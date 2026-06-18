【スリーポリンキーズの“ヒミツのシール化プロジェクト”が始動】ポリンキー＆カラムーチョが立体的なぷっくりシールに！　「湖池屋ぽてっとシール」湖池屋初、目標注文数達成で商品化が決定する新方式での販売開始

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、「ポリンキー」のブランドキャラクター「スリーポリンキーズ」と、「カラムーチョ」のブランドキャラクター「ヒーおばあちゃん（ヒー一族）」をモチーフにしたぷっくりシール「湖池屋ぽてっとシール」を、2026年6月18日(木)～7月13日（月）まで湖池屋オンラインショップにて受注販売を開始します。尚、本商品は目標注文数である2,500セットを達成した場合にのみ商品化が決定となります。

【販売ページURL】https://www.koikeya-online.jp/shop/g/g80626001-c/



「ポリンキー」は1990年の発売以来、コーン生地のほのかな甘みとサクサク食感が特徴のスナックとして、35年以上にわたり世代を超えて親しまれてきました。一方で、自社調査の結果によると、特に若い世代の方々には「ポリンキー」の魅力が全く伝わっていないことが判明しています。

（調査に関するプレスリリース）https://koikeya.co.jp/news/detail/1782.html



以上の結果を踏まえ、今後は「ポリンキー」ブランドの価値をより明確化し、若年層のみなさまにも「ポリンキー」のことをもっと知って、もっと好きになっていただけるような施策に取り組んでまいります。

▲▲▲本プロジェクトのヒミツの背景▲▲▲ ※こちらのストーリーはフィクションです。

１.そうだ、シールを作ろう！

若い世代の方々にスリーポリンキーズの魅力を知ってもらうため、「シール」を作ることを決意

２.手伝って！ヒーおばあちゃん

世界的ブランド・カラムーチョの「ヒーおばあちゃん」を緊急要請。「試しに作ったものを見せて、魅力を伝えればいいじゃない！」その一言で、みんなで夜通しシールをDIY！

３.寝不足の中の直談判、そして挑戦へ

完成した試作品を手に、湖池屋社員へ直談判。熱意に押された社員から、社員「ポリンキーのシールがどれだけ愛されているか証明しなさい！」と一喝。

４.そしてついに、シールが登場…！

でも、本当にみんな喜んでくれるかな…？（ドキドキ）

▲▲▲商品化プロジェクトスタートだよ♪チャン♪▲▲▲



2026年4月にリニューアルを実施し、売上も好調に推移している「ポリンキー」ですが、若年層のみなさまに「ポリンキー」のことをもっと知って、もっと好きになっていただけるよう“ヒミツ”のプロジェクトとして始動したのが、今回の「湖池屋ぽてっとシール」です。



今回の企画では「ポリンキー」のCMとしておなじみの「ポリンキー劇場」と、「カラムーチョ」のキャラクター「ヒーおばあちゃん」とその一族「ヒー一族」の家系図を、人気の立体シール「湖池屋ぽてっとシール」として商品化しました。キャラクターを中心に商品パッケージ等も含め、シート1枚に約30枚程度のシールが配置されており、今回は「ポリンキー劇場＆ヒー一族」の2枚セットでの販売となります。



コレクション欲を刺激するシール集めにもピッタリで、キャラクターを知らないお子さまも、懐かしいと感じられる大人の方も、それぞれの世代で親しんでいただけるアイテムとなっています。



今回は湖池屋初、目標注文数達成で商品化が決定する新方式での販売となります。気になる方は、ぜひこの機会にお買い求めください。





【商品概要】

■商品名／内容量

「湖池屋ぽてっとシール 2種セット（ポリンキー劇場＆ヒー一族）」／2枚



■価格

1,240円（税込） ※送料別220円



■販売期間／販売先

2026年6月18日（木）～7月13日（月）／湖池屋オンラインショップ

※目標数2,500セットに達成した場合のみの販売となります。

数量が満たない場合、注文はキャンセルとなりますのでご了承ください。

※目標数に達成した場合、商品は2026年9月中のお届けになります。



■湖池屋オンラインショップ

(URL) https://www.koikeya-online.jp/shop/g/g80626001-c/

【イベント情報】しぇあぷく原宿店にて、ポリンキー（ジャン）による「シール交換会」を開催いたします！

しぇあぷく原宿店にて、ポリンキー（ジャン）とシール交換！

女の子限定のシール交換カフェ『しぇあぷく 原宿店』にて、ポリンキー（ジャン）による“湖池屋ぽてっとシール交換イベント”を、2026年7月上旬に開催予定です。

今回の舞台となるのは、“かわいいをシェアする”をコンセプトに展開する女の子限定のシール交換カフェ『しぇあぷく 原宿店』。イベント当日は、ポリンキー（ジャン）が来店し、来場者とのシール交換企画や交流イベントを実施します。イベントでは、6月18日から受注開始となる「湖池屋ぽてっとシール」の実物をどこよりも早く、一足先にお披露目！



誰よりも早く「湖池屋ぽてっとシール」が手に入る、シールファン必見の限定イベントです。ぜひ遊びにきてください！

※詳細な開催日時につきましては、決定次第、公式SNS等で発表いたします。

▲ポリンキー（ジャン） プロフィール

キャラクター特性：熱血タイプ／がんばり屋

●開催日

2026年7月上旬予定（※確定次第、しぇあぷく原宿店 公式Instagramにてお知らせいたします。）



●会場

しぇあぷく原宿店 東京都渋谷区神宮前3丁目23-23 2NSビル5F



●ご参加について

本イベントは事前予約制となります。

詳細な日時や予約方法などの最新情報は、順次店舗の公式Instagramにて公開いたします。

ご確認の上、ご応募ください。

しぇあぷく 原宿店 Instagram：https://www.instagram.com/sharepuku_harajuku/



●「しぇあぷく」について

『しぇあぷく』は、“かわいいをシェアする”をコンセプトに展開する女の子限定のシール交換カフェ。お気に入りのシールを持ち寄って交換したり、シール帳を見せ合ったり、“好き”をきっかけに自然なコミュニケーションが生まれる空間として、Z世代を中心に支持を集めています。

2025年12月の原宿店オープン以降、“シル活”ブームの広がりとともに話題を集め、現在は原宿店をはじめ、アメ村店・中崎町店・名古屋大須店・神戸店・横浜店を展開しています。

ポリンキー＆カラムーチョ「湖池屋ぽてっとシール」商品化応援キャンペーン

【キャンペーン詳細】

■タイトル

ポリンキー＆カラムーチョ「湖池屋ぽてっとシール」 商品化応援キャンペーン



■応募方法 ※Xからの応募

１. X上にて「@koikeya_cp」をフォローし、対象の投稿をリポスト

２. ハッシュタグ「#ポリンキーがんばれ」をリプライ

３. 当選者様にのみ即時ダイレクトメッセージが届きます

フォローはこちら：https://x.com/koikeya_cp



■応募期間

2026年6月18日（木）13:05 ～ 2026年6月24日（水）23:59



■プレゼント賞品（30名様）

・「ポリンキー＆カラムーチョ詰め合わせ」：6袋

上記商品を抽選で30名様にお送りいたします。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）