カラオケまねきねこ×『スタンドマイヒーローズ』10周年記念！6月18日13：00より開催！総勢26名の限定グッズ＆コラボルームを実施！

株式会社コシダカ

カラオケ店舗数国内No.1を誇る「カラオケまねきねこ」を展開する株式会社コシダカ（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高 博）は、株式会社colyが配信するスマートフォン向けアプリゲーム『スタンドマイヒーローズ』の10周年を記念したコラボレーション企画を、2026年6月18日（木）13：00より全国の対象店舗にて開催します。本コラボでは限定描き起こしイラストを使用したグッズやコラボドリンクの販売に加え、池袋サンシャイン通り店での専用コラボルームを展開。当社は本コラボを通じて、「カラオケは歌う場所」から「歌って、推し活も楽しめる場所」への挑戦を推進し、カラオケルームの新たな価値を提案します。

■ 開催概要

開催期間： 2026年6月18日（木）13:00 ～ 7月26日（日）23:59

開催場所： 全国のカラオケまねきねこ対象店舗

※コラボルームは「池袋サンシャイン通り店」にて展開（要事前予約）

※各対象店舗の詳細は特設サイトよりご確認ください。

特設サイト：https://collabo.karaokemanekineko.jp/list/stand-myheroes

〇オンライン販売

まねきねこオンラインショップにて受注販売を実施

サイトはこちら(https://karaokemanekineko-onlineshop.com/shop/default.aspx?utm_source=Collab&utm_medium=HP&utm_campaign=khreborn-anime)からご確認ください。

〇コラボグッズ

夏を楽しむカレらの限定ミニキャライラストを使用した、まねきねこだけのオリジナルグッズをご用意しました。

〇 コラボドリンク・メニュー

各所属（マトリ、警視庁、Revel、都築兄弟、九条家、瀬尾研究室）をイメージした、鮮やかな全6種のノンアルコールコラボドリンクを提供。コラボドリンク1杯ご注文につき、オリジナルコースター（A/B 各全13種ランダム）を1枚プレゼントいたします。

■スタンドマイヒーローズについて

「いつかは私も、誰かたった一人の”特別”に--」



現代のヒーローと生きるドラマチック恋愛パズルゲーム『スタンドマイヒーローズ』。

26人の個性豊かなヒーローをスカウトして自分だけのチームを結成し爽快3マッチパズルに挑戦しよう！



正義の意味を問うヒューマンドラマ×サスペンスのメインストーリー、

カレらの内面を深く知り、キズナを結ぶドラマチック恋愛ストーリーなど、

ヒーローたちの魅力の詰まったバラエティ豊かな物語も続々配信中！

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official