVIC）について

農林中金バリューインベストメンツは、農林中金グループの一員として投資運用業を行っています。長期厳選投資の国内におけるパイオニアであり、2007年に農林中央金庫株式投資部にて長期厳選投資のための専担チームとしてスタートして以来、短期的な売り買いをする投資ではなく長期的に企業の株式を保有し続ける長期投資（売らない投資）を貫徹。2010年に機関投資家向けファンドに対する投資助言を開始して以降、米国株投資、投資教育への取組み等、投資の世界を変えるべく様々なチャレンジを行ってきており、2017年からは、個人向け投資信託「おおぶね」の運用・助言をスタートしました。

代表取締役社長：酒見 直秀

住所：東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 日比谷国際ビル14階

HP：https://www.nvic.co.jp/

おおぶね公式サイト：https://www.nvic.co.jp/obune-series-lp202407/

≪ NVICに関するお問い合わせ先 ≫

農林中金バリューインベストメンツ株式会社

戦略企画部 マーケティング&ブランドデザインチーム チーム長

伊藤 秀平

TEL 03-3580-2079

Mail: s-ito@nvic.co.jp

詳細・お申込み（無料）はこちら :https://www.nvic.co.jp/event-talk-series/